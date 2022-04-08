«Запомнится всем и надолго». В Москве похоронили Жириновского

Основателя ЛДПР Владимира Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Утром 8 апреля патриарх Кирилл провел отпевание в храме Христа Спасителя, а позже в Колонном зале Дома союзов прошла гражданская панихида. На поминальную службу приехали родственники и близкие Жириновского, а также государственные деятели и парламентарии. Попрощаться с политиком также приезжал президент Владимир Путин.

Около 07:00 гроб с телом Владимира Жириновского доставили в храм Христа Спасителя для отпевания. На поминальную службу приехали родственники, ближайшее окружение и коллеги политика. «Говорил то, что думал, — без компромиссов»: как простились с Владимиром Жириновским Состоялась церемония прощания с одним из главных политических лидеров современной России —... 08 апреля 15:46

Возле храма собрались люди с цветами, они пришли проститься с Жириновским, но в здание их не пускали — там собрались только самые близкие.

Панихиду проводил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он назвал основателя ЛДПР выдающимся политическим деятелем современной России.

«Хотя он был дипломатом по образованию, на трибуне он не был дипломатом. Он говорил то, что он думал, без всяких компромиссов. И именно эта честная позиция и вызывала симпатии и признательность многих людей», — сказал патриарх.

После отпевания в Колонном зале Дома Союзов прошла гражданская панихида. Из-за проведения церемонии прощания на Большой Дмитровке с утра перекрыли движение.

Церемония прощания

На фасаде Дома Союзов вывесили черно-белый портрет Жириновского. Перед зданием выстроилась очередь из желающих проститься с политиком.

Церемония началась в 11:00, однако незадолго до нее проститься с Жириновским приехал Владимир Путин. Президент возложил букет алых роз на специальный постамент с наградами основателя ЛДПР. «Пророк в своем Отечестве»: как Россия прощается с Жириновским Лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался на 76-м году жизни. Президент России Владимир Путин... 06 апреля 17:33

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что у Путина с Жириновским «были очень доверительные отношения».

«Они часто встречались, регулярно встречались. Президент всегда с огромным интересом выслушивал мнение Жириновского», — сказал Песков «Известиям».

Позже на панихиду приехали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и многие другие государственные деятели.

Мишустин рассказал, что был знаком с Жириновским более 30 лет. Глава правительства назвал его одним из самых ярких политиков, истинным патриотом и государственником. Ранее премьер признавался, что ему очень не хватает Жириновского.

Попрощаться с политиком прибыли вице-премьеры Татьяна Голикова и Юрий Борисов, министр обороны Сергей Шойгу, министр финансов Антон Силуанов, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минпромторга Денис Мантуров и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По словам Мурашко, Жириновский был человеком, который «умел видеть вперед, умел анализировать ситуацию». «Человек, который был настоящим гражданином своей страны. Мы видели, как он боролся с болезнью, это огромная сила воли, огромное мужество», — отметил глава Минздрава.

close 100% Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на церемонии прощания с руководителем фракции ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов в Москве, 8 апреля 2022 года Григорий Сысоев/РИА «Новости»

В церемонии прощания участвовали лидеры всех фракций Госдумы, а также действующие и бывшие депутаты. Они по очереди стояли в почетном карауле рядом с гробом. Караул несли врио главы думской фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и замруководителя фракции Ярослав Нилов.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая отметила, что жизненную позицию Жириновского определяла любовь к своему народу и своей стране. «Он очень любил всегда Россию и всегда служил народу России. Поэтому он навсегда останется в истории нашей страны», — сказала она.

Народный артист России Эдгард Запашный заметил, что «каждый раз убеждался в его [Жириновского] неординарности, в его правдивости». «Владимир Вольфович сочетал в себе и эпатаж в том числе, но не в этом же был залог успеха. Залог успеха был в том, что его люди цитировали, через годы вспоминали», — считает он.

Певец Григорий Лепс, который также пришел проститься с Жириновским, сказал, что «этот человек запомнится всем и надолго». «Настоящий патриот своей страны, блестящий оратор, великолепно знающий историю государства российского и не только», — отметил он.

В Колонном зале был вывешен большой портрет политика и приглушен свет. У гроба стояли венки, лежали букеты цветов, в основном бордовых роз. Из-за большого количества желающих проститься с Жириновским церемонию прощания продлили почти на час. На месте дежурили усиленные наряды полиции, машины скорой помощи.

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Похороны

В отличие от гражданской панихиды, на кладбище присутствовал ограниченный круг гостей. На похоронах были родные и близкие лидера партии, а также спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер палаты Сергей Неверов и члены высшего совета ЛДПР.

Солдаты почетного караула под звуки военного оркестра несли гроб, который после установили на специальном постаменте в черном шатре. Жириновский имел звание полковника запаса, поэтому его похоронили с воинскими почестями, включая оружейные залпы.

Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет. О его госпитализации стало известно 9 февраля, он с 2 февраля находился в Центральной клинической больнице в связи с диагностированным у него коронавирусом.

В Минздраве рассказали, что ведущие специалисты и врачи до последнего боролись за жизнь политика, оказывая всю возможную медицинскую помощь. За все время неоднократно сообщалось как об улучшении, так и об ухудшении его состояния.

Политическая карьера

Жириновский вместе с Владимиром Богачевым основал Либерально-демократическую партию Советского Союза в 1991 году. Спустя год ее переименовали в Либерально-демократическую партию России.

В 1998 году Жириновский получил степень доктора философских наук. Он также был заслуженным юристом России и полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Депутат Государственной думы всех созывов. С 2000 по 2011 год Жириновский был заместителем председателя Госдумы, а также возглавлял фракцию ЛДПР в Думе с 21 декабря 2011 года. Пять раз баллотировался на пост президента России: в 1991, 1996, 2000, 2012 и 2018 годах.

Уровень доверия россиян к бывшему лидеру ЛДПР перед его смертью вырос на восемь процентных пунктов, сообщил ВЦИОМ. По состоянию на 3 апреля, на прямой вопрос о доверии Жириновскому положительно ответили 49,1% респондентов. С начала года уровень доверия к Жириновскому вырос практически вдвое.

Тем временем в Госдуме назвали двух возможных преемников политика. Депутат Елена Драпенко считает, что возглавить партию ЛДПР могут руководитель комитета Думы по международным делам Леонид Слуцкий или губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

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