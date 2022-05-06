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Последствия взрыва в Гаване

Мощный взрыв прогремел в центре кубинской Гаваны, в пятизвездочном отеле Saratoga напротив парламента Кубы. В гостинице обрушились несколько этажей, пострадали ближайшие здания и машины.

Известно о гибели как минимум восьми человек. Предварительная причина взрыва — утечка газа. Гостиница была на ремонте, налаживали работу газового оборудования. Власти Кубы исключили версию теракта.

Saratoga является одним из самых известных отелей Гаваны. Здание было построено в XIX веке, как гостиница работало с 1933-го по 1960-е. В разные годы номера там снимали Мадонна, король Марокко, делегация Конгресса США. Современный отель открылся после реставрации в 2005 году.

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