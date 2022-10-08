Взрыв на Крымском мосту. Первые кадры

На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов обвинил в произошедшем «украинских вандалов». Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию.

Движение по автомобильной и железнодорожной частям Крымского моста ограничено, готовится запуск паромной переправы через пролив. Судоходство в Керченском проливе не перекрывалось.

В Керчи на АЗС образовались большие очереди. Два ближайших поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь задерживаются в пути.

Первые кадры ЧП на Крымском мосту – в фоторепортаже «Газеты.Ru».