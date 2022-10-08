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Как выглядит Крымский мост после взрыва

В Минтрансе РФ заявили, что организацию движения первых поездов по Крымскому мосту после произошедшего утром 8 октября ЧП планируется обеспечить уже к 20:00 субботы. В ведомстве указали, что проведена первичная оценка состояния инфраструктуры железнодорожной части сооружения на предмет пропуска поездов.

СК возбудил уголовное дело. Известно о троих погибших в результате подрыва грузовика, следовавшего из Краснодарского края в Крым. Произошедший сегодня утром взрыв привел к обрушению дорожного полотна и, предположительно, к возгоранию цистерн с топливом, которые в этот момент перевозил грузовой поезд.

Движение машин будет восстановлено в ближайшее время по неповрежденным полосам. Также сообщается о подготовке запуска паромной переправы на полуостров. Тем временем в Крыму наблюдается ажиотаж на ряде АЗС и в магазинах на фоне опасений о возможных перебоях в поставках грузов.

О том, как прямо сейчас выглядит Крымский мост, — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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