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Как православный мир отметил Рождество

В ночь с 6 на 7 января православные христиане по всему миру отметили Рождество. Вместе с Русской православной церковью в этот день праздник встречают Иерусалимская, Сербская и Грузинская православные церкви, афонские монастыри, а также католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря.

В этот день верующие отмечают рождение младенца Иисуса от Пресвятой Девы Марии. Согласно христианскому вероучению, Христос родился в Вифлееме. Именно сюда пришли Дева Мария и ее супруг Иосиф для участия в переписи населения, которую проводил царь Иудеи, Ирод Великий. Рождение Иисуса Христа было описано двумя евангелистами — апостолами Матфеем и Лукой.

Как празднуют Рождество в российских городах, а также в Киеве, Белграде и Баку, — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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