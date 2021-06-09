Арустамян не единственная жертва: как журналистов лишают аккредитаций

Игры на фоне репрессий

В 2015 году в столице Азербайджана проходили первые в истории Европейские игры. Тогда не пустили на турнир представителей сразу нескольких крупных европейских СМИ. Власти конкретную мотивировку своего отказа так и не представили, объяснив, что для невыдачи аккредитаций существовали «разные причины».

Особый резонанс вызвал отказ в пропуске на Игры обозревателю The Guardian Оуэну Гибсону. Британский таблоид впоследствии предположил, что это было связано с визитом корреспондента в Азербайджан, когда при подготовке материала о предстоящем ивенте он использовал в том числе критические оценки противников действующей власти

В визе и аккредитации также было отказано Флориану Бауэру с немецкого телеканала ARD, который специализируется на расследовании спортивных скандалов. Предполагалось, что Бауэра не пустили на турнир, поскольку в день старта Европейских игр Бундестаг планировал выступить с резолюцией о ситуации с правами человека в Азербайджане — тогда, по мнению ведомства, в стране находилась почти сотня политических заключенных, среди которых — журналисты и общественные активисты, подвергавшие критике местные власти.

Кроме того, в аккредитации отказали французу Регису Генту из Radio France Internationale, занимавшемуся освещением событий на Южном Кавказе, также из страны накануне Игр депортировали редактора независимого британского журнала Red Pepper Эмму Хьюз. Помимо журналистов, запретили въезд на территорию страны всей делегации правозащитной организации Amnesty International, планировавшей выступить с брифингом о репрессиях в Азербайджане на фоне соревнований.

Остались без двух Олимпиад

В 2016 году всем журналистам и сотрудникам редакции одного из крупнейших ресурсов спортивного сегмента российского интернета сайта Sports.ru было отказано в аккредитации на Игры в Рио-де-Жанейро. Соответствующее решение было принято пресс-комиссией Олимпийского комитета России. Совладелец издания Дмитрий Навоша объяснил, что комиссия формально обосновала свою позицию отсутствием у Sports.ru официальной аккредитации СМИ. Из его слов следовало, что получению аккредитации помешала конкуренция с другим изданием.

Кроме того, как уточнил Навоша, никаких документов, подтверждающих отказ, комиссия ему так и не предоставила.

Также Sports.ru до этого не получил аккредитацию на Игры в Сочи по решению комиссии. Только в 2018-м издание изменило своему многолетнему принципу не регистрировать портал и в преддверии чемпионата мира по футболу в России получило свидетельство о регистрации СМИ, успешно отправив своих журналистов на стадионы.

Поторопились с фото

Жесткое наказание за нарушение регламента о работе прессы на олимпийских турнирах на себе прочувствовало Reuters в 2018 году.

Информационное агентство выложило тогда несколько фотографий с репетиции зажжения олимпийского огня на Играх в Пхенчхане. До момента официального открытия и закрытия Олимпиады действует так называемое эмбарго на публикацию любых материалов, в которых присутствуют кадры с подготовки к мероприятию. Reuters же этот запрет нарушило, а когда публикация фотографий разлетелась по интернету, южнокорейский олимпийский комитет отреагировал требованием лишить журналистов аккредитации, другие СМИ попросили убрать кадры со своих ресурсов.

Международный олимпийский комитет с позицией согласился, и один из фотографов Reuters своей аккредитации лишился. Предупреждение для СМИ сработало — до конца Игр аналогичных инцидентов удалось избежать.

«Отнеслись как к собаке»

Не обошли подобные ситуации и Россию. Чемпионат мира по футболу, прошедший в 2018 году, обошелся без популярного британского журналиста Грэма Филлипса.

Изначально Филлипсу, как он рассказывал, подтвердили разрешение на освещение матчей, но в пресс-центре выдачи аккредитаций в Волгограде мужчину ждало разочарование: по его словам, сотрудники произнесли в его адрес фразу «Иди отсюда!» и «отнеслись как к собаке».

Филлипс, известный своими пропагандистскими материалами о ситуации в Донбассе, откуда он впоследствии сбежал, аккредитацию на мундиаль в итоге так и не получил. Свой репортаж, впрочем, журналист все-таки выпустил.

«Я помню, что Россия, которую я люблю, — это люди, а не бюрократия. <...> Мой репортаж, вероятно, наберет 100 тысяч просмотров, и тогда вы вспомните, что это тот лысый парень, к которому вы отнеслись как к собаке», — адресовал свое сообщение Филлипс сотрудникам, не выдавшим ему аккредитацию.

Отказали сами себе

Чемпионат мира в России состоялся не только без Филлипса, но и без украинских журналистов. Однако произошло это уже не по решению российских органов.

За несколько месяцев до начала мундиаля в пресс-службе Федерации футбола Украины пообещали своим журналистам, что им будут оформлены специальные электронные ключи. До дедлайна представители украинских СМИ узнали, что возможности работы на ЧМ-2018 они лишены «в целях безопасности». На турнир также не поехал президент ФФУ Андрей Павленко.

Позднее ФФУ уведомила Международную федерацию футбола об отказе от своей квоты на приобретение билетов на матчи чемпионата мира.

«Федерация футбола Украины официально подтверждает, что не будет проводить аккредитации отечественных журналистов для освещения чемпионата мира по футболу, которая пройдет в России 14 июня—15 июля 2018 года», — говорилось в пресс-релизе украинской федерации.