Игра на контратаках: чего ждать от сборной России в матче с Данией

Изменения в составе и тактике

Матчи с Финляндией и Данией должны получиться разными по своей сути, поэтому и план на предстоящую игру от Станислава Черчесова может быть не похожим на тот, который команда пыталась реализовать с финнами (1:0).

В предыдущем матче сборной России нужно было побеждать — отсюда появление в основе Алексея Миранчука и Далера Кузяева на левой бровке и Дмитрий Баринов в центре защиты, который явно не успевал, много фолил, а, главное, не справлялся с основной задачей — начинать атаки от своей штрафной. У игрока «Локомотива» в матче с финнами 77% неточных передач.

В игре с Данией, в которой российскую команду устроит и ничья, нет сомнений, что основным вратарем останется Матвей Сафонов, в центре защиты выйдет надежно сыгравший против финнов Игорь Дивеев, а вот Баринова Черчесов может посадить на лавку или же перевести в опорную зону. И выпустить того же Андрея Семенова как третьего центрального защитника. А на левой бровке вполне может сыграть Вячеслав Караваев. Да и Миранчук спокойно может вернуться на скамейку запасных.

Слишком многое стоит в этом матче на кону, и весьма вероятно, что Черчесов решит поставить в своей штрафной классический автобус, максимально насытив состав оборонительными игроками, и сыграть на быстрых контратаках.

Именно такая тактика в игре 1/8 финала с Испанией принесла главному тренеру сборной самый громкий успех в его карьере — выход в четвертьфинал ЧМ-2018. Да и на этом Евро есть хорошие примеры. Швеция устояла против Испании (0:0), Венгрия поймала на контратаке Францию, а затем довела дело до ничьей (1:1).

Да и есть ли у тренера сегодня альтернатива? Атака выглядит несбалансированной, защита играет настолько нестабильно, что в матче с финнами команду регулярно спасал, стелясь в рискованных подкатах, молодой Дивеев. То есть, играя более-менее в атаку с Финляндией, Россия регулярно позволяла сопернику открываться в свободные зоны за спины защитникам и создавать остроту у своих ворот. А отбиться и поймать соперника на ошибке шансы всегда есть.

А если что-то пойдет не так, то Черчесов готовит план Б. Форвард сборной Антон Заболотный рассказал, что команда наигрывает схему в два форварда. Замен на этом Евро можно проводить пять, так что у тренера будет возможность перестроить игру на новую систему.

Дания

О невезучести Дании на этом турнире уже сказано многое. Даже после случившегося с Кристианом Эриксеном, вернувшись на поле спустя два часа, датчане превзошли финнов почти по всем показателям плюс не забили пенальти. И проиграли (0:1).

В матче с Бельгией команда вела в счете, переигрывала соперника по всем показателям, но пропустила два гола имени Кевина де Брейне. И имела потом моменты, чтобы отыграться. Но не отыгралась (1:2).

В двух матчах датчане нанесли по чужим воротам 45 ударов, из них 12 — в створ. Это лучший показатель на турнире. У Италии, к примеру, 37 ударов, у России — 19, а попаданий в створ всего четыре.

По количеству атак Дания уступает только Испании (122 против 151), по количеству угловых делит четвертое место с несколькими командами, по обводкам — пятое. По владению и точным пасам датчане седьмые.

Понятно, что это всего лишь цифры, но эти цифры подтверждаются ставками букмекеров, которые на победу России принимают ставки с коэффициентом почти в 5 против 1,74 на выигрыш датчан.

Потери

К счастью, перед игрой с Данией у сборной России нет потерь в составе. Травмированный в игре с Финляндией Марио Фернандес избежал серьезного повреждения позвоночника и работает вместе с командой. В Копенгагене он должен сыграть.

Расклады в группе

Самое интересное заключается в том, что даже в случае победы над Данией Россия может теоретически занять третье место в группе. Правда, тут уже со стопроцентным выходом в плей-офф. Если Финляндия обыгрывает Бельгию, то у трех команд в группе по шесть очков, а у сборной России хуже показатели внутри матчей между тремя командами. Но если команда Черчесова при таких раскладах забьет в Копенгагене четыре гола, то выйдет в плей-офф с первого места.

Если Россия сыграет вничью с Данией, то займет второе место в группе в том случае, если Бельгия победит или сыграет вничью с Финляндией. Если же финны победят, то они будут первыми, бельгийцы — вторыми, а россияне — третьими, с 75-процентной вероятностью выхода в плей-офф.

Если Россия проигрывает Дании, а Финляндия не проигрывает Бельгии, то команда Черчесова занимает четвертое место в группе и вылетает с турнира.

А вот если бельгийцы в своем матче победят, то у трех команд станет по три очка и в дело сначала пойдет разница голов между собой. Если Дания побеждает Россию 1:0, то всех команд будет разница 1-1, а, значит, учитываться будет разница во всех матчах группы. Тут уже важно, с каким счетом Финляндия проиграет Бельгии. Если 0:4, то мы станем третьими. Если российская команда проиграет датчанам в два и более мяча, то займет четвертое место в группе. Но если Россия уступит Дании с разницей в один мяч, но с забитыми голами, то четвертой станет Финляндия.

Но даже если какой-то из последних сценариев реализуется — имеется в виду третье место с тремя очками, — выйти в плей-офф с отрицательной разницей забитых и пропущенных мячей будет невозможно. Так что лучше нам в матче с Данией набрать хотя бы одно очко.

Что сказал перед игрой Черчесов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед игрой обошелся без откровений.

«Все тренировались. Кто-то больше, кто-то меньше. После двух матчей есть вопросы по состоянию двух игроков. Вечером медицина мне скажет, кто в каком состоянии. Вопросы есть, к вечеру они должны быть закрыты. А кто сыграет — мы объявим игрокам. У нас был день на подготовку. Главное — как им воспользоваться. Математикой мы не занимаемся, есть матч — надо все показывать на поле», — сказал наставник сборной.

По поводу недопуска российских болельщиков в Копенгаген тренер заметил, что здесь такая ситуация, в которой Российский футбольный союз (РФС) посодействовать никак не может, поэтому и рассуждать на эту тему особого смысла нет.

Что говорили перед игрой датчане

А вот датчане «отбомбились» перед матчем по полной программе. Психологическая война в футболе тоже вполне себе рабочий инструмент, только вот последствия могут быть разные. Например, злыми предматчевыми комментариями можно дополнительно мотивировать соперника.

Форвард датчан Юссеф Поульсен выразил мнение, что его команда обязана обыгрывать подопечных Станислава Черчесова, ведь «если не побеждаешь Россию, то не заслуживаешь выхода из группы».

«Мы выйдем и обыграем Россию. Наше выступление против Бельгии подтверждает, что мы играем на очень высоком уровне и можем соревноваться с лучшими. Мы выйдем, выступим на том же уровне, победим Россию, а потом посмотрим», — сказал защитник сборной Дании Янник Вестергор.

В противовес ему главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн отметил, что и команда России на что-то способна.

«Россияне тоже кое-что умеют. Они действительно знают, как играть в футбол. У них есть хорошие футболисты. Есть Дзюба, Головин, и другие талантливые игроки. Ожидаю сложного матча. Соперник не будет просто стоять и ждать», — сказал специалист.

«Нам нужно быть сконцентрированными, потому что Россию недооценивают. За последние пару лет они хорошо себя проявили, они реальная угроза. Мы не хотим их недооценивать, потому что иначе не получим результата» , — слова капитана сборной Дании Симона Кьера.

Редактор отдела моды датского журнала Eurowoman Барбара Гуллштейн давала перед матчем комментарии по своему профилю и назвала форму сборной России на этом Евро «невероятно красивой». Будем надеяться, что в этой форме команда Станислава Черчесова сыграет хотя бы один матч в плей-офф турнира.