Две передачи не спасли: Овечкин проиграл Кросби

Александр Овечкин не смог отличиться сам, но сделал две голевые передачи

Две голевые передачи Александр Овечкина и гол Евгения Кузнецова, а также 29 сейвов Ильи Самсонова не помогли их «Вашингтону» в противостоянии с «Питтсбургом» Сидни Кросби, Александр Георгиев из «Рейнджерс» и Сергей Бобровский из «Флориды» одержали победы, а Яков Тренин забросил победную шайбу «Нэшвилла». «Газета.Ru» представляет обзор игрового дня НХЛ.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз» — 2:4

Противостояние «Вашингтона» и «Питтсбурга» остается одним из самых принципиальных в НХЛ. Таким оно стало после появления в сильнейшей лиге мира Александра Овечкина и Сидни Кросби — хедлайнеров целого поколения игроков. Поколения, ставшего ветеранами, но еще не сошедшего с хоккейного олимпа.

В НХЛ уже много новых героев, а и главных звезд «Кэпиталз» и «Пингвинз» уже не раз списывали, и с командами в прессе делали то же самое, но их сражения остаются интересными и актуальными в плане борьбы. «Произошедшее не имеет никакого отношения к шахматам» В матче на первенство мира 2021 года претендент из России Ян Непомнящий проиграл... 11 декабря 12:32

«Вашингтон» с самого начала сезона показал, что будет в нынешней кампании значимым игроком и к очному сражению с «пингвинами» подошел лидером, пожалуй, сильнейшего Столичного дивизиона, а также одной из лучших домашних команд всей лиги. В 14-ти матчах на своем льду «Кэпс» одержали девять побед, а в основное время уступили лишь однажды.

Но и приговоренный к перестройке «Питтсбург» показывает в этом сезоне отличный хоккей. Даже стартовав без травмированных Кросби с Евгением Малкиным команда держалась на плаву, а с возвращением в строй капитана и вовсе набрала ход.

К матчу в столице «Пенс» занимали место в зоне плей-офф, пусть и через wild card, находясь за пределами тройки лидеров своего дивизиона.

Но самое интересное, что это была юбилейная, 60-я очная встреча Овечкина и Кросби в регулярных чемпионатах. Оба к ней подошли в просто огненной форме и смогли себя ярко проявить на льду.

«Питтсбург» начал встречу лучше. В первом периоде счет открыл Дэнтон Хайнен, во втором Брок Макгинн увеличил преимущество, а затем Кросби организовал гол Каспери Капанена результативной передачей.

Однако затем включился капитан «Кэпс». В середине третьего периода Овечкин в контратаке хозяев, получив на правом борту передачу из своей зоны, затащил шайбу в среднюю и пасом в центр вывел Евгения Кузнецова на рандеву с Тристаном Джерри.

Проводящий прекрасный сезон российский центрфорвард легко разобрался с голкипером, оформив свою девятую шайбу в сезоне.

А ближе к концу встречи передача Александра Великого на Ларса Эллера на дальний пятак привела к еще одному точному броску и сокращению разрыва до минимума.

Кросби, кстати, в этот момент был на площадки и заработал «минус» в показатель полезности. Правда, вскоре он его отыграл передачей на Джеффа Картера, поразившего уже оставленные Ильей Самсоновым ворота «столичных».

Кросби, таким образом, продлил свою результативную серию до семи матчей, набрав в них 13(3+10) очков, но Овечкин играет еще ярче. На его счету 17 (8+9) баллов в последних десяти играх.

Интересна и статистика двух главных звезд в их личных дуэлях. Так Кид Сид набрал уже 82 (28+54) балла во встречах с Овечкиным, а россиянин теперь вышел на график очко за игру, имея 31 гол и 29 передач. При этом на счету канадца 36 побед при 24 поражениях. Отмена отмены: РПЛ устроила шоу с переносом матча ЦСКА — «Арсенал» Российская премьер-лига (РПЛ) сначала одобрила перенос матча 18-го тура чемпионата ЦСКА —... 11 декабря 14:49

Малкин по-прежнему восстанавливается от повреждения, а в этой игре не принимал участия и еще один важный игрок «пингвинов» Джейк Гюнцель. Впрочем, у «Кэпс» тоже случилась потеря: на третий период не смог выйти Том Уилсон.

Все россияне «Вашингтона» были очень активны. Кузнецов нанес пять бросков при двух силовых приемах, у Овечкина четыре броска и четыре выстрела в створ, и даже защитник Дмитрий Орлов четырежды потревожил Джерри, один раз размазав оппонента по борту.

Добротный матч провел и ставший основным голкипером «Кэпиталз» Илья Самсонов, сделавший 29 спасений.

«Баффало Сэйбрз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 1:2

Утратил свое лидерство в Столичном дивизионе «Вашингтон» из-за блестящей серии «Рейнджерс», которые в последних восьми встречах одрежали семь побед, добавив к этому еще одну в противостоянии с «Баффало», для которого это поражение стало шестым подряд.

Активное участие в этом приняли российские игроки «синерубашечников». Артемий Панарин сделал свой 23-й голевой пас в сезоне, чем помог отличиться партнеру по звену Мике Зибанежаду, а голкипер Александр Георгиев совершил 36 спасений, пропустив лишь одну шайбу и став второй звездой встречи.

На Георгиева легла основная нагрузка в воротах нью-йоркцев после недавней травмы Игоря Шестеркина, который, впрочем, уже почти готов к возвращению в строй.

«Аризона Койотис» — «Флорида Пантерз» — 1:3

Записал на свой счет очередную победу и проводящий отличный сезон другой российский вратарь Сергей Бобровский. Он справился с 22 бросками в матче против «Аризоны», пропустив лишь раз.

При этом его партнеры уничтожили аутсайдера морально еще в первом периоде, когда забросили две первых в матче шайбы в течение десяти секунд.

Набравший четыре очка в двух предыдущих играх против «Сент-Луиса» форвард «Пантерз» Максим Мамин на этот раз провел на льду 11 минут, а отметился только двухминутным удалением.

Другие матчи

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Нэшвилл Предаторз» — 2:3

«Колорадо Эвеланш» — «Детройт Ред Уингз» — 7:3

«Ванкувер Кэнакс» — «Виннипег Джетс» — 4:3 Б

«Вегас Голден Найтс» — «Филадельфия Флайерз» — 3:4

Пятую шайбу в сезоне и вторую в двух последних встречах провел российский форвард «Нэшвилла» Яков Тренин, причем его результативных бросок в поединке с «Нью-Джерси» принес «хищникам» победу.

Владислав Наместников забросил шайбу в ворота «Колорадо» и набрал показатель полезности +1, но это не помогло его «Детройту» избежать крупного поражения. Форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин не отметился результативными действиями, но закончил встречу с +2. Пять лет за две пиццы: что может грозить тренеру по борьбе, избившему курьера В Москве тренер по вольной борьбе не захотел платить доставщику пиццы за заказ и избил его... 11 декабря 16:25

Нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин нанес два броска в ворота «Виннипега», не набрал очков, но закончил победный для своей команды матч с +2. Форвард «Джетс» Евгений Свечников сыграл всего 3:59, но успел отметиться броском, силовым приемом и блок-шотом.

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел почти 24 минуты на льду в победной игре своей команды против «Вегаса», нанеся бросок и проведя два силовых приема. На счету нападающего «Голден Найтс» Евгения Дадонова три броска, два силовых приема и -1.