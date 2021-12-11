Новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Вяльбе осталась недовольна самостоятельным решением Большунова 08:34
Россияне рассказали о любимых новогодних фильмах 08:32
Мужа кассира банка из Ачинска, укравшей 23 млн руб... 08:31
Политолог определил виновных в развале СССР 08:28
«Рубин» удалил сразу несколько своих аккаунтов в социальных сетях 08:19
В России спроектирован защитный противогаз-бронешлем 08:13
Олимпийский чемпион раскритиковал биатлонистку сборной России 08:10
Россиянка спасла жизнь 79-летней соседке и сразу же ее обокрала 07:55
Быстров высказался о «трусливом» футболе... 07:51
Стала известна победительница конкурса «Мисс... 07:48
Спорт

Две передачи не спасли: Овечкин проиграл Кросби

Овечкин набрал два очка в матче с «Питтсбургом»

Слушать
Остановить
close
100%
Александр Овечкин не смог отличиться сам, но сделал две голевые передачи

Александр Овечкин не смог отличиться сам, но сделал две голевые передачи

Официальный сайт НХЛ
Две голевые передачи Александр Овечкина и гол Евгения Кузнецова, а также 29 сейвов Ильи Самсонова не помогли их «Вашингтону» в противостоянии с «Питтсбургом» Сидни Кросби, Александр Георгиев из «Рейнджерс» и Сергей Бобровский из «Флориды» одержали победы, а Яков Тренин забросил победную шайбу «Нэшвилла». «Газета.Ru» представляет обзор игрового дня НХЛ.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз» — 2:4

Противостояние «Вашингтона» и «Питтсбурга» остается одним из самых принципиальных в НХЛ. Таким оно стало после появления в сильнейшей лиге мира Александра Овечкина и Сидни Кросби — хедлайнеров целого поколения игроков. Поколения, ставшего ветеранами, но еще не сошедшего с хоккейного олимпа.

В НХЛ уже много новых героев, а и главных звезд «Кэпиталз» и «Пингвинз» уже не раз списывали, и с командами в прессе делали то же самое, но их сражения остаются интересными и актуальными в плане борьбы.

«Вашингтон» с самого начала сезона показал, что будет в нынешней кампании значимым игроком и к очному сражению с «пингвинами» подошел лидером, пожалуй, сильнейшего Столичного дивизиона, а также одной из лучших домашних команд всей лиги. В 14-ти матчах на своем льду «Кэпс» одержали девять побед, а в основное время уступили лишь однажды.

Но и приговоренный к перестройке «Питтсбург» показывает в этом сезоне отличный хоккей. Даже стартовав без травмированных Кросби с Евгением Малкиным команда держалась на плаву, а с возвращением в строй капитана и вовсе набрала ход.

К матчу в столице «Пенс» занимали место в зоне плей-офф, пусть и через wild card, находясь за пределами тройки лидеров своего дивизиона.

Но самое интересное, что это была юбилейная, 60-я очная встреча Овечкина и Кросби в регулярных чемпионатах. Оба к ней подошли в просто огненной форме и смогли себя ярко проявить на льду.

«Питтсбург» начал встречу лучше. В первом периоде счет открыл Дэнтон Хайнен, во втором Брок Макгинн увеличил преимущество, а затем Кросби организовал гол Каспери Капанена результативной передачей.

Однако затем включился капитан «Кэпс». В середине третьего периода Овечкин в контратаке хозяев, получив на правом борту передачу из своей зоны, затащил шайбу в среднюю и пасом в центр вывел Евгения Кузнецова на рандеву с Тристаном Джерри.

Проводящий прекрасный сезон российский центрфорвард легко разобрался с голкипером, оформив свою девятую шайбу в сезоне.

А ближе к концу встречи передача Александра Великого на Ларса Эллера на дальний пятак привела к еще одному точному броску и сокращению разрыва до минимума.

Кросби, кстати, в этот момент был на площадки и заработал «минус» в показатель полезности. Правда, вскоре он его отыграл передачей на Джеффа Картера, поразившего уже оставленные Ильей Самсоновым ворота «столичных».

Кросби, таким образом, продлил свою результативную серию до семи матчей, набрав в них 13(3+10) очков, но Овечкин играет еще ярче. На его счету 17 (8+9) баллов в последних десяти играх.

Интересна и статистика двух главных звезд в их личных дуэлях. Так Кид Сид набрал уже 82 (28+54) балла во встречах с Овечкиным, а россиянин теперь вышел на график очко за игру, имея 31 гол и 29 передач. При этом на счету канадца 36 побед при 24 поражениях.

Малкин по-прежнему восстанавливается от повреждения, а в этой игре не принимал участия и еще один важный игрок «пингвинов» Джейк Гюнцель. Впрочем, у «Кэпс» тоже случилась потеря: на третий период не смог выйти Том Уилсон.

Все россияне «Вашингтона» были очень активны. Кузнецов нанес пять бросков при двух силовых приемах, у Овечкина четыре броска и четыре выстрела в створ, и даже защитник Дмитрий Орлов четырежды потревожил Джерри, один раз размазав оппонента по борту.

Добротный матч провел и ставший основным голкипером «Кэпиталз» Илья Самсонов, сделавший 29 спасений.

«Баффало Сэйбрз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 1:2

Утратил свое лидерство в Столичном дивизионе «Вашингтон» из-за блестящей серии «Рейнджерс», которые в последних восьми встречах одрежали семь побед, добавив к этому еще одну в противостоянии с «Баффало», для которого это поражение стало шестым подряд.

Активное участие в этом приняли российские игроки «синерубашечников». Артемий Панарин сделал свой 23-й голевой пас в сезоне, чем помог отличиться партнеру по звену Мике Зибанежаду, а голкипер Александр Георгиев совершил 36 спасений, пропустив лишь одну шайбу и став второй звездой встречи.

На Георгиева легла основная нагрузка в воротах нью-йоркцев после недавней травмы Игоря Шестеркина, который, впрочем, уже почти готов к возвращению в строй.

«Аризона Койотис» — «Флорида Пантерз» — 1:3

Записал на свой счет очередную победу и проводящий отличный сезон другой российский вратарь Сергей Бобровский. Он справился с 22 бросками в матче против «Аризоны», пропустив лишь раз.

При этом его партнеры уничтожили аутсайдера морально еще в первом периоде, когда забросили две первых в матче шайбы в течение десяти секунд.

Набравший четыре очка в двух предыдущих играх против «Сент-Луиса» форвард «Пантерз» Максим Мамин на этот раз провел на льду 11 минут, а отметился только двухминутным удалением.

Другие матчи

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Нэшвилл Предаторз» — 2:3
«Колорадо Эвеланш» — «Детройт Ред Уингз» — 7:3
«Ванкувер Кэнакс» — «Виннипег Джетс» — 4:3 Б
«Вегас Голден Найтс» — «Филадельфия Флайерз» — 3:4

Пятую шайбу в сезоне и вторую в двух последних встречах провел российский форвард «Нэшвилла» Яков Тренин, причем его результативных бросок в поединке с «Нью-Джерси» принес «хищникам» победу.

Владислав Наместников забросил шайбу в ворота «Колорадо» и набрал показатель полезности +1, но это не помогло его «Детройту» избежать крупного поражения. Форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин не отметился результативными действиями, но закончил встречу с +2.

Нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин нанес два броска в ворота «Виннипега», не набрал очков, но закончил победный для своей команды матч с +2. Форвард «Джетс» Евгений Свечников сыграл всего 3:59, но успел отметиться броском, силовым приемом и блок-шотом.

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел почти 24 минуты на льду в победной игре своей команды против «Вегаса», нанеся бросок и проведя два силовых приема. На счету нападающего «Голден Найтс» Евгения Дадонова три броска, два силовых приема и -1.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+