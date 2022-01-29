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Спорт

«Отказали в правосудии»: Почему двух российских фристайлистов не пустили в Пекин

CAS не допустил российских фристайлистов Махнева и Шульдякова на Олимпиаду

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Андрей Махнев и Артем Шульдяков

Андрей Махнев и Артем Шульдяков

ffr-ski.ru
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отказался рассматривать дело российских фристайлистов Андрея Махнева и Артема Шульдякова, не добравших баллов в зачет Кубка мира для попадания на Олимпийские игры в Пекин из-за отсутствия визы на этапы Кубка мира в США и Канаду.

Российские фристайлисты Андрей Махнев и Артем Шульдяков не смогут выступить на Олимпийских играх в Пекине. Спортсмены не смогли добрать квалификационных баллов для получения олимпийских лицензий.

Причиной стали пропущенные ими этапы Кубка мира в канадском Тремблане и американском Дир Вэлли, куда россияне не попали из-за того что у них не было сделанной прививки одобренной в североамериканских странах вакциной.

В итоге у Махнева с Шульдяковым просто не было физической возможности набрать нужного количества очков, чтобы пробиться на Олимпиаду, стартующую уже 4 февраля.

После того как фристайлисты не получили олимпийских лицензий, российская сторона подала документы в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), однако успеха их дело не имело, так как было заявлено, что данный вопрос находится вне юрисдикции арбитража.

«В предоставлении двух оставшихся квот в дисциплине «могул» (мужчины) было отказано. ОКР незамедлительно подготовил документы и подал апелляцию в Выездную коллегию Спортивного арбитражного суда (CAS AD HOC Division), которая сформирована для оперативного рассмотрения споров, связанных непосредственно с Олимпийскими играми, — прокомментировали ситуацию в Олимпийском комитете России.

— 28 января состоялось слушание в гибридном формате и вынесено решение о том, что у CAS AD HOC Division отсутствует юрисдикция рассматривать указанный спор. Фактически российским спортсменам по формальному основанию отказали в осуществлении правосудия. До получения полного текста указанного решения ОКР не будет комментировать вынесенный судебный акт.

Единственное, о чем мы можем заявить с уверенностью – ОКР в ближайшее время обратится в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный совет по спортивному арбитражу (ICAS) с требованием реформировать работу Выездной коллегии CAS таким образом, чтобы спортсмены имели право на экстренную судебную защиту по всем вопросам, касающимся их участия в Олимпийских играх».

Выступающие в могуле Шульдяков и Махнев не были бы фаворитами олимпийского турнира, однако при этом в данном виде программы всегда есть шанс у большого количества спортсменов.

Да и сборная России имеет одну бронзовую награду в могуле в истории Олимпиад. В 2014 году в Сочи ее выиграл Александр Смышляев, который мог претендовать и на большее.

В нынешнем сезоне Шульдяков занял на первом этапе Кубка мира в финской Руке 16-е место, а Махнев стал там же 24-м.

В шведском Идре-Фьелль уже Махнев был выше, заняв 19-е место, а Шульдяков закончил 26-м, в то время как в парном могуле они там же стали 31-м и 32-м соответственно.

Также смогли они выступить и на третьем этапе в французском Альп-д'Юэз. В одиночном могуле Махнев там стал 32-м, а Шульдяков оказался только 52-м. Зато в парном могуле Шульдяков был лучшим из россиян с 16-м результатом, а Махнев завершил соревнования на 49-й позиции.

Сборная России в любом случае не останется в Пекине без участников в этой дисциплине, так как есть лидер сборной Никита Новицкий, а также Никита Андреев и Михаил Алейников.

Однако очевидно, что в нормальной ситуации Шульдяков и Махнев спокойно заработали бы нужные очки для олимпийских лицензий и спокойно пробились бы в Пекин.

Теперь же до старта соревнований остается совсем немного времени, а с точки зрения логистики решить вопрос попадания Махнева и Шульдякова в столицу Китая и вовсе будет фактически невозможно, даже если случится чудо и их вопрос будет как-то пересмотрен. Хотя шансов на это и так после отказа CAS практически нет.

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