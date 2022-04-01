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Спорт

«Уход всех легионеров из «Спартака» — не трагедия: они нужны только, чтобы играть в Европе»

СМИ: «Спартак» может лишиться всех легионеров после сезона-2021/22 из-за кризиса Федуна

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Игрок «Спартака» Самуэль Жиго

Игрок «Спартака» Самуэль Жиго

РИА Новости
По информации СМИ, московский «Спартак» рассматривает вариант отказаться от легионеров в своем составе с сезона-2022/23 из-за того, что владелец команды Леонид Федун потерял 99% своего состояния. Сильный защитник Айртон уже покинул команду, а летом уедет Самуэль Жиго и, возможно, остальные иностранцы. Бывший игрок и тренер красно-белых Валерий Гладилин в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что в этом не будет «особой проблемы», поскольку легионеры нужны только, чтобы «играть в Европе». «Спартак» в еврокубки с большой долей вероятности не попадет.

Московский «Спартак» может полностью преобразиться в сезоне-2022/23. Клуб рассматривает несколько вариантов развития клуба, среди которых — полный отказ от иностранных футболистов уже со старта нового розыгрыша чемпионата России. Об этом сообщает Sport24.

Владелец красно-белых Леонид Федун сейчас испытывает финансовые трудности, что может отразиться на команде. 23 марта на исполкоме Российского футбольного союза (РФС) он заявил, что потерял 99% своего состояния.

«Федун говорил, что у него ситуация сложная. Это его частные деньги, это бьет по его карману», — сказал член исполкома РФС Владимир Афанасьев в беседе с «РБ Спорт».

На данный момент в стане красно-белых отказываются комментировать информацию о скором отказе от легионеров.

«Мы не комментируем чью-то аналитику, выдаваемую за инсайды», — сказал глава клубной пресс-службы Дмитрий Зеленов.

Именно «Спартак» является последним чемпионом России, в составе которого не было игроков из дальнего зарубежья. Случилось это в далеком 1996 году, а в команде из легионеров были только украинцы Владислав Дуюн, Константин Коваленко и Сергей Нагорняк. Впрочем, какого-то яркого следа в команде они не оставили.

Тот розыгрыш чемпионата был примечателен тем, что в высшем дивизионе играли всего три иностранца, которые не представляли бывший СССР, причем два из них были из экзотической Иордании — и оба выступали за клуб «КАМАЗ» из Набережных Челнов. В летнее трансферное окно клубы приобрели еще четырех легионеров, но «Спартак» обходился без них.

То чемпионство «Спартака» примечательно еще и тем, что в команде было всего четыре человека старше 26 лет (Сергей Горлукович (35), Сергей Пятницкий (29), Илья Цымбаларь (27) и Валерий Шмаров (31).

Такой молодой возраст игроков связан с оттоком футболистов после удачного группового этапа Лиги чемпионов, в котором красно-белые одержали шесть побед из шести, играя против английского «Блэкберна», польской «Легии» и норвежского «Русенборга».

В зимнее трансферное окно уехали многие опытные игроки, среди которых были Виктор Онопко, Сергей Юран и Николай Писарев. После ухода этих футболистов «Спартак» вылетел в 1/4 финала Лиги чемпионов от французского «Нанта» (тогда плей-офф турнира начинался со стадии четвертьфиналов).

Тем не менее в чемпионате страны дела шли отлично, несмотря на то что уже в первом туре москвичи уступили калининградской «Балтике» со счетом 0:1. Следующее поражение случилось лишь в 14-м туре от московского «Динамо» (1:2). До конца турнира команда Георгия Ярцева не смогла набрать очков только еще в двух матчах.

После 30 туров столичный клуб делил первую строчку с владикавказской «Аланией». Этим командам предстояло определить чемпиона в дополнительном матче, который прошел в Санкт-Петербурге. Москвичи победили со счетом 2:1, благодаря голам Ильи Цымбаларя и Андрея Тихонова.

В следующем сезоне «Спартак» также стал чемпионом, но в команде уже играл Луис Робсон из Бразилии. Начиная с того года, иностранные игроки неизменно входили в состав команды, которая брала титул.

Бывший игрок и тренер «Спартака» Валерий Гладилин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что не стоит переживать из-за того, что иностранцы могут покинуть команду, поскольку в еврокубки красно-белые все равно не попадают.

«Это пока непроверенная информация, но особой трагедии не будет, если иностранцы уйдут: сейчас в них нет особой надобности. Легионеры нужны, чтобы играть в Европе, а в местном чемпионате можно играть без них.

Также легионеры нужны, чтобы у них учились отечественные футболисты. Нам не нужны средние и слабые иностранцы. Здесь переживать нечего. У нас по пальцам можно пересчитать сильных иностранцев. Потери для нашего футбола и для «Спартака» здесь не будет», — подытожил Гладилин.

Сейчас красно-белые находятся на девятом месте в РПЛ, которое не позволяет участвовать в еврокубках. Подопечные Паоло Ваноли могли бы попытаться попасть в Лигу Европы через победу в Кубке страны, однако до сих пор неясно, допустит ли УЕФА российские клубы к еврокубкам в следующем сезоне.

На данный момент в расположении московского клуба находятся семь иностранных футболистов:

защитники Самюэль Жиго и Максимилиано Кофрие, полузащитники Виктор Мозес, Квинси Промес и Кристофер Мартинс, а также нападающие Йордан Ларссон и Шамар Николсон.

В январе в аренду ушли хавбек Йоррит Хендрикс (в «Фейеноорд») и нападающий Эсекьель Понсе (в «Эльче»), а совсем недавно команду покинул сильный защитник Айртон: ушел в аренду во «Фламенго» до декабря 2022 года, и бразильский клуб может его выкупить.

Также в мае 2022 года истекает контракт у Жиго, который точно не останется в «Спартаке», поскольку во Франции у него проходит суд по поводу опеки над сыном после развода. Чтобы иметь шансы получить опеку, футболист будет вынужден переехать во Францию или на север Италии.

Высока вероятность, что клуб покинут и другие легионеры, как это стало массово происходить в других клубах РПЛ.

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