«Будут добиваться отстранения»: Карякина хотят убрать из шахмат

Российский гроссмейстер Сергей Карякин, экс-участник матча за мировую шахматную корону, ранее дисквалифицированный на полгода, сообщил, что генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский пообещал добиться его дальнейшего отстранения от турниров под эгидой организации.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) дисквалифицировала российского гроссмейстера Сергея Карякина на полгода из-за его публичного выступления в поддержку президента России Владимира Путина и военной спецоперации сил РФ на Украине.

Но на этом первые лица главного регламентирующего органа управления в шахматном мире не собираются останавливаться. По крайней мере, дальше собирается пойти генеральный директор организации Эмиль Сутовский.

Об этом рассказал сам Карякин, который в комментарии для «Матч ТВ» пролил свет на историю, связанную с израильским чиновником.

«Я только что получил информацию от гендиректора ФИДЕ Сутовского, что он будет добиваться моего дальнейшего отстранения, полгода им мало. Каким образом выяснил? Мой близкий друг пранкер позвонил ему от имени министра спорта Украины, — заявил Карякин. Новые правила на мундиале: как ФИФА меняет футбол Международная федерация футбола планирует увеличить количество компенсированных в футбольных матчах... 06 апреля 16:41

— Сутовский рассказал ему, что будет добиваться моего отстранения, если меня не отстранят, то он сам уйдет. Это типичная манера чиновников — начать с малого. Мне, конечно, это неприятно, все-таки я действующий спортсмен».

ФИДЕ инициировала расследование в отношении россиянина в марте и быстро вынесла решение об его полугодичном отстранении из-за «нанесения ущерба репутации шахмат».

Наиболее болезненным в данном решении является тот факт, что теперь Карякин должен пропустить турнир претендентов, который состоится в Мадриде с 16 июня по 7 июля.

В это соревнование россиянин пробился как финалист Гран-при ФИДЕ. В столице Испании он должен был сразиться с девятью другими гроссмейстерами в двухкруговом турнире за право сыграть в матче за мировую шахматную корону против норвежца Магнуса Карлсена.

Карякин уже участвовал в матче за чемпионский титул в 2016 году, и тогда он едва не скинул уже являвшегося чемпионом мира Карлсена с трона, но, поведя в счете ближе к концу противостояния, вскоре позволил сопернику восстановить перевес, а затем уступил на тай-брейке, в котором норвежец особенно силен.

В следующем турнире претендентов россиянин провалил первый круг, здорово выступил во втором, но немного не дотянулся до победы, и на дуэль с Карлсеном отправился Фабиано Каруана.

В турнир претендентов-2020 Карякин, резко сдавший в своих результатах, не попал, а потому нового шанса в Мадриде после значительного ренессанса в своей игре ожидал с особой мотивацией.

Уже после вынесения решения о своем отстранении Сергей заявил, что вместе с юристами исследует все возможности подачи апелляции либо в комиссию ФИДЕ, либо сразу в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), но не уверен в положительном исходе.

Также российский гроссмейстер озвучил потенциальные планы о создании новой международной шахматной федерации в качестве альтернативы ФИДЕ, если победить в суде не удастся.

Интересно, что сам Карлсен, продолжающий успешно удерживать мировую корону, условно высказался в поддержку Карякина. Категорически не согласившись с его поддержкой Путина и спецоперации, норвежский гроссмейстер выразил недоверие решению об отстранении бывшего соперника по матчу за титул. Де Брейне исполнил бильярдный удар: «Ман Сити» с трудом взломал оборону «Атлетико» В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» с минимальным счетом... 06 апреля 08:14

«Многие русские, которые раньше открыто поддерживали Путина или хотя бы молчали, теперь поменяли мнение и говорят, что Путин зашел слишком далеко. Карякин пошел другим путем – он усилил поддержку Путина. Это неприемлемо, — цитирует Карлсена VG.

— Что касается дисквалификации, то тут сложно что-то сказать, потому что ситуация новая. Не так много подобных примеров. Конечно, я не согласен с позицией Карякина, но правильно ли отстранять человека, с мнением которого мы не согласны? Я не уверен. Возможно, что в трудные времена это окупится, но еще и создаст прецедент, который может повториться в дальнейшем.

Да и что хорошего в том, что мы дали ему именно то, что он хотел? Он хотел быть жертвой «санкционной тирании Запада». Теперь он может рассказывать об этом дома – и это хорошо работает. Мы сами помогли ему в этом. Мы дали ему то, что он хочет. Не знаю, хорошо это или плохо, не уверен. Сможет ли Карякин вернуться на международные турниры? Я сомневаюсь». Ожидаемый исход: «Бенфика» проиграла «Ливерпулю» В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов португальская «Бенфика» в Лиссабоне... 06 апреля 08:13

«Удивлен, что я просто высказал свое мнение, а меня начали банить. Карлсен — великий спортсмен, для него это привычная позиция, что все должно решаться за доской, но для чиновников — по-другому», — ответил на заявление чемпиона Карякин.