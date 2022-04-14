Бывший футболист московского «Спартака» и казанского «Рубина» Денис Бояринцев в интервью «Газете.Ru» поделился мнением о ситуациях в своих бывших командах, объяснил увольнение Руя Витории с поста наставника красно-белых, заявил что отъезд легионеров поможет молодым российским футболистам, а также поведал о работе в московской «Родине», где он является главным тренером.

Как бы на внутренней арене «Спартак» не журили, но на европейской арене команда выступила удачно.

— В этом году 100-летие «Спартака», но команда занимает лишь девятое место в чемпионате. С чем это связано?

— Наверное, на такой результат никто не рассчитывал. Рую Витории не удалось нащупать игру. Были неплохие результаты на сборах, когда он пришел в команду. Наверное, его приглашали с какой-то перспективой, но он не справился.

Мое личное мнение, что легионеры «Спартака» не соответствуют задачам, для которых они были приглашены и которые ставит для себя команда.

Наверняка, у красно-белых была цель выиграть чемпионат, но удача способствовала им только в Еврокубках.

Паоло Ваноли досталась команда, которая уже не борется за медали. Скорее всего, его работа — это задел на следующий сезон. С этим надо смириться. Текущий результат неудовлетворительный, но что можно изменить?! Надо сделать выводы, и в следующем сезоне исправлять ситуацию, ставить перед командой цели и добиваться их выполнения.

Просто так сложилось, что в юбилейный год не получилось сделать то, что задумывалось. Никто не хотел такого результата. Я в этом уверен.

— Могло ли повлиять на неудачное выступление «Спартака» в осенней части чемпионата хорошо проведенная предсезонка с разгромными победами в летних товарищеских матчах? «Проблема российских футболистов в том, что они не готовы страдать» Бывший нападающий казанского «Рубина» и сборных Югославии и Сербии Саво Милошевич выразил... 13 апреля 13:19

— Это уже вопрос психологии. Тут может быть ряд причин. Начали ударно, но пару игр сыграли неудачно, где-то может и психологически провалились. Но обратная сторона — удачное выступление в Европе. Как бы на внутренней арене «Спартак» не журили, но на европейской арене команда выступила удачно. Думаю, она выполнила поставленную задачу. К сожалению, не было возможности продолжить выступление дальше.

Сложно найти объективные причины результатам команды в РПЛ. Надо быть внутри клуба, чтобы понимать нюансы происходящего.

— Почему такой контраст между игрой «Спартака» в России и Европе?

— Мне кажется, тут вопрос в мотивации. Мое мнение, легионеры лучше выступали и были более мотивированы в еврокубках. Там был шанс себя показать, наверное, отсюда и результат, хотя в группе у «Спартака» были серьезные соперники. Я помню, когда сам играл в Лиге чемпионов или Кубке УЕФА, испытывал сильные эмоции. Возможно, именно эмоции захлестнули игроков, и не хватило силенок на локальный чемпионат. Но мы сейчас ищем оправдания, потому что за «Спартак» болеем и переживаем. Конечно, хочется, чтобы результатам в РПЛ было объективное объяснение. Мое мнение, к матчам в Лиге Европы игроки подходили серьезнее.

— Увольнение Руя Витории — это закономерный исход?

Сейчас в тренерской профессии все заточено на результат. Тем более в командах, перед которыми ставятся высокие задачи на всех фронтах, права на ошибку нет.

Витория получил время исправить ситуацию, показывая не самые хорошие результаты, но, видимо, руководство это не удовлетворило.

— В прошлом туре у «Спартака» была победа со счетом 3:0 над тульским «Арсеналом». Это говорит о выздоровлении команды или это стечение обстоятельств?

— В любом случае положительный результат — выздоровление команды. Но надо смотреть в ближайших турах, пошел ли «Спартак» на поправку. Нужна серия побед.

У «Спартака» впереди два прекрасных матча с «Рубином» и ЦСКА. Казанцы будут грызться-кусаться, а с армейцами — знаковое дерби. К этому матчу «Спартак» вполне может подойти в отличных кондициях. Результаты матчей покажут, смогут ли они пойти выше.

С приходом Слуцкого «Рубин» преобразился, но сейчас что-то идет не так

— Не могу спросить про «Рубин», так как вы за него играли четыре сезона. Почему сейчас команда испытывает неудачи в чемпионате?

— Очень переживаю за команду! Они уже приблизились к зоне вылета, неплохие легионеры уезжают, которые могли помочь клубу.

Бывают непростые сезоны. Казанцы попали в сложную ситуацию, не могут победить в девяти матчах подряд. Серия уже затянулась, но Леонид Слуцкий — опытный специалист, наверняка к нему есть доверие. Уверен, он найдет выходы, чтобы исправить ситуацию. В целом, у «Рубина» будет сложная концовка чемпионата. Очень переживаю за клуб, чтобы он не потерял место в элите нашего футбола. Обратно выходить еще сложнее.

Сложно назвать причины неудач. С приходом Слуцкого команда преобразилась, показывала неплохой футбол, но сейчас что-то идет не так.

— В следующем туре «Спартак» и «Рубин» сыграют в очном матче. За кого будете болеть?

— Я не разделяю эти две команды. Они для меня сделали очень много как для игрока. Болею за хороший, зрелищный футбол и соблюдаю нейтралитет.

Когда был игроком, то в составе «Рубина» играл против «Спартака» с особым рвением.

В матчах за «Спартак» против «Рубина» всегда хотел проявить себя. Там и бывшие партнеры играли. Это было внутреннее дерби против них. Это очень мотивационный момент.

Сейчас я очень люблю и уважаю обе команды.

— А когда вы играли за «Спартак» для вас главным соперником был «Рубин» или ЦСКА?

— В «Спартаке» любой матч важен. С «Динамо» всегда были хорошие матчи, с ЦСКА, «Локомотивом», любым соперником. Могу выделить игры с «Рубином». Хотя с ЦСКА особый матч, на играх с ними большой антураж. Это противостояние можно отнести к особым.

— Есть ли у вас опасения, что «Спартак» или «Рубин» могут покинуть РПЛ по итогам сезона? Новые правила на мундиале: как ФИФА меняет футбол Международная федерация футбола планирует увеличить количество компенсированных в футбольных матчах... 06 апреля 16:41

— За «Спартак» я спокоен. Думаю, у них хватит внутренних ресурсов даже с уходом легионеров. У них есть, кем их компенсировать. А вот у «Рубина» сложнее ситуация. У них давно не наблюдается ближайшего резерва, и это может повлиять на общую картину. Надеюсь, для обеих команд все сложится хорошо.

Наши футболисты не очень востребованы на европейском рынке.

— Сейчас складывается ситуация, при которой многие легионеры покинут наш чемпионат. Скажется ли это на уровне игры? Повысится ли уровень напряжения и борьбы из-за того, что не будет сильных иностранцев в топ-клубах?

— Если брать в целом, то у нас хороший уровень показывает процентов 30 иностранцев. Большой плюс в том, что уйдут легионеры, которых могут заменить наши ребята. Это уже показывает «Ростов», «Краснодар» «Крылья Советов». Есть свой ресурс, благодаря которому можно заменить большую часть легионеров.

Конечно, есть иностранцы, которых сейчас заменить невозможно, уровень у них достаточно хороший, но это процентов 30 от их числа.

Большой шанс получит молодежь. Наверное, выровняется общий уровень турнира. Между командами не будет больших пробелов, скорее всего, ведь не будет иностранцев, которые вытягивают команду вперед.

Может, уровень чемпионата упадет, но есть возможность проявить себя ближайшему резерву, воспитанникам наших школ. Да и вообще — это хороший шанс для игроков с российским паспортом. Я за свою карьеру видел много молодых и перспективных ребят, которые не получали шансов в своих родных командах, им приходилось уходить, скитаться.

Думаю, во всех командах найдутся ресурсы, которые смогут легионеров заменить.

— Может ли отсутствовать у россиян мотивация из-за того, что не будет еврокубков и возможности засветиться на европейском рынке?

Наши футболисты и так не очень востребованы на европейском рынке. Не думаю, что потеряется мотивационная часть. У них сейчас главная мотивация — поиграть в родном клубе, зацепиться в РПЛ, показать себя там, а потом можно думать о зарубежных вариантах.

— Сейчас ходят слухи о реформах в РПЛ. Это и переход на систему «весна-осень», и расширение до 20 команд. Нужно ли сейчас что-то менять?

Я спокойно отношусь к системе «весна-осень» и «осень-весна». Как были все графики сборов, так ничего и не поменялось. Для ФНЛ-2, возможно, и надо внести коррективы. Ведь у команды, которая получает путевку в ФНЛ, совсем мало времени укрепить состав, подготовиться к повышению в классе. Для РПЛ я не вижу какой-то разницы.

Про расширение команд могу сказать, что, если у команд есть условия, бюджет, стадион, можно попробовать и 18 команд. Хочется, чтобы команды не просто заходили, перебиваясь еле-еле, а чтобы соответствовали уровню и требованиям РПЛ. Важно, чтобы было финансирование, не было долгов по полгода, как у нас были примеры в чемпионате. Если есть возможность лигу расширить, то почему нет?

Бердыев очень любит атакующий футбол.

— Вы говорили, что на вас повлиял Курбан Бердыев, а его подход — самый основной для вас. Но «Родина» сейчас играет в очень результативный футбол, а существует стереотип, что Бердыев ставит оборонительный футбол.

— Тут я с вами не соглашусь. Бердыев очень любит атакующий футбол. Но были обстоятельства, нужен был результат. Мы решили играть от обороны, когда дебютировали в РПЛ, а в Первой лиге мы тоже очень много забивали. У нас была задача играть в более атакующий футбол. Вы же помните чемпионский «Рубин»? Они очень хорошо атаковали. В нападении были Домингез, Карадениз. Игра могла строиться от атаки.

У меня в клубе хороший подбор атакующих игроков. Мы предпочитаем агрессивный стиль, играем в высоком прессинге. Поэтому мы много забиваем. Здесь все зависит от задач и обстоятельств. Отпраздновать столетие вылетом: «Спартак» может покинуть РПЛ Московский «Спартак» за семь туров до финиша Российской премьер-лиги (РПЛ) от зоны... 05 апреля 08:28

Я люблю играть в атаку. Но жизнь заставила, когда мы вышли в ФНЛ с ивановским «Текстильщиком», играть от обороны, ловили команды в быстрых атаках.

— Вы говорили, что без дисциплины сложно построить боеспособную команду. А что вы включаете в понятие дисциплины?

Прежде всего — игровая дисциплина. У Курбана Бекиевича были достаточно четкие и жесткие требования, от которых нельзя было отходить. Интересы команды были превыше всего.

Я тоже считаю, что если у кого-то личные цели выше командных, то это не очень хорошо влияет на коллектив. Я люблю с ребятами пошутить, посмеяться, но, что касается нашего общего дела, должно быть все четко.

— А если футболист отошел от требований, но забил гол или отдал результативную передачу, вы его похвалите за это или пожурите?

Похвалю, конечно. Победителей не судят. У меня были такие ситуации. Я говорю футболистам, если они отклоняются от плана, делать то, что они задумали. Это все происходит не в ультимативной форме. Всегда разберем все на теоретическом занятии. Но я не буду его ругать, если он принес пользу команде.

— Вы сейчас тренируете частный клуб, до этого был государственный «Текстильщик». Какой подход к финансированию команды сейчас более актуальный с учетом текущей ситуации?

В частном клубе, мое мнение, многие вещи постабильнее. Нет проблем по премиям, зарплатам. Более отлаженный механизм выплат и поощрений. Но я знаю, есть бюджетные клубы, у которых тоже все стабильно. Раз на раз не приходится. В бытность игроком я попадал в частные команды, где по четыре месяца была задержка зарплаты. На данном этапе в «Родине» хорошие условия для работы и решения задач.

Мы сейчас сражаемся за путевку в ФНЛ, но вся борьба еще впереди. У нас очень хорошие соперники: брянское «Динамо», саратовский «Сокол», белгородский «Салют». Мы работаем от игры к игре. Концовка чемпионата будет непростая.

— Какие задачи были перед «Родиной» в начале сезона?

Мне важно, что команде ставили задачи перед началом сезона. В «Родине» серьезный подход к результатам, интересная детско-юношеская академия. С «Текстильщиком» у меня был опыт выхода в ФНЛ, этот опыт оказался востребован и в новом клубе. Пришел сюда с большим удовольствием. Очень благодарен за приглашение и доверие в решении поставленных задач перед командой.