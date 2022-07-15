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Спорт

В шаге от поражения: «Зенит» провалился в Химках

«Зенит» впервые за шесть лет не смог выиграть в первом туре РПЛ

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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо

РИА Новости
В матче открытия чемпионата Российской премьер-лиги санкт-петербургский «Зенит» не смог удержать победный счет в гостях у подмосковных «Химок» и едва не потерпел поражение. «Газета.Ru» рассказывает о ходе матча.

«Химки» — «Зенит» — 1:1

Санкт-петербургский «Зенит» выиграл четыре последних розыгрыша Российской премьер-лиги, а новый сезон начал с разгрома московского «Спартака» на своем поле в Суперкубке — 4:0. В «Химки» открывать чемпионат команда продлившего накануне контракт на три года Сергея Семака прилетела в статусе безоговорочного фаворита.

Подопечные Сергея Юрана с трудом сохранили прописку в элите, обыграв «СКА-Хабаровск» по сумме матчей после поражения в первой выездной игре. Кроме того, у красно-черных очень серьезно обновился состав, а, например, вышедший в старте новичок Александр Ломовицкий перешел в клуб всего три дня назад.

В общем, ничего удивительного, что именно зенитовцы начали встречу в Подмосковье по-хозяйски и обложили химчан атаками и угловыми. За первые 15 минут игры сине-бело-голубые подали с угла поля пять раз. Хозяевам не помогало даже, что перед игрой не полили газон и мяч у чемпионов ходил чуть медленнее желаемого.

На 18-й минуте случился гол. Алексей Сутормин подал в штрафную с правого фланга, Клаудиньо скинул грудью под удар Венделу с десяти метров. Бразильцу совершенно никто не мешал, и он легко расстрелял Илью Лантратова, вогнав мяч под перекладину.

Казалось, что матч будет односторонним, а «Зенит» легко увезет домой стартовые три очка, ведь именно так он начинал пять последних сезонов.

Но, забив, подопечные Семака как-то слишком резко сбросили обороты. И ладно бы, соперник был беззубым и не способным наказать, но это не про команду Юрана.

Главный тренер «Химок» вообще интересно подготовился к матчу, например, выпустив Дениса Глушакова на непривычной позиции левого инсайда. Капитан был заметен, но все же главными фигурами в атаке были другие.

На 28-й минуте Ломовицкий создал сразу два момента для своего тезки, тоже спартаковского воспитанника, Руденко. Но Даниил Одоевский вытащил и первый удар с острого угла, и повторный во втором темпе атаки.

Особенно хорош был второй сейв после удара метров с семи — голкипер «Зенита» отвел мяч в сторону, успев выбросить ногу.

Первый тайм закончился с минимальным перевесом «Зенита», но футболисты «Химок» поверили, что они способны зацепить чемпиона и явного фаворита сезона.

Во второй половине «Зенит» играл в еще более скупой футбол и в итоге вообще не смог нанести ни одного удара в створ. Правда, был опаснейший обводящий выстрел Вендела с угла штрафной, но мяч, пролетев мимо распластавшегося в прыжке Лантратова, обогнул и дальнюю девятку.

При этом хозяева выглядели даже острее, хотя и проводили без мяча большую часть времени. Зато их контратаки очень неприятными для сине-бело-голубых.

Понимая, что игра не получается, Семак стал убирать с поля своих креативных лидеров. В итоге питерцы доигрывали без Клаудиньо, Малкома и Вендела, но это не помешало соперникам сравнять счет.

Сначала после очередной шикарной передачи Ломовицкого Руденко, оставшись с Одоевским с глазу на глаз, пробил мимо голкипера, но угодил в штангу.

Вскоре вместо Ломовицкого вышел Резиуан Мирзов, а Руденко заменил Александр Долгов, и именно эта парочка организовала спасение «Химок».

Мирзов сам притащил мяч к штрафной с левого фланга, а уже перед ней дважды обыгрался с двумя партнерами. Последний пас отдал именно Долгов, после чего Резиуан нанес шикарный обводящий удар под штангу с 17 метров. Прыжок Одоевского не помог «Зениту».

Более того, уже в добавленное время еще один новичок хозяев Александр Зуев, также вышедший на замену в концовке, мог принести команде Юрана победу, но пробил с 15 метров в сантиметрах от дальней девятки.

1:1 — «Зенит» впервые с сезона-2016/17 начинает чемпионат с ничьей, а не с победы. Интересно, что тогда титул в итоге забрал «Спартак».

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