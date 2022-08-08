«Выстрелила застарелая травма»: Косторная перенесет операцию

Чемпионка Европы — 2020 в женском одиночном катании Алена Косторная, которая весной перешла от Этери Тутберидзе к Елене Буяновой, перенесет операцию на бедре из-за обострения старой травмы. Изначально об этом рассказала наставница спортсменки, отметившая и тот факт, что теперь они с Косторной сотрудничают на постоянной основе.

Переход чемпионки Европы – 2020 в женском одиночном катании Алены Косторной от Этери Тутберидзе в ЦСКА к Елене Буяновой стал одним из самых обсуждаемых событий в мире российского фигурного катания весной 2022 года. Это уже второй уход Косторной из «Хрустального»: в 2020 году она пыталась сотрудничать с другим тренером – вслед за Александрой Трусовой перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Однако травмы и перенесенная болезнь дали о себе знать, результаты фигуристки серьезно ухудшились, и через несколько месяцев она вернулась обратно к Тутберидзе. «Не санкции, а в интересах безопасности»: ISU объяснил причины отстранения России Международный союз конькобежцев (ISU) выпустил официальное объяснение своего решения отстранить спортсменов... 05 августа 15:01

Сотрудничество с Буяновой началось с испытательного срока. Ни специалистка, ни спортсменка не говорили о том, когда будет точно известно, продолжат они работать вместе или нет, но в ЦСКА Косторной поставили две программы, и она продолжала тренироваться. 8 августа появилась информация, что теперь они сотрудничают на постоянной основе.

«В таких ситуациях людей не бросают — в работе проблем вообще не было и, естественно, она уже наша. Вся тренерская команда ждет ее на льду. Мы продолжим работу на постоянной основе», — заявила Буянова РИА «Новости».

В том же интервью специалистка рассказала, что в скором времени Косторная должна перенести операцию из-за старой травмы бедра, которая обострилась. По заявлению Буяновой, это должно было произойти раньше, однако операция была отложена по независящим от них причинам.

«Ей сделают операцию по поводу травмы бедра. Хотели ее сделать раньше, но очень долго ждали из-за того, что не было расходников. Ждем скорейшего выздоровления нашей прекрасной спортсменки», — заявила она.

Сама Косторная подтвердила, что это не вновь полученное повреждение, а застарелая травма. Из-за этого спортсменка уже некоторое время не проводила тренировки на льду. Также она обозначила примерные сроки своего возвращения, отметив, что контрольные прокаты национальной сборной точно пропустит. Тутберидзе обозвала СМИ «туалетным чтивом» и обругала американца. Что довело именитого тренера Тренер Этери Тутберидзе неожиданно превратилась из молчаливой снежной королевы в главного трештокера... 05 августа 18:41

«В ЦСКА я тренировалась регулярно, но не каталась — не выходила на лед практически с приезда со сборов в Новогорске. Была застарелая травма бедра, которая долгое время не давала о себе знать, но в один момент так «выстрелила», что пошла на обследование. В общем, уже завтра я ложусь в стационар делать операцию, так что к контрольным прокатам восстановиться не успею — на лед выйду не раньше второй половины сентября.

Программы мы уже поставили — они очень красивые, интересные, это всем знакомые истории, такую музыку я пока ни у кого не слышала. Надеюсь, что все сложится хорошо», — приводит слова фигуристки ТАСС.

В комментарии «Матч ТВ» Косторная призналась, что чувствует себя хорошо, и отметила, что не знает причины, по которой операция откладывалась.

«Чувствую себя нормально, это просто старая травма.

Операция, скорее всего, будет уже послезавтра. Пока врачи никаких прогнозов не дают, все будет известно позднее.

Елена Германовна (Буянова) сказала, что операция откладывалась из‑за нехватки расходников? Расходники — это материалы для операции. Какие именно материалы, я не знаю, мне об этом не говорили», — заявила фигуристка.

В последний раз видео с ледовой тренировки Косторная выгладывала в своем Telegram-канале 30 июня. На видео спортсменка сначала пританцовывает в кадре, а после заходит на вращение.

«Очень плодотворно вращаюсь, в трех кофтах», — написала Косторная.

В июле фигуристка активно делилась тем, что пробует новые виды спорта – к примеру, в социальных сетях она опубликовала видеозапись, на которой запечатлено, как она занимается вейкбордом. А в августе в ее канале появились фотографии, на которых спортсменка занимается йогой. Также летом фигуристка активно участвовала в шоу Евгения Плющенко, поэтому новость об обострении старой травмы стала неожиданной для поклонников спортсменки.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин отметил, что их профессия сопряжена с большим количеством травм, и редко кто из спортсменов в своей карьере сумел их избежать. Он отметил, что в первую очередь нужно не сочувствовать Косторной, а приободрить ее, а также заявил, что фигуристка – тот человек, который жаждет побеждать и пашет ради этого, всегда добьется поставленных целей. «Радуемся малому»: Россию лишили мест на чемпионате мира по фигурному катанию Международный союз конькобежцев опубликовал документ с распределением количества участников турнира от... 03 августа 22:37

«История знает немало примеров, когда фигуристы возвращались на свой путь после тяжелейших испытаний — вспомните Татьяну Тотьмянину и ее падение на Skate America. Или что произошло с Еленой Бережной, которая перенесла трепанацию черепа.

Вспомните недавнее сотрясение мозга у Жени Семененко, перелом ноги Алины Загитовой, сколько операций перенес Евгений Плющенко.

У нас, русских спортсменов, априори от природы бойцовский характер. Да, жалко, да, неприятно, но надо сейчас поддержать Алену. Ведь недаром говорят, что нужно сделать шаг назад, чтобы потом — два шага вперед. А еще в фигурном катании часто говорят — если ты проснулся, а у тебя ничего не болит, значит, ты труп», — приводит слова Ягудина ТАСС.