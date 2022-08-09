Каминг-аут вдохновил Касаткину: как вернулась в топ первая ракетка России

Российская теннисистка Дарья Касаткина выиграла свой первый турнир в сезоне и пятый в карьере, победив в Сан-Хосе двух представительниц топ-10 и чемпионку «Уимблдона», после чего вышла на третье место в сезоне по победам и поднялась на рекордное для себя девятое место в рейтинге. Сама теннисистка связывает прогресс в том числе с каминг-аутом, после которого, по ее словам, у нее упала гора с плеч.

Падение и подъем

Дарья Касаткина в свои 25 лет находится в возрасте так называемого прайма и действительно, вероятно, близка к выходу на пик карьеры.

Российская теннисистка была хороша еще пять лет назад. Тогда в 2018 году она произвела фурор, заработав статус молодой звезды и забравшись на последнюю строчку мировой десятки рейтинга WTA.

Но потом случился настоящий провал. Следующие два года Дарья наверняка предпочла бы выбросить из памяти. 2019-й она начала с четырех поражений, а два матча на одном турнире выиграла впервые в середине мая на «Мастерсе» в Риме. Правда, началом восхождения это не стало. «Не можем обменивать Грайнер на опасных преступников»: США не торопятся спасать чемпионку Россия и США ведут тяжелые переговоры о том, чтобы обменять знаменитую баскетболистку Бриттни Грайнер и... 09 августа 19:15

Дальше Касаткина продолжила серию неудач и прилично выступила до конца сезона еще только один раз, пройдя на «Мастерсе» в Пекине на стыке сентября и октября три раунда. При этом на турнирах «Большого шлема» она в том году выиграла всего один матч.

2020-й вышел немногим лучше, если вообще лучше. Она опять взяла только одну победу на «мейджорах» (снова в первом круге «Ролан Гаррос»), разок сыграла в полуфинале турнира категории WTA 250.

Был, правда, «Мастерс» в Риме, где Касаткина выиграла аж четыре встречи, так как пала в рейтинге так низко, что ей пришлось проходить две стадии квалификации. В общем, казалось, что звезда молодой теннисистки закатилась, так толком и не взойдя.

Зато в прошлом сезоне она начала возвращаться. Сразу же взяла в феврале в Мельбурне титул на WTA 250, а в марте выиграла в Санкт-Петербурге турнир 500-й категории.

На «Ролан Гаррос» прошла два раунда, выиграла матч на «Уимблдоне», два — на US Open и еще на двух турнирах играла в финалах, в том числе год назад в Сан-Хосе, который выиграла только что.

Блестящий сезон

Этот титул стал для россиянки первым в нынешнем сезоне, но она весь его проводит на очень высоком уровне. Тому есть множество фактических подтверждений.

После завоевания титула в Сан-Хосе на счету Дарьи уже 32 победы в этом году, благодаря чему она делит третье место по данному показателю с румынкой Симоной Халеп, уступая лишь Онс Жабер (37) из Туниса и первой ракетке мира, польке Иге Швентек (46).

Касаткина в 2021-м пять раз обыгрывала представительниц топ-5 рейтинга, а в чемпионской гонке теперь поднялась на третье место, уступая лишь совершенно недостижимой Швентек и Жабер.

В рейтинге WTA за последний год Касаткина с новой недели девятая — и это ее новый личный рекорд.

Кроме того, российская теннисистка на «Ролан Гаррос» впервые в карьере добралась до полуфинала турнира «Большого шлема», уступив только той же Швентек. Кто знает, может, Дарья выдала бы мощное выступление еще на Australian Open, но тогда Швентек встретилась ей на пути уже в третьем круге (1/16 финала). Не смог пробиться во второй круг: Карацев уступил Кресси в Монреале. В матче первого круга турнира в Монреале россиянин Аслан Карацев встречался с американцем... 09 августа 21:16

На «Уимблдон» представляющих Россию теннисистов и теннисисток не пустили, но до US Open, последнего турнира «Большого шлема» в сезоне осталось не так уж много времени, и Касаткина там может выступить очень сильно.

Вдохновение от девушки

Причин преображения Касаткиной на самом деле очень много. Тут и работа с тренером Карлосом Мартинесом, под руководством которого, в свое время больших успехов добивалась Светлана Кузнецова.

Сама Касаткина стала психологически устойчивее, а ее здоровые амбиции тянут спортсменку вперед.

«Мне уже не 18. Нельзя полагаться на то, что я молодая и еще есть время. Нет, мне 25, нужно действовать сейчас. Нужно показать все, что я наработала за эти годы. Думаю, пришло время больше отдавать, чем брать», — говорила она по ходу турнира в Сан-Хосе.

Возможно, так совпало, но первый свой титул в году россиянка выиграла после того, как сделала каминг-аут, рассказав об отношениях с другой знаменитой российской спортсменкой, серебряной призеркой Олимпийских игр по фигурному катанию Натальей Забияко.

Девушки живут в Барселоне и теперь не стесняются выкладывать совместные фотографии, наслаждаясь свободной жизнью.

«Не знаю, как работают фильтры в соцсетях, но я видела только хорошее. Не только с запада, но и от людей из моей страны, — рассказала Касаткина недавно официальному сайту WTA о реакции на свои откровения о личной жизни.

— Я очень рада. Я увидела, что это было хорошо не только для меня, но и помогло другим людям. Это классно, и я отлично себя чувствую. Я чувствую себя более свободной и счастливой. По-моему, я сделала правильный шаг. В мире такая ситуация, что когда, если не сейчас?» Первый титул в году: Касаткина уступила первый сет, но выиграла турнир в Сан-Хосе 12-я ракетка мира Дарья Касаткина сразилась с 45-м номером рейтинга — американкой Шелби Роджерс... 08 августа 17:28

Кстати, прокомментировала успех партнерши и Забияко, посвятив Касаткиной публикацию в своей соцсети.

«Тяжело выступать и соревноваться, но насколько же тяжело болеть и переживать за людей, которых любишь! Очень рада за тебя», – написала завершившая карьеру фигуристка.