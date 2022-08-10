Трагедия Месси повторится с Левандовским? «Барселона» в отчаянии и угрожает игроку, требуя уйти

«Барселона» во второй раз подряд на грани экономического провала. Клуб не вписывается в лимит расходов и до сих пор не может зарегистрировать пять звездных новичков во главе с Робертом Левандовским. В попытке заработать сине-гранатовые даже угрожают судом одному из лидеров команды Френки де Йонгу, обвиняя его в нарушениях при подписании контракта, и требуют, чтобы тот простил все долги и ушел в другой клуб за 80 млн евро. Однако спортивный юрист Тони Рока утверждает, что «Барселона» не сможет выиграть суд у де Йонга, а также прогнозирует, что процесс нанесет большой репутационный ущерб самому клубу.

Трагедия Месси повторится с Левандовским?

В августе 2021 года «блауграна» не смогла продлить контракт с Лионелем Месси, поскольку превысила лимит на расходы, установленный Ла Лигой. Почему руководители клуба не решили финансовые вопросы заранее, чтобы главное подписание лета стало возможным, — большой вопрос.

Спустя год такая же ситуация повторяется с Робертом Левандовским и всеми остальными звездными новичками сине-гранатовых, которых купили этим летом за 164 млн евро в сумме.

Разница лишь в том, что у «Барселоны» еще есть время до 31 августа, чтобы продать нескольких футболистов и попросить кого-то из команды существенно снизить зарплату, чтобы все-таки уложиться в финансовые требования Ла Лиги.

Однако с этим возникли серьезные проблемы, — и то, как клуб их решает, выглядит пока очень плохо.

Скандал с де Йонгом

Руководство «Барселоны» во главе с президентом Жоаном Лапортой изначально определило для себя четыре самых простых способа решения финансовой проблемы:

1) продать часть телеправ клуба, чтобы получить быстрые деньги на трансферы этого лета;

2) продать 25-летнего полузащитника Френки де Йонга за 80 млн евро и при этом заставить его отказаться от 20 млн евро, которые клуб ему до сих пор должен (полузащитник в 2020 году согласился на отстрочку выплаты 16 млн евро по зарплате и 4 млн бонусами, поскольку команда терпела большие убытки из-за пандемии коронавируса);

3) продать еще нескольких игроков за меньшую сумму (среди основных кандидатов — нападающие Мемфис Депай и Пьер-Эмерик Обамеянг, а также вратарь Марк-Андре тер Штеген);

4) попросить футболистов с высокой зарплатой резко урезать ее.

Осуществить удалось пока только первый пункт: Лапорта продал 25% телеправ «Барселоны» на 25 лет компании Sixth Street. За это клуб должен получить 667,5 млн евро (правда, не всю сумму сразу), однако в следующие 25 лет он каждый сезон будет оставаться без четверти своего дохода от телеправ, которые постоянно растут в цене. Учитывая этот рост, «Барселона» за 25 лет почти гарантированно потеряет сотни миллионов евро возможного дохода.

Однако Лапорта посчитал, что важнее купить нескольких игроков прямо сейчас, чем несколько лет потерпеть без крупных трансферов и, вероятно, титулов, но зато укрепить экономику клуба, оставив в казне потенциальные сотни миллионов.

«Отчаявшийся клуб с долгами в 1,4 млрд евро продает потоки будущих доходов, чтобы сейчас потратить деньги на игроков в надежде, что это окупится! Рискованно для такого гранда», — заявил по этому поводу известный футболист и телеэксперт Гари Невилл.

Не очень умело реализуются и остальные три пункта из плана — в особенности продажа дорогого де Йонга, которая превратилась теперь в главную задачу клуба.

«Барселона» должна хавбеку 20 млн евро, но выплачивать их не желает и требует, чтобы игрок ушел в другую команду, простив долг. Особенно странно это выглядит на фоне огромных затрат на трансферы живой легенды футбола Левандовского, 23-летнего топового защитника из «Севильи» Жюля Кунде, талантливого вингера из АПЛ Рафиньи, действующего чемпиона Италии с «Миланом» Франка Кессье и обладателя Лиги чемпионов с «Челси» Андреаса Кристенсена. Трагедия Головина: «Монако» побеждал до 89-й минуты, а потом драматично вылетел из Лиги чемпионов В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ПСВ из Нидерландов принимал... 10 августа 14:02

Да, Кристенсен и Кессье пришли как свободные агенты, но у них в любом случае высокие зарплаты, а за остальных игроков «Барселона» еще и выложила больше 150 млн евро. Кроме того, сообщается, что «блауграна» намерена продолжать покупки, чтобы укрепить оборону, а также готова чуть ли не за 100 млн евро купить Бернарду Силву из «Манчестер Сити».

Неудивительно, что де Йонг отказывается прощать долг в 20 млн евро. Чтобы принудить хавбека уйти, «Барселона» пошла уже на крайние меры.

По информации The Athletic, клуб 15 июля письменно уведомил игрока, что обнаружил нарушения закона при подписании его последнего контракта. Напомним, в 2020 году де Йонг подписал новый договор с тогдашним руководством «Барселоны» во главе с Жозепом Бартомеу. Срок соглашения был увеличен на два года (с 2024 до 2026 года), а выплата задолженностей перед игроком переносилась на последние четыре года контракта.

Теперь новое руководство «Барселоны» во главе с президентом Лапортой заявляет, что при подписании были допущены некие нарушения, и угрожает де Йонгу судом и аннулированием последнего контракта, если он не согласится уйти по-хорошему и забыть о долге.

Однако какие нарушения были допущены, до сих пор неизвестно. С момента уведомления прошло больше полумесяца, а де Йонг по-прежнему не собирается уходить.

Судебного иска он также не боится, поскольку в ответ может предъявить «Барселоне» огромные задолженности по зарплате, а в футбольном сообществе его горячо поддерживают.

«Барселона» позорит свое великое имя! Де Йонгу стоит подумать над тем, чтобы подать в суд на «Барселону», и все игроки должны поддержать его, — заявил Гарри Невилл. — То, что клуб тратит целое состояние на новых футболистов, при этом не выплачивая полностью зарплаты тем, у кого есть контракты, — это аморально и является нарушением. Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) должна направить все силы на то, чтобы прекратить подобные издевательства».

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В моих глазах она символизирует все то, что делает современным футбол таким уродливым, — сказал Рональд Ватеррес, бывший вратарь сборной Нидерландов и «Манчестер Сити». — То, как они сейчас шантажируют Френки — вопиющий пример всего этого. Надеюсь, он продавит свою позицию и останется».

«Де Йонга загоняют в угол дубинкой, чтобы он согласился уйти.

Мне кажется сумасшествием, что игрокам приходится платить за экономические проблемы клуба», — сказал президент профсоюза футболистов Нидерландов Евгений Левченко.

Юристы на стороне де Йонга

Генеральный директор Sports Law Institue (Института спортивного права) Тони Рока в интервью каталонскому изданию Mundo Deportivo заявил, что де Йонг «не совершил никакого преступления, когда продлевал контракт с «Барсой». По словам юриста, клуб не сможет привлечь игрока к ответственности.

«Футболиста просто попросили помочь клубу в критический момент и сократить зарплату, что привело к логичному требованию получить какое-то вознаграждение взамен — например, увеличить срок контракта на пару лет или повысить заработную плату в последующие годы, — отметил специалист.

— Если «Барселона» решит пойти в суд, то этот процесс займет годы. К тому времени, когда все будет решено, де Йонг может давно покинуть команду. Угрозы судиться — это, скорее, переговорный прием «Барселоны», чем реальное намерение.

При этом клубу может прилететь бумеранг, потому что судебный процесс способен нанести ущерб репутации «Барселоны». И всегда существует угроза того, что профсоюз футболистов FIFPro осудит действия клуба». «Не поставил на игру сына инвестора клуба»: Сергей Юран уволен из «Химок» Член наблюдательного совета футбольного клуба «Химки» Роман Терюшков объявил об увольнении главного тренера... 09 августа 13:59

Также Рока, который занимает четвертое место в рейтинге самых престижных спортивных юристов по версии Iberian Lawyer, заявил, что де Йонг в любом случае не понесет никакого наказания — даже если действительно будут обнаружены какие-то нарушения при подписании контракта.

«За возможную незаконность контракта ответственность понесут только люди, которые имели полномочия распоряжаться чужими активами, то есть президент «Барселоны» на тот момент Жозеп Бартомеу и другие члены прежнего совета директоров. Ни в коем случае не игрок.

Для де Йонга единственным последствием будет возможное аннулирование нового контракта», — сказал Рока.

В таком случае срок договора вернется к прежнему — до 2024 года, но футболист по-прежнему останется в клубе, да и долг в 20 млн евро никуда не денется.

Таким образом, «Барселона» своими угрозами пока добилась лишь того, что ее репутация в очередной раз пострадала, а де Йонг твердо вознамерился выбить всю оставшуюся часть зарплаты, а вся его лояльность по отношению к команде исчезла.

Интересно, топовые футболисты по-прежнему будут рваться в «Барселону», когда увидят, что и с новым руководством методы решения проблем не сильно улучшились, а игроков с высокими зарплатами готовы с угрозами выгонять через черный вход?