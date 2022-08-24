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Спорт

«Они превратили мою жизнь в ад»: мать 14-летнего фаната рассказала о звонке Роналду

Мать фаната «Эвертона» обвинила Роналду в угрозах после скандала с разбитым телефоном

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Криштиану Роналду в составе «Манчестер Юнайтед»

Криштиану Роналду в составе «Манчестер Юнайтед»

Reuters
Английская газета Mirror пообщалась с Сарой Келли — матерью болельщика «Эвертона», которому в апреле этого года нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду разбил телефон после провального матча. Женщина рассказала, что после инцидента ее жизнь превратилась в ад, и что 37-летний футболист в приватной беседе предостерег ее от похода в суд, заявив при этом, что сумеет легко убедить медиа в своей правоте благодаря своей популярности.

Роналду — самый высокомерный человек, с которым я когда-либо разговаривала

На этой неделе в британском издании Mirror вышла статья под заголовком «Высокомерный Роналду довел маму ребенка с аутизмом до слез пугающим телефонным звонком».

Мать 14-летнего футбольного болельщика Джейка Хардинга — Сара Келли — рассказала в материале об общении с пятикратным обладателем «Золотого мяча», который в апреле 2022 года не совладал с нервами после неудачной игры в чемпионате Англии

Инцидент, о котором идет речь в статье, произошел после матча 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона-2021/22 между ливерпульским «Эвертоном» и »Манчестер Юнайтед», который завершился победой «ирисок» с минимальным счетом 1:0.

Когда Роналду покидал поле, он заметил, что мальчик снимает на видео его ногу, из которой идет кровь. Футболист разозлился и выбил телефон из рук 14-летнего болельщика, что привело к поломке устройства.

Этим болельщиком был Джейк Хардинг, у которого ранее выявили аутизм и диспраксию (задержка развития, при которой у ребенка возникают проблемы с координацией; — прим. «Газеты.Ru). Его мать, Сара Келли, подала на Роналду заявление в полицию.

Португалец, пытаясь предотвратить скандал, решил пообщаться с матерью пострадавшего, чтобы в досудебном порядке уладить все вопросы.

«Это самый высокомерный человек, с которым я когда-либо разговаривала, — заявила Сара в интервью Mirror. — Роналду спросил меня, не хочу ли я приехать и познакомиться с его семьей. Он сказал: «Я неплохой отец». Я ответила: «Я никогда и не говорила, что ты плохой отец».

Тогда Роналду сказал: «У меня было ужасное детство, я потерял отца». Я ответила: «У всех есть душещипательная история. Я потеряла отца в молодости, а сама пережила рак». При этом он никогда не называл Джейка по имени, только говорил «мальчик».

«Я знаю, что у мальчика проблемы», — сказал Роналду. Я ответила: «У него нет проблем — у него инвалидность. А вот у тебя проблемы».

Это меня взбесило, я была в ярости, мое сердце бешено застучало. Я сказала Роналду: «Значит, ты бьешь моего сына по руке, наносишь ему ушиб, но не делаешь ничего плохого?»

«Он сказал «Извините», но затем добавил: «Я не сделал ничего плохого». Он подчеркнул, что никого «не пинал и не убивал», — заявила Келли.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» не стал применять никаких санкций в отношении португальского нападающего — руководство «красных дьяволов» было удовлетворено извинениями, которые форвард принес в социальных сетях.

Сара Келли дополнила свой рассказ угрозами Криштиану, который заявил, что в ее интересах, чтобы этого инцидента не было в СМИ или в суде.

«Он сказал, что у него хорошая команда юристов, что он выиграет дело и будет биться со мной до конца. Он сказал, что знает, как управлять СМИ», — сказала мать пострадавшего мальчика.

Угрозы от фанатов «МЮ», обвинения в краже и страх выйти из дома

После того, как в медиа попал видеоролик, на котором запечатлен данный инцидент, в адрес Келли стали поступать угрозы со стороны болельщиков «красных дьяволов».

«Многие фанаты «Юнайтед» говорили, что мой сын якобы украл тот телефон, который разбил Роналду. Это было отвратительно. У моего мальчика золотое сердце, — сказала Сара Келли. — Я боюсь выходить из дома, все время оглядываюсь через плечо. Нас выставили преступниками, а Роналду — невинной жертвой.

Я потеряла дар речи, когда узнала, что он получил лишь предупреждение от полиции. Это для меня как пощечина и тотальная несправедливость. Это был полный кошмар».

Когда мы разговаривали по телефону, он наводил меня на мысли, будто это я сделала что-то не так. Он меня газлайтил (газлайтинг — форма психологического насилия, когда человека заставляют сомневаться в адекватности своего восприятия реальности путем постоянных обесценивающих шуток, обвинений и запугивания. — «Газета.Ru»). Я не могла прекратить плакать», — заявила Сара.

Для защиты своих интересов и интересов сына Келли обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

«Началось полицейское расследование, где я проходила свидетелем. Я испугалась и разозлилась, что Роналду дали мой номер. Мне невероятно противно, что его это никак не задело. Он даже не купил новый телефон для моего сына. Тем временем интернет-тролли превратили мою жизнь в ад», — заключила Келли.

После выхода публикации Сара не отказалась от своих планов, намереваясь подать в суд на португальского игрока. В случае, если Роналду успеет сменить клуб до завершения летнего трансферного окна, повторное рассмотрение дела займет больше времени, так что развязку этой истории общественность узнает еще не скоро.

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