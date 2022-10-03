«Клуб может расторгнуть договор»: нападающего Лукина оштрафовали за покупку военного билета

Бывший нападающий уфимского «Салавата Юлаева», а ныне игрок «Югры» из Ханты-Мансийска Владислав Лукин оштрафован на 2,2 млн рублей за дачу взяток на покупку военного билета и водительского удостоверения. Это уже третий приговор по делам о покупке военных билетов через бывшего сотрудника ДПС Уфы Фарита Самигуллина. Юрист «Клевер Консалт» Анна Анцелиович прокомментировала приговор для «Газеты.Ru», сказав, что он может привести к увольнению игрока.

Штраф за два эпизода взятки

Бывшему нападающему уфимского «Салавата Юлаева» Владиславу Лукину, ныне выступающему за ханты-мансийскую «Югру», был вынесен приговор по делу о покупке военного билета. Неудачное возвращение: Бензема не забил пенальти, «Реал» впервые потерял очки В матче седьмого тура испанской Примеры лидировавший со стопроцентным результатом мадридский... 02 октября 23:58

Хоккеист был приговорен к штрафу в размере 2,2 млн рублей, причем Ленинский районный суд сформировал сумму по совокупности дел о покупке как военного билета, так и водительских прав, о чем Лукин ранее признался на допросах.

«По совокупности преступлений, путем частичного сложения определить наказание в виде штрафа в размере 2,2 млн рублей в доход государства», – приводит ТАСС слова судьи при зачитывании приговора.

В суде Лукина признали виновным в покушении на преступление и даче взятки по ч. 3 ст. 30, п. «Б» ч. 4 ст. 291 УК РФ. Было доказано, что он переводил финансовые средства посреднику, чтобы тот передал их должностным лицам для выдачи военного билета и получении водительских прав. Всего Лукин в сумме перечислил 230 тыс. рублей.

Решение о сумме штрафа было вынесено на основании материалов дела и ежемесячного дохода семьи игрока. При этом с хоккеиста одновременно с вынесением приговора сняли меру пресечения в виде подписки о невыезде.

25-летний Лукин выступал за «Салават Юлаев» на протяжении трех предыдущих сезонов, проведя в сумме 19 матчей в регулярных чемпионатах и отметившись в них 4 (2+2) баллами. По ходу последней кампании он перешел в «Адмирал» из Владивостока, где отыграл еще три встречи без результативных действий.

Дело Воробьева

Это уже не первое дело о покупке военных билетов российскими хоккеистами, выступавшими в Уфе, по которому вынесен приговор за последнее время. Так, 6 сентября тот же Ленинский районный суд Уфы признал виновным в даче взятки сотруднику военкомата ради уклонения от военной службы другого 25-летнего нападающего, ныне выступающего за санкт-петербургский СКА Михаила Воробьева.

Как и в случае с Лукиным, посредником в передачи взятки выступил бывший сотрудник ДПС Уфы Фарит Самигуллин, арестованный во время оперативных мероприятий. Имена спортсменов, купивших через него военные билеты, были выявлены сотрудниками полиции в результате изучения телефона Самигуллина и переписок в нем.

Самигуллин выступал по делу Воробьева в качестве свидетеля, а сам хоккеист признал вину и заявил о готовности вновь стать военнообязанным. Государственный обвинитель требовал назначить игроку штраф в размере 3 млн рублей, но суд принял решение выписать взыскание на 2 млн рублей. Волевая победа: «Спартак» обыграл «Пари НН» в Нижнем Новгороде В матче 11-го тура Российской премьер-лиги «Пари НН» в Нижнем Новгороде принимал... 02 октября 23:08

За «Салават Юлаев» Воробьев выступал с сезона-2015/16 по сезон-2020/21 с перерывом на отъезд в НХЛ, где он за два года провел 35 матчей за «Филадельфия Флайерз» и отметился в них 5 (2+3) результативными действиями.

В прошлом сезоне Воробьев в составе СКА набрал 19 (6+13) очков в 41 игре, а в нынешнем чемпионате принял участие в 13 играх и заработал в них 5 (2+3) баллов.

Дело Сулейманова

А вот еще один фигурант дела о покупке военных билетов, голкипер Анвар Сулейманов, вопрос по которому рассматривали на тех же заседаниях, что и по Воробьеву, узнал приговор за день до нападающего СКА. И он вышел куда более суровым.

Бывший вратарь «Салавата Юлаева», которому сейчас 22 года, получил не только самый большой из всей троицы штраф (3 млн рублей), но и пятилетний условный срок.

При этом защита хоккеиста во время судебного процесса просила учесть факт чистосердечного признания игрока, который, к слову, заплатил за военный билет, но так и не получил документ на руки.

«Судом установлено, что в октябре 2019 года обвиняемый договорился со своим знакомым передать денежное вознаграждение должностному лицу военного комиссариата с целью получения военного билета без прохождения службы в Вооруженных силах России.

После чего Сулейманов перевел денежные средства в размере 158 тысяч рублей на банковский счет мужчины, действующего в качестве посредника в даче взятки, который в дальнейшем деньги сотруднику военного комиссариата не передавал.

В результате чего в период с октября 2019 года по апрель 2022 года обвиняемый уклонялся от прохождения от военной службы», – сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

«Имиджевые потери для игрока и клуба»

Для «Газеты.Ru» приговор Лукина и всю ситуацию согласилась прокомментировать бывшая исполняющая обязанности гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА), а ныне сотрудник юридической компании «Клевер Консалт» Анна Анцелиович. Позор в дерби: «Ман Сити» забил шесть голов «МЮ» В матче девятого тура чемпионата Английской премьер-лиги действующий чемпион страны «Манчестер... 02 октября 23:09

«В принципе, вынесенные решения не являются препятствием для занятия спортом. У нас есть ряд профессий, для которых такие приговоры являются препятствием. В частности, преподавание у детей. Но это все же не про спортсменов, поэтому фактического расторжения договора по трудовому кодексу в этом случае нет. Вопрос, насколько такое положение было прописано в контракте игрока. Работодатель мог бы предусмотреть такие варианты прекращения договора, — рассказала юрист о том, как приговор может повлиять на карьеру игрока.

— Ну и, конечно, имиджевые потери для клуба могут оставаться на усмотрение клуба и привести к расторжению по условиям заключенного контракта, если предусмотрены санкции. Но, не видя контракта, тяжело об этом говорить конкретно».

Кроме того, Анцелиович отметила, что вынесенные приговоры не меняют ситуацию со службой в рядах вооруженных сил для спортсменов в целом и не добавили прямо сейчас работы спортивным юристам.

«Мы о таком не слышали, это больше частная история. Пока про системную угрозу я ничего не слышала. В нашей работе с клиентами ничего не изменилось, потому что это не область спортивного права. Работа с армией, отсрочками нас не коснулась, это больше работа военных юристов», — добавила представитель «Клевер Консалт».