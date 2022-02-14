«Лютая дичь и позорище»: Валиевой не вручат медаль на Играх

После того как стало известно, что исход допингового дела 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой определится после Олимпийских игр, Международный олимпийский комитет (МОК) отказался проводить церемонию вручения золотых наград отечественным фигуристам по итогам командного турнира. Спортсменов лишили возможности отпраздновать свой успех на пьедестале.

14 февраля Камила Валиева получила разрешение выступить в короткой программе женского одиночного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине, однако допуск до участия в главном старте четырехлетия еще не означает снятие обвинений по делу об обнаружении в организме спортсменки триметазидина. CAS встал на сторону России: Валиева продолжит выступать на Олимпиаде 15-летняя российская фигуристка Камила Валиева сможет продолжить участие в зимних Олимпийских играх... 14 февраля 10:47

В связи с этим Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не проводить церемонию награждения в командном турнире по фигурному катанию, которая была отложена после обнародования данных о положительной допинг-пробе Валиевой. А также отказался от вручения наград в женском одиночном катании в случае попадания на пьедестал действующей чемпионки России и Европы.

Это решение вызвало возмущение у спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.

«Уж не сошел ли МОК с ума? Лютая дичь и позорище», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Помимо этого, Международный союз конькобежцев (ISU) внес коррективы в регламент проведения соревнований в женском одиночном катании. По просьбе МОК до соревнований в произвольной программе будет допущена 25-я фигуристка.

«Если госпожа Валиева займет одно из первых 24 мест по итогам короткой программы в женском одиночном катании, право на участие в произвольной программе получат спортсменки, занявшие места с 1-го по 25-е (вместо 24)», — сказано в заявлении ISU.

Такое решение продиктовано желанием не нарушать спортивный принцип и позволить участие спортсменке, занявшей высшее непроходное в произвольную программу место в случае, если после проведения расследования по делу Валиевой россиянка будет лишена возможных наград.

Члены российской делегации, находящиеся в данный момент в Пекине, остались довольны решением Спортивного арбитражного суда Лозанны (CAS) позволить Камиле принять участие в олимпийских соревнованиях одиночниц.

«Я просто в восхищении! Наконец-то справедливость восторжествовала. Нам оставили возможность наслаждаться катанием самой гениальной фигуристки последних 200 лет. Почему-то мне кажется, что она справится, потому что она из Казани, а там все такие суровые», — заявил тренер Александр Жулин в беседе с ТАСС. «Французы слишком сильны»: как оценивают выступление танцоров на льду на Играх Выигравшие серебро Олимпийских игр в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов заявили... 14 февраля 14:24

Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук считает допинговые обвинения в адрес Валиевой смешными.

«Слава богу, что ее допустили до соревнований. Значит, ничего серьезного нет. Я так понял, что МОК пока ни в чем не обвиняет Россию. Это все слухи. Я хочу ей пожелать удачи. Она – феноменальная спортсменка. Видно, что девочка переживает. Ребенок же совсем! У меня дочке – 16 лет. Я прекрасно понимаю ее эмоции. Она волнуется.

Я уверен, что там ни о каком допинге не может быть речи в 15 лет. Это просто смешно.

Самое главное, чтобы это не сбило ее с настроя в личном выступлении. Верю, что Валиева завоюет еще одно золото», — приводит слова Ковальчука «Матч ТВ».

Олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова призвала всех поклонников 15-летней воспитанницы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе сплотиться и поддержать спортсменку мыслями о хорошем.

«Я верила в то, что все закончится хорошо. Если большое количество людей посылает энергию в космос, к богу, то это работает. Поэтому я не допускала никаких других мыслей, кроме того, что решение будет в пользу Камилы.

Очень надеюсь на то, что она сможет собраться и откатать как следует, тем более, что было принято положительное решение. Конечно, ей будет помогать тренерский штаб, вся сборная, и все мы, хоть и издалека. Мы будем посылать позитивную энергию не только из России, но и из всего мира, потому что Камилу обожают везде», – цитирует Бестемьянову Metaratings. «Почему не возмущаются США?» Как Запад отреагировал на решение CAS по Валиевой Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе решение Дисциплинарного антидопингового комитета... 14 февраля 13:23

Депутат Госдумы Борис Пайкин предложил кандидатуру 15-летней фигуристки в качестве знаменосца флага Олимпийского комитета России (ОКР) на церемонии закрытия Игр.

«Талантливая спортсменка на этой Олимпиаде подверглась беспрецедентному давлению — история Игр не помнит такого случая. Именно поэтому Камила должна гордо нести знамя команды как олицетворение воли к победе и любви к спорту. Так наша страна выразила бы уважение к мужеству и стойкости юной девушки», — приводит слова Пайкина ТАСС.