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Один из величайших в истории: Новаку Джоковичу — 35

22 мая 35 лет исполняется первой ракетке мира Новаку Джоковичу. Сербский теннисист многими считается величайшим в истории вида спорта уже сейчас.

На его счету 31 финал и 20 побед в турнирах «Большого шлема». По этому показателю он уступает только испанцу Рафаэлю Надалю, имеющему на данный момент на один титул на «мейджорах» больше.

Джокович семь раз заканчивал год на первой строчке мирового рейтинга АТР в одиночном разряде и является рекордсменом и по этому показателю, и по числу недель на первой позиции.

За свою карьеру он заработал больше $150 млн. Кроме того, он выиграл бронзовую медаль Олимпиады в Пекине в 2008 году, а в жизни известен своей независимой позицией по многим вопросам и активной деятельностью в совете игроков, где является одной из ключевых фигур.

Яркие моменты карьеры теннисиста — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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