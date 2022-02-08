Выступал с Семенович, побеждал с Навкой: Роману Костомарову – 45

8 февраля свой 45-й день рождения празднует российский фигурист, заслуженный мастер спорта России Роман Костомаров.

В начале карьеры Костомаров катался с Анной Семенович, но спустя время начал сотрудничество с Татьяной Навкой.

В паре с ней Костомаров под руководством Александра Жулина в 2006 году выиграл Олимпийские игры в Турине. Дважды Костомаров и Навка выигрывали чемпионат мира, трижды – первенство Европы, финалы Гран-при и национальный чемпионат.

Первой женой Костомарова стала фигуристка Юлия Лаутова. Сейчас бывший фигурист состоит в браке с Оксаной Домниной, пара воспитывает двоих детей. После завершения карьеры в 2008 году Костомаров участвует в ледовых шоу, снимался в кино.

Жизнь и карьера фигуриста — в галерее «Газеты.Ru».