Игроки «Зенита» вышли на поле с бездомными собаками

На матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты петербургского «Зенита» поддержали социальную акцию «Собакам лучше дома».

Игроки сине-бело-голубых перед стартовым свистком вышли на поле с щенками из приютов. Акция были приурочена к 30 ноября, Всемирному дню домашних животных. Таким образом «Зенит» пытался привлечь внимание к проблемами ответственности за питомцев и ухода за ними.

На протяжении всей игры на стадионе в Санкт-Петербурге работала специальная площадка, где все желающие могли помочь благотворительным зоозащитным организациям или забрать себе животное из приюта.