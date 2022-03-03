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Любовь «иллюзиониста» и жена Тимберлейка: Джессике Бил — 40

Джессика Бил — голливудская актриса, модель и певица, известная ролями в сериалах и полнометражных блокбастерах. Она родилась 3 марта 1982 года в маленьком городе Или в американском штате Миннесота.

Известность пришла к Джессике Бил рано — в 14 лет она сыграла в семейном сериале «Седьмое небо», который снимал Аарон Спеллинг. Прорывом для Джессики в большом кино стала роль Софи, возлюбленной героя Эдварда Нортона в «Иллюзионисте» Нила Бергера. В 2005 году журнал Esquire назвал ее самой сексуальной женщиной планеты.

19 октября 2012 года Джессика вышла замуж за музыканта и актера Джастина Тимберлейка, но продолжила сниматься в фильмах под своей девичьей фамилией.

Всего Джессика Бил снялась в более чем 50 фильмах и сериалах, среди которых «Легкое поведение», «Команда «А», «Пророк», Хичкок и «Вспомнить все». В 2017 году Бил исполнила главную роль в первом сезоне сериала «Грешница».

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