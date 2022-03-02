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Легенда рока: Джону Бон Джови — 60

Основатель музыкального коллектива Bon Jovi, один из самых известных музыкантов планеты Джон Бон Джови родился 2 марта 1962 года в городе Перт Амбой в Нью-Джерси.

Он с юных лет увлекался музыкой, играл на гитаре и начал писать песни в 13 лет. Уже в 1983 году, когда ему было всего 20 лет, он создал группу Bon Jovi, ставшую одной из самых известных в мире в жанре хард-рок и глэм-метал. Альбомы группы разошлись миллионными тиражами, а концерты каждый раз собирают десятки тысяч поклонников. Всего группа выпустила 15 студийных альбомов, а сам Бон Джови записал еще два сольных. Релиз самой узнаваемой песни Bon Jovi «It's My Life» состоялся в 2000 году. В 2018 году группа официально вошла в Зал славы рок-н-ролла в США.

Бон Джови снимался в кино, в 1995-м сыграв вместе с Гвинет Пэлтроу и Вупи Голдберг в картине «Лунный свет и Валентино». Он также исполнял роли в фильмах «U-571», «Фаренгейт 9/11», «Волк-одиночка» и в сериале «Секс в большом городе».

Журнал «People» в 1996 назвал Джона одним из 50 самых красивых людей планеты. В 2000 году то же издание признало его самым сексуальным певцом в рок-музыке.

Джон активно занимается благотворительностью, помогая малоимущим и бездомным. В 2011 году он открыл общественный ресторан, где посетители платят за еду столько, сколько могут себе позволить.

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