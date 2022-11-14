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Горькая победа Тейлор Свифт. Кого наградили на MTV Europe Music Awards

13 ноября состоялась ежегодная церемония вручения музыкальных наград MTV Europe Music Awards – 2022. В этом году шоу прошло в немецком Дюссельдорфе.

Ведущими мероприятия стали режиссер Тайка Вайтити и певица Рита Ор. На этот раз триумфатором премии стала американская певица Тейлор Свифт – она собрала больше всех наград.

Певица была признана победителем в номинациях «Лучший исполнитель», «Лучшее видео», «Лучшая поп-музыка» и «Лучшее длинное видео». Но «Лучшую песню», главную награду премии, исполнила другая поп-певица — Ники Минаж. Она же получила премию за «Лучшую хип-хоп композицию» трек «Super Freaky Girl». Гарри Стайлс получил премию за «Лучшее живое выступление», Lisa — как «Лучший K-pop исполнитель» и группа Muse — как «Лучшая рок-группа».

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