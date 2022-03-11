Скончался сценарист «Белого солнца пустыни» Рустам Ибрагимбеков

В Москве на 84-м году жизни умер писатель и кинематографист Рустам Ибрагимбеков. Как сообщила его дочь, заслуженный деятель искусств России скончался после продолжительной болезни.

Ибрагимбеков родился 5 февраля 1939 года в Баку. Он добился всесоюзной известности в 1960-х, когда в соавторстве с Валентином Ежовым написал сценарий к культовому фильму «Белое солнце пустыни». Также он выступил соавтором ряда картин Никиты Михалкова, включая ленты «Спокойный день в конце войны», «Сибирский цирюльник» и «Утомленные солнцем». В общей сложности Ибрагимбеков поучаствовал в создании более 40 фильмов. Кроме того, он написал десятки пьес и книг, среди которых «Ультиматум», «Избранные повести» и «Солнечное сплетение».

По информации СМИ, Ибрагимбеков будет похоронен в Азербайджане. О дате прощания со сценаристом на данный момент не сообщается.