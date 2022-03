Умер барабанщик Foo Fighters Тэйлор Хокинс

Тейлор Хокинс, который более двух десятилетий был барабанщиком Foo Fighters, умер в возрасте 50 лет во время тура по Южной Америке, сообщила его группа в соцсетях.

Хокинс родился в техасском Форт-Уэрте, в раннем детстве вместе с семьей переехал в Южную Калифорнию. Первая известность пришла к нему, когда он гастролировал вместе с канадской певицей Аланис Мориссетт во времена триумфа ее третьего альбома Jagged Little Pill era.

После межстудийного конфликта, приведшего к уходу первого барабанщика Foo Fighters, во время записи прорывного второго альбома группы The Color and the Shape, Хокинс официально присоединился к группе весной 1997 года.

На протяжении своей карьеры в Foo Fighters Тейлор был не только барабанщиком, время от времени он выступал как вокалист.

Помимо работы с Foo Fighters, Хокинс регулярно сотрудничал с другими музыкантами и группами и даже запустил несколько собственных сторонних проектов. Британский журнал Rhythm назвал Хокинса «Лучшим рок-барабанщиком» в 2005 году.