«Любовные письма музе». Белла Хадид и Эмили Ратаковски – в новом календаре Pirelli

Новый выпуск календаря Pirelli на 2023 год будет посвящен теме «Любовные письма музе». Там появятся модели Белла Хадид, Карли Клосс, Эмили Ратаковски, Кара Делевинь и другие. У каждой модели будет псевдоним. Например, Ратаковски – «писатель», а Делевинь – «исполнительница». Художественный замысел, однако, выражен тонко, и связь между псевдонимами и фото – неочевидна.

По словам фотографа Эммы Саммертон, которая занималась календарем, она пыталась создать некую «таинственную вещь, которую вы никогда не могли бы заполучить в свои руки». И действительно – уже доступные фотографии показывают неоновую, ирреальную и иррациональную картину.

Впервые за 8 лет в календаре будут представлены только модели, а не актрисы, музыканты, спортсмены, активисты и знаменитости. Однако многие из лиц календаря на 2023 год – это multihyphenates – многопрофильные специалисты, преимущественно в индустрии развлечений.