«Я единственный, кто может победить Трампа»

Президент США Джозеф Байден сообщил экс-главе государства Бараку Обаме о намерении добиваться переизбрания в 2024 году. О содержании беседы политиков узнала газета The Hill, Белый дом этот разговор никак не прокомментировал. И Байден, и проигравший ему на выборах 2020 года республиканец Дональд Трамп могут пойти на второй срок, о чем оба неоднократно заявляли публично. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Действующий президент США Джо Байден рассказал экс-главе Белого дома Бараку Обаме, что планирует выставить свою кандидатуру на выборах 2024 года. Об этом написала во вторник, 19 апреля, газета The Hill со ссылкой на свои источники. «Вы готовы поехать?» Байден заявил, что может лично посетить Киев Президент США Джо Байден заявил, что готов лично отправиться в Киев. При этом в Белом доме... 15 апреля 00:08

«Это последнее указание на то, что Байден собирается переизбираться на второй срок», — говорится в публикации.

Добавим, что сам Байден неоднократно публично говорил о планах вновь бороться за пост главы государства — в частности, одно из таких заявлений он сделал в марте. Обещание пойти на второй срок 79-летний политик давал и на встрече со своим сторонниками в ноябре 2021 года.

«Байден хочет участвовать в выборах, и он явно стремится к тому, чтобы все об этом знали», — отметил один из собеседников издания. По его словам, 46-й президент США остается «тем представителем Демократической партии, у которого есть наиболее весомые шансы победить на выборах республиканца Дональда Трампа в случае выдвижения его кандидатуры».

«Байден считает, что он единственный, кто может победить Трампа», — указал источник, знакомый с содержанием беседы Байдена и Обамы.

Белый дом отказался от официальных комментариев по поводу этого разговора.

Конкуренция с Трампом...

О том, что 45-й президент США Дональд Трамп может вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году, заявлял в апреле сам 75-летний политик. Выступая перед своими сторонниками он сказал, что действующий глава Белого дома «разрушает государство». «Попытки извратить ситуацию». Песков ответил Байдену про геноцид на Украине Слова президента США Джо Байдена о геноциде украинцев неприемлемы, указал представитель Кремля Дмитрий... 13 апреля 18:26

«Текущая политика разрушает общество и население. Страну тотально унижает президент, который вообще не отдает себе отчет в том, что происходит», — утверждает Трамп.

По его оценкам, Байден «спровоцировал безудержную инфляцию, рост цен на газ и продовольствие». Республиканец также назвал действия демократов «объявлением войны американской энергетике и среднему классу». Трамп считает, что политика нынешнего американского лидера «привела к пустым полкам в магазинах и катастрофе с цепочками поставок».

Он добавил, что намерен вернуть под контроль республиканцев все органы управления США. Напомним, в 2020 году Трамп проиграл президентские выборы Байдену, но также может пойти на второй срок. В ходе избирательной кампании Трамп и многие его соратники заявляли о широко распространенных нарушениях, однако надзорные ведомства не обнаружили соответствующих доказательств.

...и с другими кандидатами демократов

Пока политологи судят о шансах Байдена и Трампа на успех в новом электоральном цикле, газета The Washington Post назвала другого претендента на выдвижение от Демократической партии США. На выборах 2024 года «наиболее перспективным», как пишет издание, кандидатом может стать 40-летний Пит Буттиджич. Сейчас он занимает должность министра транспорта, в 2020 году политик уже принимал участие во внутрипартийных праймериз. «У него проблема. И он стал ее причиной»: Байден обвинил Путина в росте цен Президент США Джо Байден во время выступления в штате Айова заявил, что к росту цен на бензин и... 13 апреля 11:23

Газета привела данные опроса, согласно которым лишь 21% сторонников Демпартии хотят видеть Байдена в качестве кандидата в 2024 году. 14% респондентов поддержали сенатора Берни Сандерса и вице-президента Камалу Харрис.

«Мы ожидаем, что гонка без Байдена будет одной из самых открытых за последнее время. В той мере, в какой люди не хотят ни Байдена, ни Харрис, Буттиджич — следующий по очереди просто по степени своей реалистичности», — говорится в материале.

Отметим, что планам Байдена добиться переизбрания могут помешать низкие рейтинги: его деятельность одобряют 38% американцев, не одобряют — 53%, следует из опроса телекомпании CNBC. Еще $800 млн. Что вошло в новый пакет американской военной помощи Украине 13 апреля американский лидер Джо Байден уведомил президента Украины Владимира Зеленского о выделении... 13 апреля 23:01

При этом экономическую политику главы Белого дома сейчас одобряют только 35% респондентов. «Помимо штормовых политических ветров и низких рейтингов вопросы вызывает также возраст Байдена», — пишет The Hill.

Низкий рейтинг «анти-Трампа»

Средний рейтинг Байдена на посту президента США весь 2022 год стабильно держится в районе 40%. «Это худший показатель не только для него самого, но и вообще для всех американских президентов после равного срока пребывания у власти — кроме республиканца Дональда Трампа, у которого он был точно таким же.

Но ведь действующий американский лидер избирался именно как антипод предшественника, своего рода «анти-Трамп».

Считалось, что он вернет в Белый дом стабильность, предсказуемость и профессионализм, наладит конструктивные отношения с Конгрессом США, где его партия пока контролирует обе палаты, снизит накал внутриполитической поляризации в стране и улучшит отношение к ней во внешнем мире», — отмечает ТАСС.