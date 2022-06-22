Финляндия готова к войне с РФ, в Польше беспокоятся о «сувалкском коридоре»

Финляндия создала значительный арсенал военной техники, укрепляя оборону на случай боевых действий, сообщил командующий ВС страны Тимо Кивинен. В свою очередь, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в Варшаве пока не видят перспектив агрессии со стороны России, но беспокоятся относительно «сувалкского коридора». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Финляндия выстраивала линию обороны на случай боевых действий, подобных тем, которые ведутся сейчас на Украине. Об этом в среду, 22 июня, рассказал командующий Вооруженными силами республики Тимо Кивинен. Моравецкий выразил опасение из-за «сувалкского коридора» Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что республика, находясь под защитой... 22 июня 19:36

«Мы планомерно развивали нашу оборону именно для того вида боевых действий, которые ведутся там [на Украине]: с массированным применением огневой мощи, бронетехники, а также авиации», — пояснил генерал в интервью агентству Reuters.

По его словам, Финляндия десятилетиями готовилась к нападению России, укрепляя оборону, и окажет жесткое сопротивление, если оно произойдет.

Он добавил, что республика создала значительный арсенал военной техники. Речь в том числе идет о крылатых ракетах дальностью до 370 км, а также о четырех новых боевых кораблях и 64 истребителях F-35. Кроме того, республика намерена приобрести до 2 тыс. беспилотников, средства ПВО и строит ограждение на границе с Россией. В России откроют индийские сетевые магазины. Главное из обращения Путина к участникам БРИКС Президент РФ заявил, что в условиях санкций Москва развивает отношения с «надежными международными... 22 июня 18:48

Финляндия тратит 2% ВВП на оборону, что соответствует одному из базовых критериев для присоединения к НАТО.

Кивинен приветствовал заявку Хельсинки на вступление в Североатлантический альянс. Членство в блоке позволит Финляндии повысить свои возможности раннего предупреждения, однако основную ответственность за оборону страны по-прежнему будет нести сама Финляндия, заключил командующий ВС республики.

В материале агентства также приводятся результаты опроса, проведенного финским Минобороны: 82% респондентов выразили готовность участвовать в национальной обороне в случае нападения на страну. Военная операция на Украине. День 119-й Крупнейший на юге России нефтеперерабатывающий завод загорелся после падения беспилотника. Еще один... 22 июня 19:28

Ситуация вокруг «сувалкского коридора»

На этом в фоне в Варшаве, находясь под защитой НАТО, пока не видят перспектив агрессии со стороны России, однако беспокоятся по поводу «сувалкского коридора». Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Польша является членом самого мощного военного союза в истории мира. Я не думаю, что Россия отважится поднять руку на самый сильный союз»,- - полагает он.

Глава польского кабмина добавил, что самым уязвимым направлением с военной точки зрения он считает гипотетический «сувалкский коридор» — участок территории в районе города Сувалки на северо-востоке Польши, который расположен между Белоруссией и Калининградской областью России, его протяженность составляет около 100 км. ЕС нацелился на российское золото. Какими могут быть новые санкции Еврокомиссия работает над тем, чтобы новый пакет рестрикций в отношении РФ включал в себя... 21 июня 17:11

«Со стратегической точки зрения, исходя из расположения Калининградской области, стратеги НАТО считают «сувалкский коридор» одним из критических мест на карте Североатлантического альянса. Эта точка берется под особенное внимание как в планах НАТО, так и в наших внутренних военных планах. Поэтому там наше военное присутствие очень сильное. Там также, недалеко от «сувалкского коридора», стоят международные силы НАТО, так что наша безопасность соответствующая и адекватная», — заключил Моравецкий.

Напомним, Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова утверждает, что Вильнюс, приняв такое решение, якобы действует агрессивно и выходит за «пределы недружественных линий». Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняют рестрикции Евросоюза.

О том, что Москва рассматривает различные варианты ответа на ограничение транзита в Калининградскую область, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Впрочем, говорить о конкретных мерах он счел преждевременным.