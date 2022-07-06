Военная операция России на Украине. День 133-й

10:09

Крупнейший в России завод по производству вторичного свинца «Фрегат» приостановил работу из-за полного прекращения экспорта сырья. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Пока приостановка работы рассчитана на один месяц. Будем смотреть, что будет дальше с лицензированием. Будем искать рынки сбыта», — отметили на заводе.

Завод ежегодно выпускает около 40 тыс. тонн свинца и сплавов, то есть почти 25% от всего объема производства этого металла в России. При этом с января по май 2022 года завод выпустил почти 17,5 тыс. тонн продукции.

Источники издания отметили, что под угрозой закрытия также находятся такие крупные заводы, как «Рязцветмет», «Экорусметалл», «Агроприбор» и УГМК. Некоторые из них ушли на плановый ремонт, другие же находятся на грани полного прекращения деятельности. При этом ранее Минпромторг предлагал отечественным заводам искать партнеров среди дружественных стран. Но без лицензий на экспорт и понимания дат и объемов поставок вести переговоры с кем-либо пока бессмысленно.