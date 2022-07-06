Военная операция России на Украине. День 133-й

Беспрецедентная по масштабам киберкампания ведется против РФ в ходе спецоперации на Украине, утверждает Центр кибербезопасности РФ — ТАСС.
РФ направила ноту в техсекретариат ОЗХО о якобы готовящихся украинской стороной провокациях на Славянской ТЭС в Николаеве, сообщил постпред РФ — ТАСС.
Иностранные доноры с 24 февраля предоставили Украине $10,88 млрд на финансирование расходов ее государственного бюджета, в последнее время приток таких средств увеличивается, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк — ТАСС.
IKEA в настоящий момент обрабатывает полученные заявки, прием новых заявок будет запущен позже, сообщается на сайте компании — ТАСС.
Экспорт СПГ в Европу из США с марта почти утроился, сообщает Еврокомиссия. В то же время немецкая Bild пишет, что план Германии по замещению газа из России дал сбой из-за отсутствия танкеров.
❗️В Белгородской области со стороны Украины якобы атакованы два автомобиля, в которых находились российские пограничники, утверждают Telegram-каналы Shot и Baza. Официального подтверждения этой информации нет.
Два сотрудника энергетической компании ЛНР пострадали от взрыва в Славяносербском районе, сообщили в МЧС республики.
«5 июля в 13:05 в Славяносербском районе в дачном кооперативе «Горняк» вблизи реки Северский Донец в результате детонации неустановленного взрывного устройства минно-взрывные травмы получили два человека: электромонтер государственного унитарного предприятия ЛНР «Республиканская сетевая компания» и водитель ГУП ЛНР РСК», — цитирует агентство «Луганскинформцентр» сообщение спасательного ведомства. Пострадавших госпитализировали в Луганскую республиканскую клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести, по факту происшествия начаты следственные мероприятия.
Ответом на ограничение Литвой транзита в Калининград могут быть только экономические меры, заявил РИА Новости губернатор Алиханов.
Украина инициировала денонсацию соглашения с Россией о признании дипломов, заявили РИА Новости в Минобрнауки.
Крупнейший в России завод по производству вторичного свинца «Фрегат» приостановил работу из-за полного прекращения экспорта сырья. Об этом пишет «Коммерсантъ».
«Пока приостановка работы рассчитана на один месяц. Будем смотреть, что будет дальше с лицензированием. Будем искать рынки сбыта», — отметили на заводе.
Завод ежегодно выпускает около 40 тыс. тонн свинца и сплавов, то есть почти 25% от всего объема производства этого металла в России. При этом с января по май 2022 года завод выпустил почти 17,5 тыс. тонн продукции.
Источники издания отметили, что под угрозой закрытия также находятся такие крупные заводы, как «Рязцветмет», «Экорусметалл», «Агроприбор» и УГМК. Некоторые из них ушли на плановый ремонт, другие же находятся на грани полного прекращения деятельности. При этом ранее Минпромторг предлагал отечественным заводам искать партнеров среди дружественных стран. Но без лицензий на экспорт и понимания дат и объемов поставок вести переговоры с кем-либо пока бессмысленно.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что у Литвы остается техническая возможность покупать российскую электроэнергию, и она сохранится даже при выходе из БРЭЛЛ (энергетической системы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы), сообщает РИА «Новости».
Лавров назвал враньем заявления Киева о том, что российская армия наносит удары по своим же городам — ТАСС.
Лавров утверждает, что Запад якобы должен осознавать свою ответственность за гибель мирного населения в Донбассе и на Украине — ТАСС.
❗️ВСУ за минувшие сутки 58 раз открывали огонь по территории ДНР, в результате чего погибли четыре человека, в том числе ребенка, еще 12 получили ранения, утверждают в представительстве республики — ТАСС.
IKEA предложила приобретать товары на онлайн-распродаже через заявки, но форма их отправки не работает, выяснил корреспондент РИА Новости.
Два мирных жителя были ранены в результате обстрела украинскими силовиками города Харцызск в ДНР, утверждают в Штабе территориальной обороны республики — ТАСС.
Кабмин РФ одобрил проект соглашения о взаимном признании образования, квалификации и ученых степеней между Россией и ЛНР — ТАСС.
В ближайшей перспективе ожидать возобновления авиасообщения с воздушными гаванями на Юге России не стоит. «Дело в том, что в течение последних нескольких дней ВСУ нанесли ракетные удары по Белгороду. Среди местных жителей есть пострадавшие и погибшие. В такой ситуации Росавиация и Минтранс вряд ли возьмут на себя ответственность открыть небо в приграничных с Украиной территориях», — пишет TourDom.ru.
Ростовская область рассчитывает компенсировать турпоток, выпавший из-за закрытия воздушного пространства над Югом России и местного аэропорта, за счет транзитного автомобильного туризма. Об этом рассказал министр экономического развития региона Максим Папушенко, пишет Profi.Travel.
В период с 27 июня по 3 июля средние недельные расходы россиян увеличились на 3,5%, подсчитал «Ромир». Индекс составил 5 305 рублей. Относительно аналогичного периода прошлого года недельные расходы выше на 13,6%.
Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей почти не изменился (-0,2%). Средняя стоимость одной покупки составила 660 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс выше на 9,6%.
Знают или слышали о прошедшем в июне ПМЭФ 50% россиян, выяснил Фонд «Общественное мнение». 40% считают его важным, 6% – неважным для России событием. По мнению 28% опрошенных, в этом году форум был более важен для России, чем в прошлом
Респондентов, которые знают или слышали о ПМЭФ, спросили, какое впечатление произвело на них выступление В. Путина. 31% респондентов оно понравилось, 2% – не понравилось, остальные не слышали выступления или затруднились выразить отношение к нему. Понравились опрошенным прежде всего высказывания о том, что «никакие санкции на нас не повлияют, и экономическая ситуация вырастет», что В. Путин продемонстрировал «уверенность и положительный взгляд на будущее страны» и «все говорил правильно», утверждается в исследовании.
Канада стала первой страной, ратифицировавшей заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО, сообщает National Observer.
При восстановлении после боевых действий и преодолении психологических травм военнослужащим в первую очередь требуется поддержка семьи. Об этом в интервью «Газете.Ru» сказал военный психолог Михаил Решетников.
По словам специалиста, «самая лучшая терапевтическая система — это хорошая семья».
Турция пока не предприняла действий в отношении арендованного российской стороной сухогруза, конфискации не было, сообщил РИА Новости источник.
Правительство Японии в курсе заявлений Дмитрия Медведева о том, что Япония может остаться без нефти и газа из России, однако не комментирует их, сообщил заместитель генерального секретаря японского кабмина Сэйдзи Кихара — ТАСС.
Расчеты украинской артиллерии после нескольких часов ночного затишья утром в среду возобновили обстрел столицы ДНР из орудий натовского калибра, утверждают в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня — ТАСС.
Алиханов заявил РИА Новости, что при согласии Литвы можно построить выделенную железную и автомобильную дорогу с основной территории России в Калининград.
Российские хакеры из RaHDit заявили, что обнародованы данные посольских резидентур Украины в России, Индии, Австрии, Вьетнаме, ЮАР, Италии, Турции и Иране, а также данные кураторов украинской военной разведывательной деятельности в Польше, Венгрии, Болгарии и Словакии — РИА.
❗️Российская хакерская группа RaHDIt выложила в открытый доступ данные 1 тыс. сотрудников украинской военной разведки — РИА.
Ситуация с транзитом в Калининград показала, что только угрозами ответных действий можно чего-то добиться, спокойный разговор до собеседника не доходит, заявил Алиханов — РИА.
Возможный запрет на ввоз и вывоз в Россию товаров через территорию Прибалтики не является блокадой Литвы, есть Сувалкский коридор, по нему можно ездить в Польшу, заявил РИА Новости Алиханов.
Над Стахановом в ЛНР минувшей ночью была слышна серия мощных взрывов, утверждает корреспондент РИА Новости.
ЕС не собирается воевать с Россией, и основным ответом на специальную военную операцию на Украине продолжат оставаться санкции, эффект от которых будет только расти, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель — ТАСС.
Перестановки в британском правительстве. Вечером во вторник главы Минфина и Минздрава Риши Сунак и Саджид Джавид заявили об отставке из-за недоверия к Джонсону и несогласия с его методами руководства.
Новым главой Минздрава стал Стив Барклай — руководитель аппарата Джонсона, а Минфин возглавил Надим Захави, экс-министр образования. Сам Джонсон отставки принял «с сожалением» и в письмах «дорогому Риши» и «Саджу» заявил, что ему будет не хватать работы с ними. Местная пресса отмечает, что письмо уже экс-главе Минздрава Джавиду гораздо короче, чем Сунаку, пишет РИА «Новости».
Власти США не меняют своего подхода к украинскому кризису, намерены продолжать пытаться обеспечить Киеву самые сильные позиции для переговоров с Москвой, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер — ТАСС.
Военнообязанные жители Запорожской области Украины могут выехать на «освобожденные» от украинских вооруженных формирований территории, чтобы избежать мобилизации в ВСУ, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов — ТАСС.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе контактов с главой МИД КНР Ван И во время встречи глав внешнеполитических ведомств G20, которая состоится на этой неделе на острове Бали, рассчитывает донести до Пекина позицию США относительно ситуации вокруг Украины и связанного с этим взаимодействия КНР с Россией, заявил помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк — ТАСС.
Обстановка в «освобожденных» районах Харьковской области Украины остается напряженной, множество населенных пунктов подвергаются обстрелам со стороны ВСУ, также остается опасность работы диверсионных групп — Ганчев.
Российские электромагнитные «ружья» для борьбы с беспилотными летательными аппаратами впервые применили в ходе военной спецоперации на Украине, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман и статс-секретарь МИД Германии Андреас Михаэлис обсудили во вторник вопросы, касающиеся поддержки Киева и обеспечения продовольственной безопасности в мире, говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса — ТАСС.
Власти и жители «освобожденных» территорий Харьковской области Украины стремятся к тому, чтобы регион вошел в состав России, временная гражданская администрация содействует этим настроениям людей — Ганчев.
Министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар считает, что Индия взяла правильный курс в ситуации с конфликтом на Украине — ТАСС.
Ганчев добавил, что еще рано делать прогнозы насчет сроков полного «освобождения» Харьковской области Украины.
Центр «Единой России» для обеспечения населения гуманитарной помощью планируется в ближайшее время открыть в Изюме Харьковской области Украины, где ситуация осложняется близостью к линии фронта и постоянными обстрелами, сообщил ТАСС глава временной гражданской администрации региона Виталий Ганчев.