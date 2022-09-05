Военная операция России на Украине. День 194-й

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Депутат Бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт заявила, что Европа и правительство Германии должны выступить с дипломатической инициативой, чтобы конфликт на Украине завершился. В интервью немецкому изданию t-online она заявила, что украинский кризис может быть завершен только с помощью переговоров.

На президента России Владимира Путина «необходимо оказать давление», чтобы он согласился на «разумный компромисс», заявила депутат и указала на то, что западные страны и Украина якобы даже не пытаются это сделать.

Она напомнила, что в ситуации с поставками пшеницы многие говорили о бессмысленности переговоров, однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проявил инициативу, что позволило затем подписать соглашение по этому вопросу.

«Европа и правительство Германии должны были бы выступить с дипломатической инициативой, чтобы положить конец войне. Или мы тоже хотим подождать, пока это сделает Эрдоган?» — сказала член Левой партии.

Для прекращения гибели людей необходима готовность к компромиссу с обеих сторон, добавила она.