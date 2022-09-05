Военная операция России на Украине. День 194-й

На этом мы завершаем сегодня онлайн-трансляцию событий на Украине. Оставайтесь с нами, утром мы продолжим. Доброй ночи, дорогие читатели.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что запасы вооружений в Евросоюзе заканчиваются из-за помощи Украине.
Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник, 6 сентября, обнародует отчет о результатах работы миссии организации на Запорожской АЭС. Будет также проинформирован Совбез ООН.
Корректировщик артиллерийских ударов Вооруженных сил Украины по населенным пунктам Каменско-Днепровского района задержан в Запорожской области, сообщило главное управление МВД по региону — ТАСС
Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что, поддерживая планы Украины на вступление в Евросоюз, в Брюсселе не забывают о необходимости предварительного выполнения Киевом всех условий, через которые проходят страны-кандидаты.
«Мы поддерживаем ваши высокие устремления. В данном случае речь идет о беспрецедентной ситуации. И с того момента, когда вы выполните условия, переговоры (о вступлении в ЕС) могут быть запущены. Но до этого Европейская комиссия должна провести оценку (готовности Украины)», — заявил Боррель.
Акция перед штаб-квартирой Совета Европы в Брюсселе, Бельгия, 23 июня 2022 годаWiktor Dabkowski/Global Look Press
Курский губернатор сообщил, что украинские войска снова обстреляли приграничный поселок Теткино, зафиксировано не менее 12 разрывов снарядов, система оповещения сработала вовремя, пострадавших нет.
Колонна техники, состоявшая из как минимум 10 машин, перевозивших боеприпасы для украинской артиллерии, была уничтожена в минувшую субботу на трассе под Авдеевкой, сообщил РИА «Новости» один из командиров Народной милиции ДНР.
Президент РФ Владимир Путин поручит правительству обеспечить трудовые гарантии гражданам, желающим пойти добровольцами для участия в специальной военной операции России на Украине.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что эти поправки в законодательство в том числе должны обеспечить такие трудовые гарантии, как возможность длительного отпуска при сохранении текущей должности потенциального добровольца.
❗️Воздушная тревога одиннадцатый раз за сутки объявлена в Новой Каховке Херсонской области, сообщили в администрации города.
Президент Франции Эммануэль Макрон после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что единственный способ восстановить безопасность Запорожской АЭС — вывести российские войска.
Украинские войска возобновили обстрел Запорожской АЭС, по территории станции нанесены как минимум три удара, сообщили местные власти — РИА «Новости»
Запорожская АЭС в ЭнергодареКонстантин Михальчевский/РИА «Новости»
Первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров заявил, что миссия Международного агентства по атомной энергии вряд ли сможет повлиять на обстановку в регионе вокруг Запорожской АЭС, однако может «немного раскрыть глаза» мировому сообществу на обстрелы станции украинскими военными — ТАСС.
Страны ОПЕК+ приняли решение сократить добычу нефти в октябре на 100 тыс. б/с, сообщил источник ТАСС.
Электричество в Каменке-Днепровской отсутствует в результате обстрелов со стороны ВСУ, заявил глава администрации города Владимир Антоненко — «Россия-24».
Путин: правительство установит правила возврата средств за «санкционные» туры
Кабмин РФ обязан до 15 декабря внести изменения в законодательство, позволяющие правительству установить особенности исполнения, изменения или расторжения договоров по туристическим путевкам, заключенных между поставщиками турпродукта и клиента вплоть до 24 февраля, следует из распоряжения президента.
«При этом стоит отметить, что, по словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, в марте долг туроператоров перед туристами за несостоявшиеся в период пандемии и действия санкций туры превышал 40 млрд руб.», — пишет TourDom.ru.
⚡️Лиз Трасс официально объявлена победителем в борьбе за пост лидера консервативной партии и займет пост премьер-министра Великобритании — ТАСС.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что санкциям не удалось помешать получению РФ денег от экспорта газа и нефти, однако он рассчитывает, что рестрикции хотя бы воспрепятствуют развитию энергетических возможностей, передает ТАСС.
«Россия нуждается в развитии новых нефтяных и газовых месторождений… но это невозможно без мощного технологического вовлечения западных компаний и западных технологий», — подчеркнул Боррель.
По его словам, без ЕС Москва не сможет развивать дальше нефтяные и газовые возможности. Также Боррель добавил, что влияние санкций Евросоюза на российскую экономику все еще возрастает.
Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европа вряд ли рискует «замерзнуть насмерть» наступающей зимой, сообщает РИА «Новости».
«Европа не замерзает насмерть, у нас было самое жаркое лето. Поэтому речь не идет о том, чтобы замерзнуть», — ответил Боррель на реплику венгерского депутата.
По его словам, Европе необходимо избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. При этом он признал, что это будет непросто.
«В особенности в Венгрии, которая также не стоит перед риском замерзнуть, поскольку венгерское правительство на двусторонней основе договорилось с Россией о газовых поставках, поэтому никто не замерзнет насмерть в Венгрии», — резюмировал Боррель.
Глава евродипломатии Жозеп БоррельPhilipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press
ВСУ в девятый раз с начала суток обстреляли район Новой Каховки в Херсонской области, сообщил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев — ТАСС.
Министерство иностранных дел Афганистана надеется, что теракт у российского посольства в Кабуле не скажется негативно на отношениях с Москвой.
Количество обстрелов города Ясиноватая в ДНР уменьшилось благодаря продвижению союзных сил на позиции украинских войск в районе Авдеевки, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко — ТАСС.
Басманный суд Москвы признал недействительной регистрацию СМИ печатной версии «Новой газеты», административным истцом по делу выступал Роскомнадзор. Главный редактор Дмитрий Муратов заявил, что судебное решение не имеет под собой ни малейшего законного основания, и пообещал обжаловать его.
На этой неделе судом также должен быть рассмотрен иск о признании недействительной регистрации нового проекта журналистов «Новой» — журнала «Новая рассказ-газета». Подробнее — в материале «Газеты.Ru»:
«Новые призывы Киева к эвакуации из Крыма являются глупостью и пропагандой, цель которой - отвлечь внимание от провалившегося украинского наступления на Херсон», — утверждает глава Украинской общины Крыма и член Общественной палаты республики Анастасия Гридчина.
В Евросоюзе на фоне событий на Украине планируют внести изменения в многолетнюю стратегическую оборонную концепцию «Стратегический компас», заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, слова которого приводит РИА «Новости».
Он отметил, что «Стратегический компас» по-прежнему действует, его положения должны быть реализованы. По словам Борреля, уже идут обсуждения того, как адаптировать его к новой ситуации.
Как обратил внимание глава евродипломатии, эта новая ситуация определит будущие отношения ЕС с Россией и новые геополитические ориентации в мире. «Мир сегодня гораздо более опасный, нежели еще в конце прошлого года», — сказал Боррель.
«Стратегический компас», как он напомнил, разрабатывался, обсуждался и согласовывался до начала масштабной конфронтации на Украине. В нем рассмотрены различные варианты развития событий, угрозы, «но события масштаба нынешних там предусмотрены не были», признал Боррель.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на саммите министров иностранных дел стран G20 на Бали, 8 июля 2022 годаWilly Kurniawan/Pool/Reuters
Три участницы Pussy Riot приговорены в Швейцарии к штрафам за граффити, сообщил РИА Новости прокурор Берна.
Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что сорванный переговорный процесс с Украиной можно возобновить только на условиях Москвы — РИА «Новости».
Ситуация в районе городов Соледара и Артемовска сложная из-за усилившихся артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ, сообщил Андрей Марочко — ТАСС.
Точность обстрелов по территории ДНР со стороны ВСУ увеличилась в разы, сообщил мэр Горловки Иван Приходько — ТАСС.
«Власти освобожденных территорий Херсонской области не располагают информацией о возможном контрнаступлении со стороны ВСУ», — сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Мирная жительница ранена в Ленинском районе Донецка в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.
Уголовные дела возбуждены в ДНР по факту гибели и ранения мирных жителей 18-20 августа по время обстрелов со стороны ВСУ — ТАСС.
Черногория одной из первых европейских стран открыла въезд для иностранцев, сняв все ограничения по коронавирусу. Россияне имеют возможность отдыхать и путешествовать по стране без получения визы, сообщает TourDom.ru.
Путин: политическая пена, которая мешает совместной работе на международном уровне, схлынет — РИА.
Перейти к системе принятия решений в Евросоюзе на основе большинства голосов было бы целесообразно, считает министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Она заявила о намерении продолжать кампанию за ЕС, «устремленный в будущее», передает ТАСС.
После теракта незамедлительно был принят комплекс мер по усилению охраны периметра посольства, отметил министр иностранных дел РФ.
Лавров: Москва надеется, что исполнители теракта у посольства в Кабуле будут найдены в ближайшее время — РИА.
Путин поручил до 15 декабря утвердить концепцию технологического развития России до 2030 года, передает РИА. Она должна обозначить цели технологического развития и меры поддержки институтов инновационного развития и предусмотреть активное привлечение бизнеса и соответствующие механизмы стимулирования.
Херсонская область готова к референдуму по вхождению в РФ, но из-за ситуации с безопасностью была взята пауза, заявил Стремоусов — ТАСС.
Он добавил, что Антоновский мост после обстрелов ВСУ находится в аварийном состоянии, передвижение автомобилей по нему невозможно.
❗️Факт наличия шенгенской визы не гарантирует россиянам въезд в ЕС, заявил Жозеп Боррель — ТАСС.
По его словам, виза является только предварительным условием для посещения ЕС.
«Министры иностранных дел ЕС договорились на неформальной встрече в Праге 30–31 августа, что страны ЕС должны обеспечивать контроль своих границ и всех въезжающих», — пояснил он.
Жозеп Боррель на пресс-конференции в Киеве, Украина, 8 апреля 2022 годаJanis Laizans/Reuters
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что взрыв у посольства РФ в Кабуле является терактом.
«Речь идет о террористическом акте, недопустимом в целом. Решительно осуждаем это. Нужно получить информацию с места, она будет уточняться», — сказал представитель Кремля.
Песков о заявлении Кадырова про время отдохнуть: мне неизвестно о каком-либо развитии событий — РИА.
Постпреды стран Евросоюза 7 сентября на заседании COREPER могут утвердить полную остановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией, следует из обнародованной повестки встречи — РИА.
ФТС в январе-августе перечислила в бюджет РФ 4,265 трлн руб., превысив прогнозное задание на 5,4% — ТАСС.
❗️Не менее 25 человек погибли и пострадали при взрыве около посольства РФ в Кабуле, сообщает Al Jazeera.
Главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов заявил, что решение суда об отзыве лицензии будет обжаловано.
Власти Энергодара рассчитывают, что представители МАГАТЭ будут гарантами безопасности АЭС — ТАСС.
Более 2 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик прибыли в Свердловскую область с февраля, сообщил заместитель начальника управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД Александр Блинов — ТАСС.
ВСУ нанесли с помощью дронов удар по жилому дому в Энергодаре, в котором располагается штаб движения «Мы вместе с Россией», сообщили в администрации города — ТАСС.
⚡️Басманный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и признал лицензию средства массовой информации «Новой газеты» недействительной. Причиной для подачи иска послужило непредоставление устава редакции в установленные законом о СМИ сроки, передает ТАСС.
В Энергодаре заявили об отсутствии оттока населения, несмотря на провокации ВСУ. У властей города есть информация, что ВСУ якобы готовят новые провокации в отношении Запорожской АЭС, сообщил ТАСС глава местной администрации.
У россиян 963 189 действующих шенгенских виз, сообщила Еврокомиссия после заявления МИД Латвии, что их якобы 12 млн — РИА.
Потери ВСУ в боях с подразделениями Народной милиции ДНР составили порядка 40 человек, утверждает заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин — ТАСС.
Банк России и Минфин пришли к пониманию, что в текущих условиях стране не обойтись без трансграничных расчетов в криптовалюте, заявил замминистра финансов Моисеев — РИА.
Мосбиржа пояснила, что остановила торги на валютном рынке и рынке драгметаллов в связи с выявленной ошибкой в конфигурации торговой системы валютного рынка — РИА.
Размеры въездного турпотока в Россию из стран ЕС в настоящий момент таковы, что дополнительные ограничения со стороны правительства РФ не смогут серьезно ухудшить картину, отмечает портал Profi.Travel.
Все доказательства того, что Запорожскую АЭС обстреливает украинская сторона, были предоставлены гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, утверждает российский эксперт-атомщик Ренат Карчаа — ТАСС.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства нормально относится к певице Алле Пугачевой, пишет РИА «Новости».
Представитель Кремля напомнил, что Владимир Путин знаком с певицей. «Они знают друг друга, они знакомы, они неоднократно встречались. Нормально относится», — пояснил Песков.
Он также заявил, что считает, что некоторые российские артисты «себя запятнали совершенно непристойными» заявлениями. «Есть артисты, которые буквально себя запятнали совершенно непристойными и неприемлемыми заявлениями. Это отдельная история, и это те, с кем нам явно не по пути», — сказал он, имея в виду супруга Пугачевой Максима Галкина. Он подчеркнул, что не слышал ни одного подобного заявления от самой Пугачевой.
Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что в Евросоюзе уже есть варианты по новым санкциям против России, в том числе индивидуальным, передает РИА «Новости».
«Европа уже приняла шесть пакетов санкций в отношении России, а также седьмой, хоть он официально и не называется седьмым. Но у нас есть еще варианты по введению новых санкций», — заявила политик в эфире радиостанции RTL.
В Энергодаре утверждают, что ВСУ утром в понедельник якобы выпустили 30 артиллерийских снарядов по жилым районам — ТАСС.
Продолжительность программы военной подготовки гражданского населения Украины на территории Великобритании увеличена до пяти недель — Sky News.
ВСУ обстреливают Новую Каховку со вчерашнего вечера, ракетные удары продолжались всю ночь, рассказал ТАСС глава администрации района.
Потери ВСУ в зоне ответственности Народной милиции ЛНР за прошедшие сутки составили до 55 человек, утверждает официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко — ТАСС.
В отношении режиссера Всеволода Лисовского составили протокол о дискредитации Вооруженных сил России. 5 сентября он обязан явиться в Останкинский суд Москвы, сообщает Telegram-канал Shot.
❗️Миссия МАГАТЭ покинула ЗАЭС, на станции на постоянной основе остались двое ее представителей, сообщил эксперт, сопровождавший группу — ТАСС.
По итогам августа нынешнего года в России было реализовано 42,6 тыс. новых легковых автомобилей — это на 63,6% меньше, чем за последний месяц лета прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» после обработки информации АО «Электронный паспорт». По сравнению с июлем 2022 года продажи выросли на 20%.
ВСУ активно используют беспилотники, в том числе иностранные, в зоне ответственности Народной милиции ЛНР, заявил офицер НМ Андрей Марочко — ТАСС.
Российское подразделение Huawei перенаправило часть сотрудников в Казахстан и Узбекистан. Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщает издание «Ведомости». Официально российский офис продолжает работу.
Россиянам напомнили о самом северном способе попасть в Европу — через границу с Норвегией. Он подойдет для тех, кто не боится сделать крюк и у кого есть действующая шенгенская виза, передает TourDom.ru.
На пункт полиции в городе Каменке-Днепровской в Запорожской области Украины была совершена атака дрона, передает Shot.
Почти 120 тыс. жителей Донбасса за неделю пересекли границу РФ в Ростовской области — ТАСС.
По последним данным ООН, с начала российской спецоперации 15,7 млн украинцев покинули свои дома, из них 9,5 млн были вынуждены уехать из страны, 3,7 млн человек въехали назад, сейчас в Европе находятся 5,9 млн украинских беженцев.
Выпуск вагонов метро в России в период с января по июль 2022 года уменьшился на 42%, до 152 штук. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные Росстата.
Биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов выше $2900 за тысячу кубов, растут более чем на 30% — РИА.
Австралийский художник закрасит свой мурал, призывающий к миру, на одной из городских улиц Мельбурна по требованию посла Украины Василия Мирошниченко, сообщил телеканал 9News.
Российские автодилеры стали зарабатывать на сделках по продаже машин в четыре раза меньше по сравнению с началом кризиса. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Из-за дефицита новых автомобилей на рынке сократилось количество сделок trade-in и уменьшилось число предложений подержанных машин. Теперь автодилеры выкупают автомобили с пробегом в основном «с улицы» или при обмене старого авто на подержанный — доля таких сделок в общем объеме активно растет, отмечает издание.
Депутат Бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт заявила, что Европа и правительство Германии должны выступить с дипломатической инициативой, чтобы конфликт на Украине завершился. В интервью немецкому изданию t-online она заявила, что украинский кризис может быть завершен только с помощью переговоров.
На президента России Владимира Путина «необходимо оказать давление», чтобы он согласился на «разумный компромисс», заявила депутат и указала на то, что западные страны и Украина якобы даже не пытаются это сделать.
Она напомнила, что в ситуации с поставками пшеницы многие говорили о бессмысленности переговоров, однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проявил инициативу, что позволило затем подписать соглашение по этому вопросу.
«Европа и правительство Германии должны были бы выступить с дипломатической инициативой, чтобы положить конец войне. Или мы тоже хотим подождать, пока это сделает Эрдоган?» — сказала член Левой партии.
Для прекращения гибели людей необходима готовность к компромиссу с обеих сторон, добавила она.
Сара ВагенкнехтMarkus Schreiber/AP
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал женщин Украины переехать в любую другую страну, пока у них есть возможность покинуть Украину и не попасть под мобилизацию — ТАСС.
Контрнаступление украинских войск на Херсон потерпело крах, они якобы понесли крупные потери, утверждает замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов — ТАСС.
Основатель группы ПИК Кирилл Писарев, большая часть активов которого находится в США и Европе, решил сократить свои бизнес-интересы в России, продав подразделение компании Wainbridge и выйдя из нефтяного бизнеса. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные ЕГРЮЛ.
Больше половины (57%) российских компаний по производству отопительных систем опасаются сокращения производства из-за удешевления импортного оборудования на фоне укрепления рубля. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные опроса Евразийской ассоциации рынка отопительных систем.
Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил создать в России учреждение, которое регулировало бы нормы украинского языка. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо парламентария министру науки и высшего образования Валерию Фалькову.
«В целях сохранения украинского языка и снижения искусственного, политически ангажированного влияния на него прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности создания в России учреждения (института), регулирующего нормы украинского языка», — говорится в тексте обращения.
Сейчас регуляторами украинского языка выступают Институт украинского языка и Институт языковедения Национальной академии наук Украины. Федоров подчеркнул, что украинский язык — значимая часть культуры России, а, например, в Крыму — и вовсе государственный вместе с русским и крымскотатарским. При этом Федоров отметил, что «в период формирования украинских националистических идей в начале XX века, а также в наши дни предпринимаются попытки искусственно изменить правописание, фонетику украинского языка, интегрировать в него новую лексику с целью отдалить от русского».
Четыре мирных жителя за прошедшие сутки получили ранения в ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.
Губернатор Приморского края, руководитель рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Туризм, физическая культура и спорт» Олег Кожемяко предложил на семинаре-совещании в рамках Восточного экономического форума выдавать именные сертификаты на туристический кешбэк семьям и детям участников специальной военной операции — ТАСС.
Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что ВСУ в течение воскресенья не обстреливали населенные пункты ЛНР — ТАСС.
Никарагуа готова обсуждать использование на территории страны карт российской платежной системы «Мир», заявил ТАСС министр финансов и государственного кредита Никарагуа Иван Акоста на полях ВЭФ.
Кремль пока не определился с датами прямой линии, послания Федеральному собранию и большой пресс-конференции Владимира Путина, заявил в интервью ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Россия объявит об ответных мерах на решение Брюсселя заморозить соглашение об упрощенном визовом режиме после того, как получит официальное уведомление на этот счет от Евросоюза, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов — ТАСС.
⚡️Корреспондент ТАСС сообщил о трех сильных взрывах в городе Энергодаре в Запорожской области. По предварительным данным, сработала ПВО.
В представительстве ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Горловку из артиллерии калибра 155 мм, которая стоит на вооружении стран НАТО, выпустив в общей сложности четыре снаряда — ТАСС.
Глава администрации Энергодара Александр Волга сказал, что любой журналист, который желает посетить Запорожскую АЭС и показать миру правду, может сделать это при определенных согласованиях. Он также заявил об ожидании передачи станции под полное курирование России, передает ТАСС.
Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что присутствие нескольких членов нынешней миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС может привести к остановке обстрелов территории станции со стороны украинских военных — ТАСС.
Белый дом опубликовал заявление по итогам телефонного разговора вице-президента США Камалы Харрис и премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, одной из тем которого стала ситуация на Украине.
«Вице-президент отметила великодушие и лидерство Польши, которая приняла миллионы украинских беженцев и предоставила критически важную гуманитарную помощь, а также оказала Украине жизненно важную помощь в сфере безопасности», — говорится в документе.