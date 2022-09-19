Военная операция РФ на Украине. День 208-й

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В августе россияне чаще всего упоминали события, связанные со специальной военной операцией, среди главных новостей месяца — доля таких ответов с июля практически не изменилась: если в марте она запомнилась 75% респондентов, в апреле — 63%, в мае — 42%, в июле — 32%, в августе ее отметили 34% от всех опрошенных, зафиксировали социологические службы.

Кроме того, в августе респонденты упоминали природные катаклизмы (7%), убийство Дарьи Дугиной (7%) и различные государственные праздники (5%).