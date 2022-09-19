Военная операция РФ на Украине. День 208-й

Подразделения ВСУ за прошедшие сутки 53 раза обстреляли территорию ДНР, в том числе с применением реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град», сообщили в ДНР — ТАСС.
Гутерриш заявил РИА Новости, что считает визовые ограничения для россиян в Европе «не очень хорошей идеей».
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28, уничтожающих технику и живую силу ВСУ в ходе спецоперации:
«Запад годами вел себя на Украине нагло, Россия была вынуждена реагировать, чтобы спасти людей в Донбассе», — заявил сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, которого цитирует ТАСС.
Украина продвигает принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции, которая должна лечь в основу международного механизма получения компенсаций от России, в том числе за счет конфискации зарубежных российских активов, пишет газета The Guardian.
«Запад не хочет нести ответственность за поражение на Украине, поэтому заявляет, что теперь переговорный процесс зависит от президента страны Владимира Зеленского», — считает спикер Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводит ТАСС.
ВСУ за утро пять раз обстреляли территорию ДНР из артиллерии натовского калибра, сообщили в республике — ТАСС.
В августе россияне чаще всего упоминали события, связанные со специальной военной операцией, среди главных новостей месяца — доля таких ответов с июля практически не изменилась: если в марте она запомнилась 75% респондентов, в апреле — 63%, в мае — 42%, в июле — 32%, в августе ее отметили 34% от всех опрошенных, зафиксировали социологические службы.
Кроме того, в августе респонденты упоминали природные катаклизмы (7%), убийство Дарьи Дугиной (7%) и различные государственные праздники (5%).
Турция продолжит прилагать усилия для урегулирования кризиса на Украине путем дипломатии и переговоров, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган — ТАСС.
Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты намерены оказывать помощь Украине столько, сколько это потребуется Киеву — ТАСС.
Очередная группа украинских военных при попытке провести разведку боем была уничтожена в районе населенного пункта Орехово Запорожской области, утверждает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов — ТАСС.
ВСУ выпустили три снаряда из реактивной системы залпового огня HIMARS по Стаханову в ЛНР — ТАСС.
ВСУ вновь обстреливают Новую Каховку в Херсонской области, сообщили в администрации города — ТАСС.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель провели встречу, в ходе которой обсудили ситуацию на Украине — ТАСС.