Военная операция РФ на Украине. День 231-й

Россияне пока не спешат оформлять шенгенские туристические визы через страны СНГ. Кроме того, туристы могут так и не воспользоваться такой возможностью из-за ужесточения правил выдачи виз консульствами европейских стран — об этом рассказали порталу Profi.Travel представители нескольких визовых центров в Казахстане, Армении и Грузии.
Комитет по развитию туризма Петербурга выразил соболезнования родственникам, друзьям и коллегам гидов Эдуарда Чучакина и Зои Софроновой из-за их гибели на Крымском мосту, пишет TourDom.ru.
Экономические ожидания россиян заметно ухудшились на фоне объявления частичной мобилизации. Это привело к большей неопределенности в оценке возможностей сберегать в ближайшие месяцы. Представления о том, каким образом лучше всего сохранить сбережения, остались неизменны: опрошенные предпочитают рублевые вклады и наличность, отмечают социологи.
Средние недельные расходы россиян сократились на 0,2%. Индекс недельных расходов составил 5448 рублей. В годовой динамике индекс вырос на 7,4%, подсчитал «Ромир».
Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей сократился на 2,4%. Средняя стоимость одной покупки составила 664 рубля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс выше на 4,2%.
ВСУ разбросали противопехотные мины «Лепесток» в поселке Пантелеймоновка, сообщают в ДНР — ТАСС.
Подразделения МЧС Украины покинули остающийся под контролем Киева город Часов Яр в ДНР, также из города уезжают мирные жители, утверждает офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко — ТАСС.
Российская система ПВО вновь сработала в Новой Каховке Херсонской области, прогремели четыре взрыва, сообщили в администрации города.
❗️Оператор польского участка нефтепровода «Дружба» заявил о разгерметизации на трубопроводе, причины неизвестны — ТАСС.
Байден заявил, что не видит смысла встречаться с Путиным, но был бы готов обсудить с ним проблему заключенных — РИА.
Генпрокурор Краснов сообщил РИА Новости, что работа прокуроров с каждым отдельным обращением по частичной мобилизации не должна выходить за рамки 3 суток.
Треть энергетической инфраструктуры Украины поражена за последние два дня, заявил министр энергетики Галущенко — РИА.
❗️ФСБ совместно с СК РФ установили, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура.
Взрывное устройство закамуфлировали в рулоны с полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом свыше 22 тонн, в начале августа отправили из порта Одессы в болгарский Русе. К переправке груза были привлечены граждане Украины, Грузии и один гражданин Армении, передает РИА «Новости».
Москва будет настойчиво добиваться участия в расследовании теракта на «Северных потоках», заявил РИА Новости Грушко.
«ВСУ в районе Соледара потеряли связь и ведут огонь по позициям своих же, расположенных рядом подразделений», — утверждает офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, которого цитирует ТАСС.
Соединенные Штаты «используют слабости киевского режима и манипулируют им для достижения собственных целей, которые противоречат интересам украинской элиты», утверждает эксперт Центра изучения России при Восточно-китайском педагогическом университете Цуй Хэн.
«Система внешнего управления позволяет США использовать слабости украинской элиты против нее же самой. Одновременно на Украине распространяется дезинформация», — приводит его слова газета Global Times. По мнению политолога, «Запад манипулирует Киевом, используя его как военную марионетку».
Как уточнил Цуй Хэн, главной темой в повестке дня лидеров государств-членов НАТО в ближайшее время с большой степенью вероятности будет осуждение России, для давления на которую у Вашингтона осталось очень мало новых рычагов, поскольку западные страны ввели против Москвы почти все возможные санкции. Эксперт сравнил Евросоюз с «заложником США, который не способен принимать самостоятельные решения в собственных интересах».
Представительство ЛНР сообщило, что ВСУ обстреляли из реактивной системы залпового огня HIMARS город Артемовск в Перевальском районе. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Итальянский исследователь, специалист в области социологии терроризма Алессандро Орсини утверждает, что западные СМИ якобы намеренно искажают информацию о конфликте на Украине с целью формирования определенного общественного мнения — ТАСС.
Байден заявил, что американская администрация вела обсуждения ответных действий США в случае применения Россией тактического ядерного оружия на Украине — ТАСС.
Общественное телевидение Украины сообщило о взрывах в Николаеве и Запорожье, а также о воздушной тревоге в Киеве.
ВСУ получили еще четыре установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщил украинский министр обороны Алексей Резников — ТАСС.