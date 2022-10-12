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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 231-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 231-й день

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Станислав Красильников/ТАСС
В ФСБ установили организатора теракта на Крымском мосту, им назван глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Утечка обнаружена на одной из двух ниток нефтепровода «Дружба» в Польше. У центрального рынка в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство. Джо Байден заявил, что американская администрация вела обсуждения ответных действий США в случае применения Россией тактического ядерного оружия на Украине. В Херсоне прогремели не менее пяти взрывов. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
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09:41

09:40

Россияне пока не спешат оформлять шенгенские туристические визы через страны СНГ. Кроме того, туристы могут так и не воспользоваться такой возможностью из-за ужесточения правил выдачи виз консульствами европейских стран — об этом рассказали порталу Profi.Travel представители нескольких визовых центров в Казахстане, Армении и Грузии.

09:37

Комитет по развитию туризма Петербурга выразил соболезнования родственникам, друзьям и коллегам гидов Эдуарда Чучакина и Зои Софроновой из-за их гибели на Крымском мосту, пишет TourDom.ru.

09:33

Экономические ожидания россиян заметно ухудшились на фоне объявления частичной мобилизации. Это привело к большей неопределенности в оценке возможностей сберегать в ближайшие месяцы. Представления о том, каким образом лучше всего сохранить сбережения, остались неизменны: опрошенные предпочитают рублевые вклады и наличность, отмечают социологи.

09:32

Средние недельные расходы россиян сократились на 0,2%. Индекс недельных расходов составил 5448 рублей. В годовой динамике индекс вырос на 7,4%, подсчитал «Ромир».

Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей сократился на 2,4%. Средняя стоимость одной покупки составила 664 рубля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс выше на 4,2%.

09:26

09:24

ВСУ разбросали противопехотные мины «Лепесток» в поселке Пантелеймоновка, сообщают в ДНР — ТАСС.

09:22

09:21

09:20

09:16

ВСУ за сутки 34 раза обстреляли ДНР, выпустив 148 снарядов, сообщили в республике — ТАСС.

09:15

09:14

Подразделения МЧС Украины покинули остающийся под контролем Киева город Часов Яр в ДНР, также из города уезжают мирные жители, утверждает офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко — ТАСС.

09:12

09:11

Российская система ПВО вновь сработала в Новой Каховке Херсонской области, прогремели четыре взрыва, сообщили в администрации города.

09:10

09:07

В ДНР за сутки при обстрелах со стороны ВСУ один человек погиб, трое ранены — ТАСС.

09:04

09:03

09:02

В Новой Каховке произошли шесть взрывов — ТАСС.

09:01

ВСУ нанесли ракетный удар по поселку в пригороде Херсона — ТАСС.

09:00

❗️Оператор польского участка нефтепровода «Дружба» заявил о разгерметизации на трубопроводе, причины неизвестны — ТАСС.

08:59

08:58

08:57

В ЛНР сообщили о гибели мирного жителя в результате удара из HIMARS по Артемовску — ТАСС.

08:56

08:55

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 64 руб. впервые с 7 июля — ТАСС.

08:54

08:53

08:52

Байден заявил, что не думает, что Путин применит ядерное оружие — РИА.

08:51

08:50

Байден заявил, что не видит смысла встречаться с Путиным, но был бы готов обсудить с ним проблему заключенных — РИА.

08:49

Генпрокурор Краснов сообщил РИА Новости, что работа прокуроров с каждым отдельным обращением по частичной мобилизации не должна выходить за рамки 3 суток.

08:48

Треть энергетической инфраструктуры Украины поражена за последние два дня, заявил министр энергетики Галущенко — РИА.

08:47

08:46

❗️ФСБ совместно с СК РФ установили, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура.

Взрывное устройство закамуфлировали в рулоны с полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом свыше 22 тонн, в начале августа отправили из порта Одессы в болгарский Русе. К переправке груза были привлечены граждане Украины, Грузии и один гражданин Армении, передает РИА «Новости».

08:45

08:44

Москва будет настойчиво добиваться участия в расследовании теракта на «Северных потоках», заявил РИА Новости Грушко.

08:43

08:42

08:34

«ВСУ в районе Соледара потеряли связь и ведут огонь по позициям своих же, расположенных рядом подразделений», — утверждает офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, которого цитирует ТАСС.

08:33

08:27

08:18

У центрального рынка в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство — ТАСС.

08:16

Соединенные Штаты «используют слабости киевского режима и манипулируют им для достижения собственных целей, которые противоречат интересам украинской элиты», утверждает эксперт Центра изучения России при Восточно-китайском педагогическом университете Цуй Хэн.

«Система внешнего управления позволяет США использовать слабости украинской элиты против нее же самой. Одновременно на Украине распространяется дезинформация», — приводит его слова газета Global Times. По мнению политолога, «Запад манипулирует Киевом, используя его как военную марионетку».

Как уточнил Цуй Хэн, главной темой в повестке дня лидеров государств-членов НАТО в ближайшее время с большой степенью вероятности будет осуждение России, для давления на которую у Вашингтона осталось очень мало новых рычагов, поскольку западные страны ввели против Москвы почти все возможные санкции. Эксперт сравнил Евросоюз с «заложником США, который не способен принимать самостоятельные решения в собственных интересах».

08:15

08:14

Представительство ЛНР сообщило, что ВСУ обстреляли из реактивной системы залпового огня HIMARS город Артемовск в Перевальском районе. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

08:12

Итальянский исследователь, специалист в области социологии терроризма Алессандро Орсини утверждает, что западные СМИ якобы намеренно искажают информацию о конфликте на Украине с целью формирования определенного общественного мнения — ТАСС.

08:10

Взрывы слышны в Николаевской области, сообщило украинское издание «Общественное».

08:08

Байден заявил, что американская администрация вела обсуждения ответных действий США в случае применения Россией тактического ядерного оружия на Украине — ТАСС.

08:07

08:06

В Херсоне прогремели не менее пяти взрывов — ТАСС.

08:05

08:04

Общественное телевидение Украины сообщило о взрывах в Николаеве и Запорожье, а также о воздушной тревоге в Киеве.

08:03

08:02

ВСУ получили еще четыре установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщил украинский министр обороны Алексей Резников — ТАСС.

08:01

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 231-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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