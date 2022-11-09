Военная операция РФ на Украине. День 259-й

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Россия и США требуется много времени для выхода на новые договоренности о контроле над вооружениями, и стороны уже не смогут согласовать их за год, сказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью РИА Новости.

«Россия заинтересована в равноправном и взаимовыгодном диалоге по контролю над вооружениями. Но мы не будем упрашивать США вернуться за стол переговоров. Свою национальную безопасность обеспечим в любых обстоятельствах», - сказал собеседник агентства.