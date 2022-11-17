Военная операция РФ на Украине. День 267-й

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России необходимо на орбите не менее 100 спутников дистанционного зондирования Земли, рассказал в интервью ТАСС гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.

«Что касается спутников ДЗЗ, которые будут собирать на АО «НПО Лавочкина», то разработка унифицированной спутниковой платформы, на базе которой и будет создана группировка, уже завершается. Для удовлетворения интересов России таких спутников должно быть не менее 100», — считает Борисов.

Радарные спутники ДЗЗ предоставляют информацию не только об объектах на поверхности, но и о подземных коммуникациях, трубопроводах. Могут применяться в военной сфере.