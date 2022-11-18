Noize MC признали иноагентом. После начала спецоперации он уехал из России

Вечером в пятницу российский Минюст обновил список иноагентов, включив в этот перечень несколько человек, в том числе рэпера Noize MC. После начала спецоперации на Украине он покинул Россию. В недавних интервью артист говорил, что хочет поддерживать гражданское общество на родине.

Минюст РФ в пятницу, 18 ноября, внес в реестр физлиц-иноагентов журналистку Ирину Шихман, политика Михаила Светова и рэпера Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев). Документ опубликован на сайте ведомства. Кабмин РФ утвердил правила взаимодействия Роскомнадзора с иноагентами Правительство РФ утвердило правила взаимодействия Роскомнадзора с иностранными агентами, передает ТАСС... 17 ноября 20:47

В список также попали блогеры Руслан Карпук и Вячеслав Мальцев, правозащитница Олимпиада Усанова и основатель сетевого сообщества «Диссернет» Андрей Заякин (ранее был внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). В обосновании их включения в реестр указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках — Украина. «У египтян не в традициях признавать свои ошибки» Не успело население Египта «отметить» отставку Хосни Мубарака и его последующий арест, как страна... 16 ноября 09:18

Кроме того, в реестр СМИ-иноагентов внесен главный редактор «Татарской газеты», член Союза журналистов РФ Ирек Биккинин, а также Дмитрий Колезев, главред Republic (издание было ранее признано СМИ-иноагентом) и руководитель интернет-издания It's My City.

Отъезд Noize MC

Еще в декабре 2021 года СК начал проверку творчества Noize MC на предмет экстремизма. Самого артиста тогда заподозрили в попытках реабилитировать нацизм. О результатах проверки пока не сообщалось.

После начала специальной военной операции РФ на Украине Noize MC покинул Россию.

В беседе с журналистом Юрием Дудем (признан в РФ иностранным агентом) рэпер не исключил, что будущего в России для него нет и что возвращаться в страну он не станет.

«Я не мог оставаться в России. Для меня там оставалось только два сценария: сесть в тюрьму за антивоенную деятельность либо помалкивать в тряпочку и пытаться как-то зарабатывать. Но уже не концертами, потому что их проводить не давали. И, видимо, впоследствии все равно оказаться в тюрьме. Потому что я уже много сказал, сделал и без того.

Я уехал, чтобы поддерживать гражданское общество в России», — сказал Алексеев. «Второй фронт против России». Что говорят об этом в Грузии Киевские власти, как утверждает премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, добиваются открытия «второго... 18 ноября 17:55

Говоря о проблемах с организацией концертов в российских городах, Noize MC отметил, что «в Екатеринбурге все немножко по-другому устроено». «Это вообще оппозиционная столица. Там нас отстояли, мы играли в самом большом клубе города», – рассказал он.

Роскомнадзор получит новые полномочия

17 ноября кабмин утвердил правила взаимодействия Роскомнадзора с иностранными агентами, а также ограничения и возобновления доступа к их информационным ресурсам. Эти правила будут действовать в течение шести лет, они приняты в развитие нового закона о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием — он вступит в силу уже с 1 декабря. Военная операция на Украине. День 268-й МИД РФ потребовал от международных организаций осудить расстрел российских пленных на Украине и провести... 19 ноября 00:00

Согласно постановлению правительства РФ, Роскомнадзор будет направлять иноагентам уведомления об ограничении доступа к их ресурсам, он должен оповещать об этом не позднее трех рабочих дней со дня поступления запроса об ограничении доступа.

В свою очередь, иноагенты могут обратиться в Роскомнадзор с просьбой возобновить обычную работу ресурса, подтвердив, что нарушения устранены.

Доступ к сайту должен быть возобновлен не дольше, чем за 30 рабочих дней с момента поступления обращения в Роскомнадзор при условии подтверждения, что нарушения устранены. Согласно принятому закону, доступ к ресурсам иноагентов может ограничиваться, если они не предоставляют требуемые сведения, в том числе отчеты о своей деятельности, а также нарушают «иные положения законодательства об иностранных агентах».