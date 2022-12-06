Военная операция РФ на Украине. День 286-й

Украинские войска за минувшие сутки 33 раза обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив в общей сложности 171 боеприпас, сообщило представительство ДНР в СЦКК — РИА Новости.
Один из цехов и оборудование повреждены на химзаводе «Стирол» в Горловке в ДНР из-за обстрела украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько — РИА Новости.
Работа насосных станций, котельных в Кривом Роге на Украине восстановлена, сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул — РИА Новости.
Химзавод «Стирол» в Горловке в ДНР попал под обстрел, никто не пострадал, сообщил мэр города Иван Приходько — РИА Новости.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об обстреле промзоны Запорожской АЭС со стороны ВСУ — ТАСС.
В Херсонской области пообещали не изымать гривну у населения после прекращения ее оборота — ТАСС.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о возгорании нефтенакопителя в результате атаки беспилотника в районе аэродрома — ТАСС.
Совет Безопасности ООН 6 декабря проведет заседание по гуманитарной ситуации на Украине — ТАСС.
В Госдепе заявили, что потенциальная оперативная совместимость войск Украины с силами НАТО повысилась в последние месяцы — ТАСС.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал пересмотреть антироссийские санкции — ТАСС.
Он также поддержал слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что цена конфликта на Украине разная для ЕС и США, хотя они и придерживаются одних и тех же принципов.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что создание международного трибунала по Украине «находится на столе» — ТАСС.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает необходимым в первую очередь обсуждать гарантии безопасности для Украины и только потом для России — ТАСС.
Министр обороны Украины Алексей Резников и глава Пентагона Ллойд Остин обсудили по телефону усиление системы противовоздушной обороны ВСУ — ТАСС.
Россия до сих пор продолжает производство крылатых ракет, несмотря на санкции — ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.
Канада выделит Украине 15 миллионов канадских долларов (11 миллионов долларов США) на поставки оборудования для разминирования территорий — РИА Новости со ссылкой на издание Globe and Mail.
США хотят, чтобы мирные переговоры по Украине принесли справедливый и длительный мир, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен — РИА Новости.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты сфокусированы на помощи Украине вернуть территории, занятые Россией с 24 февраля — РИА Новости.
На Украине погибли два польских наемника «Интернационального легиона», воевавшие на стороне ВСУ поляки Януш Шеремета и Кшиштоф, написал в Twitter журналист Polsat News Матеуш Лаховский — РИА Новости.