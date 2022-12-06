06 декабря 2022, 08:33 Политика Военная операция РФ на Украине. День 286-й Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 286-й день Мария Шустрова

close 100% Работа железнодорожных войск в Херсонской области Евгений Биятов/РИА Новости

Губернатор Курской области сообщил о возгорании нефтенакопителя в результате атаки беспилотника в районе аэродрома. В Польше сообщили о гибели двух поляков из «Интернационального легиона» на Украине. Госсекретарь США заявил, что Штаты помогают Украине вернуть территории, занятые Россией с 24 февраля. По его словам, создание международного трибунала по Украине «находится на столе». Совет Безопасности ООН 6 декабря проведет заседание по гуманитарной ситуации на Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.