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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 294-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 294-й день

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Евгений Биятов/РИА Новости
В Киеве с утра 14 декабря звучат взрывы, в городе объявили воздушную тревогу. В ДНР оценили нанесенный Украиной ущерб в 1,3 трлн рублей. Православная церковь Украины хочет быстрее запретить через Раду деятельность УПЦ Московского патриархата и уже в этом году праздновать Рождество на католический манер 25 декабря. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
10.07

ТАСС: ВСУ утром 14 декабря нанесла удар из ствольной артиллерии по городу Алешки Херсонской области. Было выпущено шесть снарядов.

9.54

Загрузка баллистической ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку.

9.51

9.46

ВСУ 30 раз за прошедшие сутки открывали огонь по территории ДНР, выпустив 121 боеприпас, три человека погибли, сообщили власти республики.

9.43

В МВД сообщили о задержании причастных к гибели трех красноярских полицейских, погибших при ракетном обстреле в Херсонской области 9 октября.

По данным МВД, был задержан гражданин Украины 17-летний Роман Литвинов, который признался, что передавал ВСУ за деньги данные о расположении российских военных и полицейских в Голопристанском районе Херсонской области. Второй корректировщик 18-летний Ларион Лаврив был задержан на территории Краснодарского края, добавили в пресс-службе министерства.

9.41

ВСУ снова обстреляли Донецк. За пять минут с 8.40 мск украинские военные выпустили по городу девять снарядов калибра 155 мм.

9.36

Поврежденное здание в Шевченковском районе Киева.

9.24

Утром 14 декабря ВСУ обстреляли Макеевку и Донецк, сообщили власти ДНР. Удары наносились из орудий калибра 155 мм.

9.15

Киевские власти сообщили о повреждении двух административных зданий в Шевченковском районе города из-за попадания обломков сбитого беспилотника.

9.13

Денис Пушилин сообщил, что в ДНР не проводится мобилизация. И если подобные решения и будут приниматься — то на федеральном уровне.

9.07

«Ведомости» сообщают, что врио глав ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей приедут в Москву 20 декабря на первую встречу с президентом России в качестве руководителей субъектов страны.

8.50

Мэр Горловки сообщил, что число погибших в результате ночного обстрела ВСУ увеличилось до двух. Мертвого мужчину обнаружили в Калининском районе города.

8.39

Соединенные Штаты предъявили обвинения группе из семи человек, в том числе пяти гражданам РФ, в закупке электронных компонентов и техники в обход американских санкций для оборонной промышленности России. Каждому из них грозит до 30 лет лишения свободы.

8.35

Виталий Кличко сообщил, что ПВО сбили над Киевом 10 дронов-камикадзе.

8.34

Вооруженные силы Украины могут устроить диверсии на гражданских объектах и логистических развязках в Сватове. Об этом ТАСС сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, украинское командование начинает серьезно рассматривать возможность проведения диверсионных действий в городе ввиду длительных безуспешных действий на сватовском направлении. Целями для диверсий могут стать сватовские госучреждения, объекты гражданской инфраструктуры и логистические развязки.

8.29

ФАС России получила ходатайство от «Татнефти» о приобретении российского бизнеса финской компании Nokian Tyres, сообщили нам в пресс-службе ведомства.

По данным Роспатента, ООО «Нокиан Тайерс» подала заявки на товарные знаки «Торстен» и Torsten, Ikonan, Ikon.

8.24

Экстренные и аварийные отключения света продолжатся в Одесской области в среду, 14 декабря, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК.

8.21

Боевая работа ЗРК «Тор».

8.20

Украинские Telegram-каналы сообщают, что взрывы в Киеве произошли в результате ударов российских беспилотников «Герань-2» по объектам энергетической инфраструктуры.

8.19

Новая Зеландия направит $1,9 млн на закупку гуманитарной помощи для Украины.

8.18

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил ТАСС, что СНБО Украины ввел санкции даже против лояльных Киеву представителей Украинской православной церкви Московского патриархата.

8.17

Украинские СМИ сообщают, что подстрекателей к митингам в Одессе, которые происходят из-за отключения света, привлекли к ответственности.

8.15

8.14

Украинские войска испытывают острую нехватку транспортных средств с хорошей проходимостью в условиях бездорожья, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

По его словам, речь идет о дефиците гусеничной техники. Марочко рассказал, что ВСУ все чаще использует гражданский транспорт, который не предназначен для эксплуатации в условиях активных боевых действий.

8.11

Пушилин заявил, что Россия должна взять под контроль Одессу и Чернигов. Он считает, что только так можно обеспечить безопасность территории ДНР.

8.10

Кроме Киевской области воздушная тревога объявлена в Винницкой и Житомирской.

8.08

В ЛНР заявили, что в ВСУ участились несчастные случаи из-за некачественных боеприпасов.

8.07

Калининградские власти подсчитывают ущерб от введенных Литвой ограничений на транзит, чтобы предъявить претензии в рамках ВТО, заявил глава региона Антон Алиханов.

8.06

Пушилин про ущерб ДНР.

8.06

Пушилин заявил, что оружие, которое поставляют Украине страны Запада, оказывается на черном рынке.

8.05

Подготовка военных инженеров в Белоруссии.

8.04

В результате ночного обстрела ВСУ Горловки погибла мирная жительница, сообщили в штабе теробороны ДНР.

ВСУ обстреляли Никитовский район Горловки в 00:40 мск, выпустив четыре снаряда из артиллерии калибра 152 мм. Утром удару также подвергся Калининский район, в общей сложности по городу выпущено 14 снарядов.

8.03

Боевая работа Су-25 в зоне СВО.

8.02

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о как минимум одном взрыве на правом берегу Киева в Шевченковском районе. Там находится множество офисов силовиков, а также объекты энергоинфраструктуры.

8.01

Киевские власти сообщили в взрывах в городе, объявлена воздушная тревога.

8.00

РИА Новости: представители Православной церкви Украины торопят принятие закона, запрещающего деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата, поскольку хотят успеть начать уже в этом году праздновать Рождество на западный манер – 25 декабря, причем делается это по настоянию США.

8.00

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что нанесенный Украиной республике ущерб превысил 1,3 трлн рублей.

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