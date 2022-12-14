Военная операция РФ на Украине. День 294-й

ТАСС: ВСУ утром 14 декабря нанесла удар из ствольной артиллерии по городу Алешки Херсонской области. Было выпущено шесть снарядов.
ВСУ 30 раз за прошедшие сутки открывали огонь по территории ДНР, выпустив 121 боеприпас, три человека погибли, сообщили власти республики.
В МВД сообщили о задержании причастных к гибели трех красноярских полицейских, погибших при ракетном обстреле в Херсонской области 9 октября.
По данным МВД, был задержан гражданин Украины 17-летний Роман Литвинов, который признался, что передавал ВСУ за деньги данные о расположении российских военных и полицейских в Голопристанском районе Херсонской области. Второй корректировщик 18-летний Ларион Лаврив был задержан на территории Краснодарского края, добавили в пресс-службе министерства.
ВСУ снова обстреляли Донецк. За пять минут с 8.40 мск украинские военные выпустили по городу девять снарядов калибра 155 мм.
Утром 14 декабря ВСУ обстреляли Макеевку и Донецк, сообщили власти ДНР. Удары наносились из орудий калибра 155 мм.
Киевские власти сообщили о повреждении двух административных зданий в Шевченковском районе города из-за попадания обломков сбитого беспилотника.
Денис Пушилин сообщил, что в ДНР не проводится мобилизация. И если подобные решения и будут приниматься — то на федеральном уровне.
«Ведомости» сообщают, что врио глав ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей приедут в Москву 20 декабря на первую встречу с президентом России в качестве руководителей субъектов страны.
Мэр Горловки сообщил, что число погибших в результате ночного обстрела ВСУ увеличилось до двух. Мертвого мужчину обнаружили в Калининском районе города.
Соединенные Штаты предъявили обвинения группе из семи человек, в том числе пяти гражданам РФ, в закупке электронных компонентов и техники в обход американских санкций для оборонной промышленности России. Каждому из них грозит до 30 лет лишения свободы.
Вооруженные силы Украины могут устроить диверсии на гражданских объектах и логистических развязках в Сватове. Об этом ТАСС сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, украинское командование начинает серьезно рассматривать возможность проведения диверсионных действий в городе ввиду длительных безуспешных действий на сватовском направлении. Целями для диверсий могут стать сватовские госучреждения, объекты гражданской инфраструктуры и логистические развязки.
ФАС России получила ходатайство от «Татнефти» о приобретении российского бизнеса финской компании Nokian Tyres, сообщили нам в пресс-службе ведомства.
По данным Роспатента, ООО «Нокиан Тайерс» подала заявки на товарные знаки «Торстен» и Torsten, Ikonan, Ikon.
Экстренные и аварийные отключения света продолжатся в Одесской области в среду, 14 декабря, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК.
Украинские Telegram-каналы сообщают, что взрывы в Киеве произошли в результате ударов российских беспилотников «Герань-2» по объектам энергетической инфраструктуры.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил ТАСС, что СНБО Украины ввел санкции даже против лояльных Киеву представителей Украинской православной церкви Московского патриархата.
Украинские СМИ сообщают, что подстрекателей к митингам в Одессе, которые происходят из-за отключения света, привлекли к ответственности.
Украинские войска испытывают острую нехватку транспортных средств с хорошей проходимостью в условиях бездорожья, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.
По его словам, речь идет о дефиците гусеничной техники. Марочко рассказал, что ВСУ все чаще использует гражданский транспорт, который не предназначен для эксплуатации в условиях активных боевых действий.
Пушилин заявил, что Россия должна взять под контроль Одессу и Чернигов. Он считает, что только так можно обеспечить безопасность территории ДНР.
Калининградские власти подсчитывают ущерб от введенных Литвой ограничений на транзит, чтобы предъявить претензии в рамках ВТО, заявил глава региона Антон Алиханов.
Пушилин заявил, что оружие, которое поставляют Украине страны Запада, оказывается на черном рынке.
В результате ночного обстрела ВСУ Горловки погибла мирная жительница, сообщили в штабе теробороны ДНР.
ВСУ обстреляли Никитовский район Горловки в 00:40 мск, выпустив четыре снаряда из артиллерии калибра 152 мм. Утром удару также подвергся Калининский район, в общей сложности по городу выпущено 14 снарядов.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о как минимум одном взрыве на правом берегу Киева в Шевченковском районе. Там находится множество офисов силовиков, а также объекты энергоинфраструктуры.
РИА Новости: представители Православной церкви Украины торопят принятие закона, запрещающего деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата, поскольку хотят успеть начать уже в этом году праздновать Рождество на западный манер – 25 декабря, причем делается это по настоянию США.