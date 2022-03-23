Умерла первая женщина-госсекретарь США Мадлен Олбрайт

Первая женщина-госсекретарь США Мадлен Олбрайт (урожденная Мария Яна Корбелова) умерла в возрасте 84 лет. Жизнь ее началась непросто. Еврейка по происхождению, будущая госсекретарь родилась в чешской Праге в семье дипломатов. После оккупации Чехословакии гитлеровскими войсками ее семья бежала в Англию, где приняла католицизм. После войны семья Корбеловых вернулась на родину, но вынуждена была просить политического убежища в США после прихода к власти коммунистов.

Гражданство США Мадлен Олбрайт получила в 1957 году. В политику пришла в 1970-х, став активистом Демократической партии. В 1992 году, поработав в администрации президента Картера, Олбрайт стала постпредом США в ООН. Поддержавшая санкции против Ирака, Мадлен Олбрайт в интервью CBS заявила, что «гибель полумиллиона детей стоила того». Впоследствии она сказала, что жалеет о сказанном.

Госсекретарем Олбрайт стала в 1997 году. Она лично выбирала цели для бомбардировок НАТО в Югославии.

Известна якобы сказанная Олбрайт фраза о том, что Сибирь должна быть под международным контролем — эти слова ей приписывала российская пресса. Однако сама экс-госсекретарь эти слова отрицала.