Две недели до нового удара. Власти готовят меры против COVID-19

У России есть около двух недель, чтобы подготовиться к новому удару пандемии в свете распространения штамма «омикрон», сказал глава государства Владимир Путин. Правительству страны и регионам надо принять все необходимые меры для борьбы с коронавирусом, отметил он. За последние сутки в стране выявили 17 946 случаев заражения, 745 человек скончались. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин считает, что у страны есть примерно две недели, чтобы подготовиться к новому удару пандемии. Об этом он заявил в среду, 12 января, на совещании с членами правительства. В России выявлено 17 946 новых случаев заражения коронавирусом В России за последние сутки выявили 17 946 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом... 12 января 14:00

«Мы видим, что происходит в мире. Это говорит о том, что у нас есть хотя бы пара недель для того, чтобы подготовиться», — сказал глава государства.

Путин считает необходимым как следует подготовиться к возможной новой волне коронавируса во всех регионах страны.

«Для того, чтобы эффективно работать, нужна мобилизация учреждений разного рода — и федеральных учреждений, и региональных, местных, отраслевых. Нужно со всеми проработать и быть готовыми к возможному удару этого вируса на новом витке», — указал он.

Российский лидер констатировал, что «есть совершенно очевидные вещи, с которыми ничего не поделаешь — это общение людей, поездки в каникулярный период за границу, в том числе в страны со сложной эпидобстановкой». «Поэтому нужно быть готовыми к росту заболеваемости», — подчеркнул Путин, поручив премьер-министру Михаилу Мишустину «в самое ближайшее время проработать это с регионами РФ».

Праздники заканчиваются

«Совершенно очевидно то, что мы находимся, конечно, в очень сложной ситуации сегодня. В ситуации преддверия каких-то возможных вспышек заболеваемости, тем более что праздники большие, общение между людьми очень интенсивное было в это время, и это не может не сказаться на эпидемиологической ситуации в стране», — отметил глава государства. В России за сутки удвоилось число случаев заражения «омикроном» В России за минувшие сутки выявлено 698 случаев заражения штаммом коронавируса... 12 января 14:00

Он добавил, что тема борьбы с коронавирусом продолжает оставаться актуальной, «причем не только в РФ, но и по всему миру», в том числе из-за штамма «омикрон».

«Это лишний раз подчеркивает, что мы очень правильно сделали, что направили группу наших специалистов в Южно-Африканскую Республику. Еще раз хочу поблагодарить президента ЮАР и коллег, которые предоставили возможность поработать с этим штаммом прямо на месте, где он возник, где он был обнаружен. Надеюсь, что здесь у нас тоже будут определенные преимущества с точки зрения своевременности принятия необходимых решений», — заявил Путин.

Президент сказал, что праздники «постепенно заканчиваются». «Как мы видим, проходят ровно, спокойно», — заключил он.

Наращивание тестирования, углубленная диспансеризация

Кроме того, российский лидер поручил активнее проводить углубленную диспансеризацию для переболевших COVID-19, назвав недостаточными текущие показатели по этому направлению. «Изгибается, как змея». Как «Спутник V» нейтрализует «омикрон» Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, почему вакцина «Спутник V» сохраняет эффективность... 12 января 11:20

«Хочу еще раз подчеркнуть необходимость все-таки проведения дополнительной углубленной диспансеризации для людей, которые переболели коронавирусной инфекцией», — сказал Путин.

По его словам, в 2021 году было запланировано, что такой возможностью воспользуются почти 9,5 млн человек, однако прошли через процедуры восстановления здоровья менее 2 млн человек. В связи с этим глава государства призвал «к этому не то чтобы вернуться, а заняться этим поактивнее».

Президент призвал увеличивать объемы тестирования на коронавирус в стране, а также продолжать и наращивать прививочную кампанию. Он обратил особое внимание на готовность больничной сети и промышленности к возможной новой волне эпидемии.

«Тестирование нужно наращивать, вы правы абсолютно, — согласился Путин, комментируя доклад вице-премьера Татьяны Голиковой. — Нужно это сделать. И вакцинирование продолжить». «Омикрон» умудрился выхватить кусочек другого вируса» Профессор вирусологии Александр Чепурнов объяснил, чем значительно отличается «омикрон»-вариант... 10 января 00:30

Президент пояснил, что на днях обсуждал эту тему с главами некоторых регионов. «Есть вопросы, и нужно их оперативно решать», — указал он.

Путин вновь обратился к теме прививок: «нужно наращивать вакцинирование, наращивать».

«Не забывайте про это. И я просил бы в этой связи председателя правительства проработать этот вопрос и с регионами в самое ближайшее время», — подчеркнул президент.

Новые меры борьбы

Правительство России отрабатывает дополнительные меры на случай, если ситуация с коронавирусом в стране будет развиваться по неблагоприятному сценарию, и представит их к концу недели, проинформировала в свою очередь Голикова. «Виден конец острой фазы пандемии». Итоги исследования пациентов с «омикроном» в ЮАР Проведенное в Южной Америке исследование указывает на окончание острой фазы пандемии COVID-19, пишет... 09 января 23:28

«Мы отрабатываем дополнительные мероприятия срочного реагирования, в том числе финансового обеспечения», — рассказала она, отметив, что нового эпидемического подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в России из-за распространения штамма «омикрон» не избежать.

По ее словам, в России на данный момент выявили 698 случаев заражения штаммом «омикрон» , большинство из них приходится на московский регион.

«Наша задача — принять исчерпывающие меры по сдерживанию распространения инфекции», — подчеркнула вице-премьер.

Она сообщила, что в конце декабря регионам был дан набор поручений, которые они уже реализовали или продолжают реализовывать. В их числе проведение до конца новогодних каникул дезинфекции освобождающихся помещений стационаров организаций социального обслуживания, медицинских и образовательных организаций. Также необходимо усилить контроль за изоляцией лиц с подтвержденным диагнозом и возвращающихся из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Голикова: данные о спаде заболеваемости COVID-19 «не совсем реалистичны» Данные о спаде коронавирусной инфекцией в России нельзя считать полностью реалистичными, так как... 12 января 14:00

Кроме того, субъектам РФ поручено обеспечить запас лекарств и готовность медицинских организаций и лабораторий к возможному эпидподъему.

Московский регион первым в России столкнется с ростом заболеваемости COVID-19 из-за распространения нового штамма «омикрон», сказала Голикова.

«Мы понимаем, что, скорее всего, столичный регион, как уже, к сожалению, сложилась негативная традиция, примет на себя первый удар распространения нового штамма. Поэтому мы предполагаем, что при такой контагиозности показатели заболеваемости и выявляемости новой коронавирусной инфекции могут быть кратно превышены», — пояснила она.

Темпы распространения инфекции и вакцинации

В России выявили 17 946 случаев заражения коронавирусом за последние сутки, сообщили 12 января в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Число летальных исходов возросло на 745. «Дельтакрон». Что известно о найденном на Кипре штамме коронавируса Гибрид штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон» обнаружили на Кипре. Новый... 09 января 11:27

Условная летальность увеличилась до уровня 2,98%, а коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 1,05, следует из подсчетов ТАСС. Индикатор показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 10 702 150 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 9 758 364 человека, умерли 318 432.

По состоянию на 10 января 2022 года Россия находится на 95-м месте в мире по уровню вакцинации населения. Этот показатель составляет 45,88% (по данным сайта стопкоронавирус.рф, Университета Джонса Хопкинса и проекта Our World in Data).