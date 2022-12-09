«Голливуд мог бы снять фильм поинтереснее». Первое интервью Виктора Бута на свободе

Виктор Бут, которого накануне обменяли на гражданку США Бриттни Грайнер, дал первое интервью после освобождения из американской тюрьмы. В беседе с RT он поделился своими эмоциями от возвращения домой и оценкой ситуации вокруг него, а также об отношении к России в США. По словам Бута, он не сталкивался с русофобией в свой адрес. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В пятницу, 9 декабря, Мария Бутина опубликовала на портале RT первое интервью Виктора Бута, вернувшегося на родину после 14 лет тюремного заключения. «Вашингтон категорически отказывался от диалога». Как Москва обменяла Грайнер на Бута Знаменитая американская баскетболистка Бриттни Грайнер, отбывавшая заключение в колонии в Мордовии... 08 декабря 22:42

Он, в частности, рассказал, что не сталкивался с проявленими русофобии в свой адрес.

Отметим, что в 2012 году американские власти отправили Бута для отбывания наказания в тюрьму максимально строгого режима ADX Florence в городе Флоренс (штат Колорадо).

«Ты знаешь, наверное, вот в этой тюрьме… так как она находится в таком традиционно «красном поясе» Америки — такая одноэтажная Америка, как у нас раньше говорили — я не встречался с такой русофобией», — рассказал он Бутиной. ЕС согласился включить Хорватию в зону Шенгена. Заявки Румынии и Болгарии отклонены Совет ЕС на уровне глав МВД согласовал присоединение Хорватии к Шенгену — это произойдет уже... 08 декабря 20:02

Бут подчеркнул, что не наблюдал предвзятого отношения как со стороны других заключенных, так и со стороны персонала.

«В основном все были как-то настроены с какой-то симпатией к России. Или, по крайней мере, если они ничего не знали, они, по крайней мере, спрашивали что-то про Россию», — пояснил он.

При этом Бут считает, что Запад «шокирован» желанием России развиваться как самостоятельное государство.

«Запад считает, что они нас не добили в 90-м году, когда Советский Союз начал распадаться. И то, что мы сейчас пытаемся просто жить и как бы никем не быть, понимаешь, рулимыми и ни от кого не зависеть, быть по-настоящему независимой державой и развиваться так, как наш народ это выберет, это, конечно, для них шокирующая такая новость», — утверждает он.

По оценкам Бута, сделка между Россией и США по его обмену на Бриттни Грайнер говорит о том, что сторонам все-таки удалось найти точки соприкосновения.

При этом не стоит считать, что американская сторона в чем-то «прогнулась», добавил он. По его мнению, часто политика Вашингтона «идет на детском уровне дворовых пацанов».

«Я уверен, что ни наше руководство, ни те, кто у нас принимает решения, такими категориями не мыслят, слабый ты или не слабый. Настоящая сила никогда не нуждается в каком-то проявлении, на таком, извините, дешевом уровне», — сказал Бут.

Бриттни Грайнер и Виктор Бут в самолете перед отправлением в США и Россию, 8 декабря 2022 года Обмен ранее осужденной в РФ гражданки США Бриттни Грайнер на отбывавшего наказание в США российского бизнесмена Виктора Бута в аэропорту Абу-Даби, ОАЭ, 8 декабря 2022 года Виктор Бут в самолете перед отправлением в Россию в аэропорту Абу-Даби, ОАЭ, 8 декабря 2022 года Бриттни Грайнер в самолете перед отправлением в США в аэропорту Абу-Даби, ОАЭ, 8 декабря 2022 года Виктор Бут (справа) во время обмена перед отправлением в Россию, Абу-Даби, 8 декабря 2022 года Полную галерею можно посмореть

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По его словам, «раз сделка состоялась, значит, были найдены какие-то точки соприкосновения, которые могли удовлетворить две стороны». «Иначе бы этой сделки не было», — констатировал он.

Бут также выразил мнение, что Голливуд мог бы снять о нем фильм поинтереснее.

Вопрос о том, соответствует ли действительности представление Голливуда о нем, он назвал самым частым, на который ему приходилось отвечать в американской тюрьме.

«Я говорю: понимаешь, если бы пришли ко мне и спросили, я хотя бы как-то, может быть, придумал бы более интересную историю», — рассказал Бут. По его мнению, Голливуд «стал отделом пропаганды вашингтонского обкома». «США несут ответственность за преступления ИГИЛ»* Начавшаяся в июне 2011 года гражданская война в Сирии первое время шла... 07 декабря 09:28

Речь идет о фильме «Оружейный барон», образ главного героя которого был списан с Бута, передает ТАСС. Адвокат россиянина Алексей Тарасов рассказал, что его подзащитный смотрел эту киноленту.

«Насколько я знаю, он видел этот фильм. Когда Виктор сидел в тюрьме в Таиланде, его просили охранники ставить автографы на обложки и DVD с этим фильмом. Виктор, конечно, не отождествляет себя с этим героем.

Если выбирать между Николасом Кейджем и Бутом, то Виктор более харизматичен», — полагает Тарасов. Виктор Бут возвращается в Россию. Его обменяли на баскетболистку Бриттни Грайнер Виктора Бута, осужденного в США на 25 лет лишения свободы за незаконную торговлю оружием... 08 декабря 19:50

Бута, осужденного в США на 25 лет лишения свободы за незаконную торговлю оружием, в четверг обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которую признали виновной в контрабанде наркотиков в РФ. Процедура состоялась в аэропорту Абу-Даби, сообщили 8 декабря в МИД России. Там отметили, что Вашингтон категорически отказывался от диалога. Тем не менее, Москва продолжала работу в этом направлении и Бут накануне вернулся на родину.

Его арестовали в 2008 году в Таиланде по запросу США, обвинив в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. Вашингтон считает, что Бут якобы собирался поставить оружие организации «Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа», которую в Штатах признали террористической. В 2010 году его экстрадировали в США, в 2012-м суд приговорил его к 25 годам лишения свободы. Вину россиянин не признал. «Под особым контролем». США согласовали операции по картам «Мир» в Казахстане Казахстанские банки смогут принимать платежи и переводы по картам «Мир», а также выдавать... 09 декабря 14:18

Грайнер — двукратная олимпийская чемпионка. В феврале ее задержали в московском аэропорту Шереметьево с картриджами к вейпам с гашишным маслом в ручной клади. Она говорила, что каннабис ей прописали врачи, она забыла вынуть его из сумки. Суд приговорил Грайнер к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. В ноябре ее этапировали из СИЗО в колонию общего режима в Мордовии.

В Москве и Вашингтоне говорили, что переговоры по вопросу обмена заключенными ведутся по специально созданному для этого каналу. 8 декабря в аэропорту Абу-Даби Бута обменяли на Грайнер. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова уточняла, что обоих заключенных помиловали, то есть они не будут отбывать остаток срока наказания. Бут после освобождения вернулся в Москву. Грайнер направилась в США, ее самолет приземлился в Техасе.