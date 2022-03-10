Центр торговли СССР: 100 лет с открытия ЦУМа

Ровно 100 лет назад, 10 марта 1922 года, в Москве открылся крупнейший универмаг в стране — под вывеской Мосторга. Позднее он был переименован в Центральный универсальный магазин. За свою историю ЦУМ пережил бомбежки и пожары, три раза перестраивался, но стал примером новаторства в торговле и технологиях. Постоянным клиентом универмага был писатель Антон Чехов, а Иосиф Сталин приводил здание в качестве антипримера при моделировании танков. Для современников ЦУМ же стал домом роскоши и моды.

Как менялся Центральный универсальный магазин — в фотогалерее «Газеты.Ru».