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Кучма, Ющенко, Порошенко, Зеленский. Кто пришел на прощание с первым президентом Украины

В «Украинском доме» на Крещатике простились с первым президентом независимой Украины Леонидом Кравчуком. Гроб с телом политика встречали мэр Киева Виталий Кличко, министр культуры Александр Ткаченко, экс-председатель Верховной рады Александр Мороз и украинские бизнесмены Григорий и Игорь Суркисы. На одной из фотографий, размещенных в траурном зале, была цитата Кравчука: «Украина для меня все вместе: и прошлое, и настоящее, и будущее, и жизнь, и смерть. Без Украины бытие пусто, чувство пусто, разум угас».

Церемонию прощания посетили второй, третий, пятый и шестой президенты Украины – Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Действующий глава государства пришел с супругой Еленой Зеленской.

Кравчука похоронили на Байковом кладбище, рядом с экс-мэром Киева Александром Омельченко.

О смерти первого президента Украины было объявлено 10 мая. Кравчук умер на 89-м году жизни после продолжительной болезни. В 2017 и в 2021 годах он перенес операции на сердце с установкой стентов. После последнего оперативного вмешательства больше месяца провел в реанимации на аппарате ИВЛ, а затем проходил долгую реабилитацию в Германии.

Кравчук скончался через неделю после смерти первого президента независимой Белоруссии Станислава Шушкевича. Шушкевич, Кравчук и первый президент России Борис Ельцин в 1991 году подписали Беловежские соглашения, после чего СССР перестал существовать.

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