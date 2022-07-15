Военная операция РФ на Украине. День 142-й

В Киеве сняли табличку с названием улицы Московской после ее переименования в улицу Князей Острожских.
В Северске имеются очаги сопротивления ВСУ, силы ДНР ведут зачистку восточных районов города, сообщили в мининформации ДНР — ТАСС.
Андрей Макаревич подтвердил, что концерт группы «Машина времени» в Екатеринбурге, запланированный на осень, не состоится.
Осенью музыкальный коллектив должен был совершить тур по городам России. После Екатеринбурга концерты должны были состояться в Перми, Тюмени, Челябинске, Москве, Пензе и Саратове. Все они отменены.
Российская делегация не должна присутствовать на встрече министров финансов и глав центральных банков стран «большой двадцатки», заявила глава минфина США Джанет Йеллен, пишет Politico. По ее словам, России не место на встрече из-за продолжения российской военной спецоперации на территории Украины.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский желает заключить со своими международными партнерами соглашение, которое закрепит их стремление к участию в восстановлении украинской территории. В своем Telegram-канале он отметил, что речь идет о серии меморандумов со странами – партнерами Украины.
«Президент Украины, правительство, офис президента активно общаются со всеми нашими союзниками. Мы хотим заключить меморандумы со странами-партнерами, где были бы закреплены соответствующие намерения по восстановлению украинских регионов», — пояснил Шмыгаль. Как указал премьер Украины, таким образом в Киеве рассчитывают перенести вопрос восстановления страны из политической плоскости на уровень конкретики — «технической документации проектов и четких планов». Шмыгаль также подчеркнул, что руководители украинских регионов должны активно взаимодействовать с зарубежными коллегами, чтобы добиться сотрудничества в области восстановления страны.
В ДНР число погибших из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки увеличилось до трех, сообщили в Штабе территориальной обороны республики — ТАСС.
Украинские военные четвертый раз за утро нанесли удар по Доломитному, выпустив 13 снарядов калибра 155 мм — ТАСС.
Министерство обороны Японии завершило процесс доставки гуманитарных грузов для украинских беженцев, находящихся на территории соседних с Украиной стран — ТАСС.
Приграничное село Некислицы Брянской области подверглось обстрелу со стороны Украины, повреждена линия электропередачи. Никто не пострадал, сообщил губернатор региона Александр Богомаз — ТАСС.
В Грайвороне в Белгородской области после сброса взрывного устройства оказалось повреждено здание библиотеки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков — ТАСС.
ВСУ пять раз за ночь обстреляли пригороды Горловки из артиллерии большого калибра, сообщило представительство ДНР — ТАСС.
ВСУ нанесли удар по Стаханову из реактивных систем залпового огня HIMARS, выпустив шесть ракет, утверждает представительство ЛНР — ТАСС.
Токио считает признание КНДР Донецкой и Луганской народных республик нарушением международного права, заявил глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси — ТАСС.
Стремление жителей Запорожской области Украины получить паспорт РФ якобы показывает, что люди хотят воссоединения с Россией, а значит, вероятно, так они проголосуют и на референдуме, утверждает член главного совета временной гражданской администрации региона Владимир Рогов — ТАСС.
В ВГА сообщили, что около четверти базовых станций сотовой связи восстановили в Запорожье — ТАСС.
Число избирателей в вышедших из-под контроля Киева территориях Запорожской области Украины к моменту проведения референдума о вхождении в состав РФ составит 700-800 тыс. человек, более точные цифры станут известны через 1-1,5 месяца, указал член совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов — ТАСС.
ВСУ обстреляли Ясиноватую из ствольной артиллерии калибра 122 мм, сообщили в представительстве ДНР — ТАСС.
Украина нуждается в поставках систем противоракетной обороны как можно скорее, заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук — ТАСС.