Военная операция РФ на Украине. День 176-й

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Крупнейшие европейские страны не предлагали в июле военную помощь Украине, пишет газета Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики, который в рамках проекта Ukraine Support Tracker оценивает предоставляемую Украине военную, финансовую и гуманитарную помощь.

По словам руководителя проекта Кристофа Требеша, с конца апреля наблюдается тенденция к снижению объемов военной помощи Украине со стороны европейских стран. Требеш отметил, что 11 августа страны — участницы донорской конференции «Копенгаген - Украина - 2022» договорились выделить на закупки оружия Киеву €1,5 млрд, однако эта сумма представляется «мизерной по сравнению с тем, что было озвучено на предыдущих конференциях».