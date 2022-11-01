Военная операция РФ на Украине. День 251-й

❗️В Харьковской области возбуждены 12 уголовных дел против учителей, которые работали на территориях, подконтрольных РФ — СМИ со ссылкой на украинскую Нацполицию
Более 15 тыс. человек записались в добровольческие отряды в России с начала спецоперации, заявили в Генштабе ВС РФ.
Подача воды и электроснабжение восстановлены в Киеве, но отключения света еще будут, поскольку дефицит в энергосистеме значителен, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар провел переговоры по телефону с украинским коллегой Алексеем Резниковым и министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым, передает ТАСС.
Они обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки, турецкий министр высказался за необходимость ее продления. Кроме того, Хулуси Акар отметил, что «гуманитарную зерновую инициативу следует отделять от ситуации с конфликтом в Украине».
Росавиация продлила ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной части России до 9 ноября.
Пассажиры отмененных рейсов в аэропорту ДомодедовоСергей Карпухин/Reuters
Два человека в ДНР погибли, шесть ранены за сутки в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщает ТАСС.
Моряки Черноморского флота РФ сбили беспилотник на севере Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Пять жилых домов в Первомайске в ЛНР получили повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ — ТАСС
❗️Власти Полтавы, Николаева и Днепропетровской области сообщили о новых взрывах.
Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил, что над областью замечены «вражеские БПЛА, три из них сбили» и призвал оставаться в укрытиях. Сбитые дроны упали на гражданские объекты, добавил чиновник.
Воздушную тревогу ночью 1 ноября объявили и, спустя некоторое время, отменили в Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях Украины.