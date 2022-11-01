Военная операция РФ на Украине. День 251-й

9:40

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар провел переговоры по телефону с украинским коллегой Алексеем Резниковым и министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым, передает ТАСС.

Они обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки, турецкий министр высказался за необходимость ее продления. Кроме того, Хулуси Акар отметил, что «гуманитарную зерновую инициативу следует отделять от ситуации с конфликтом в Украине».