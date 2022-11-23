Военная операция РФ на Украине. День 273-й

Список военнослужащих ЛНР, которые могут находиться в плену у украинской стороны, содержит имена 640 человек, сообщил врио главы региона Леонид Пасечник — ТАСС.
Украина может потерять поддержку западных стран только в том случае, если начнет искать дипломатическое решение конфликта по собственному усмотрению — такое мнение изложил в опубликованной во вторник в журнале The American Conservative статье репортер издания Брэдли Девлин.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Германия до начала СВО якобы рассчитывала на быстрое поражение Украины — ТАСС.
Германия, вопреки заявлениям канцлера Олафа Шольца, не спешит наращивать число своих военнослужащих в Литве, что вызывает негативную реакцию Вильнюса, пишет газета Welt.
Россия не ведет неформальные переговоры с Украиной о прекращении боевых действий вследствие упрямой позиции киевских властей, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин. Он также заметил, что обострение конфликта в ближайшие недели маловероятно — ТАСС.
Запасы оружия в странах Запада, в том числе в США, достигли критически низких значений из-за поставок Киеву, а возможности по их восполнению оказались весьма ограничены, пишет газета Le Monde.