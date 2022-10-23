Военная операция РФ на Украине. День 242-й

1,3 млн абонентов на Украине остались без электроэнергии, сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Он охарактеризовал ситуацию с обеспечением страны электричеством как «очень сложную».
Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин приехал в Донецк и привез Народной милиции ДНР зимнее обмундирование.
Власти Белгородской области временно отселили из домов жителей потенциально опасных зон Шебекина, который 22 октября подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Граждане находятся на одной из баз отдыха, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
ВСУ утром обстреляли город Энергодар, в котором находится Запорожская АЭС, из-за удара получил повреждения гражданский объект — глава администрации города Александр Волга.
На орбиту вывели первый аппарат по программе «Сфера» и три спутника «Гонец-М».
Проект «Сфера» — проект по созданию глобальной сети спутников, обеспечивающих широкополосное подключение к Интернету в регионах со слабой инфраструктурой. По предназначению идентичен американской системе Starlink, которая активно используется украинскими военными.
Экс-президент США Дональд Трамп намекнул на свою готовность участвовать в следующих выборах главы государства, которые пройдут в 2024 году.
Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 242-го дня специальной военной операции РФ на Украине.
Киевские власти готовят на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса — РИА Новости со ссылкой на «заслуживающие доверия» источники.
Цель провокации — обвинить Россию в применении оружие массового уничтожения на Украине и запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве.