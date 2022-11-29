Военная операция РФ на Украине. День 279-й

8:41

❗️ Представители правительств стран ЕС в понедельник не смогли достичь договоренности об уровне ограничения цен на российскую нефть — Reuters со ссылкой на дипломатов.

«Соглашения нет. Юридические тексты уже согласованы, но Польша пока не может согласиться с ценой», — цитирует агентство слова одного из дипломатов.